В Крыму ввели графики отключений электричества на фоне украинских атак

В аннексированном Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии «в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства» на фоне украинских атак на полуостров. Об этом сообщило предприятие «Крымэнерго». Масштаб ограничений и сроки восстановления электроснабжения компания пока не уточнила.

Утром «Крымэнерго» сообщало о частичном отключении потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. В компании заявили, что проводят аварийно-восстановительные работы, а информацию о графиках отключений будут публиковать администрации и муниципалитеты, а также само предприятие.

Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков призвал жителей полуострова на время ликвидации аварии сократить потребление электричества: выключить кондиционеры и «избыточные электроприборы».

В Севастополе веерные отключения начались утром 21 июня. Глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев тогда объяснил их перегрузкой электросетей за пределами Севастополя. Позднее он заявил, что перегруз удалось ликвидировать и в большинстве районов города восстановили подачу света.

Ночью украинские дроны атаковали обе стороны Керченского пролива. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о четырех погибших и 28 раненых. В Керчи загорелась нефтебаза торгового порта, а на российском берегу произошли пожары в порту Кавказ и на нефтяном терминале в поселке Чушка.

После атаки власти Краснодарского края приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видео с тремя горящими автомобильными паромами, которое, как утверждается, снято возле порта Кавказ. Российский оперативный штаб сообщил об атаке на паром «Панагия»: один человек погиб, еще один пострадал.

В Крыму с утра также полностью остановили продажу бензина и других видов топлива. По словам Аксенова, топливо отпускают только государственным службам, обеспечивающим «жизнедеятельность и безопасность» полуострова.