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Генштаб ВСУ заявил об ударах по заводу в Воронеже и Центру космической связи «Дубна» в Подмосковье

The Insider
Пожар на «Воронежском заводе полупроводниковых приборов — Сборка». Фото: Supernova+

Пожар на «Воронежском заводе полупроводниковых приборов — Сборка». Фото: Supernova+

Генштаб ВСУ заявил об ударах по заводу в Воронеже, где производят компоненты для ракет ОТРК «Искандер» и Х-101, используемых для атак на Украину. Как следует из сообщения, удар по предприятию был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования. Вероятнее всего, речь идет о Storm Shadow.

Генштаб не уточняет название завода, но отмечает, что там производятся электроника для российских ракет и детали для боевых машин ЗРПК «Панцирь-С1». Ранее 22 июня Telegram-канал Astra писал, что атаковано здание, в котором находится АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» («ВЗПП‑С»). Украинский мониторинговый канал Supernova+ опубликовал сделанные очевидцами видеозаписи пожара в здании предприятия.

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В канале губернатора Воронежской области Александра Гусева сообщалось, что в регионе объявлена ракетная опасность. Позднее Гусев написал, что средства ПВО уничтожили над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей».

«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе об одном в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей».

Также Генштаб ВСУ заявил о поражении центра космической связи «Дубна» в Московской области. Атаку на ЦКС подтвердили в пресс-службе головной структуры центра — ГП «Космическая связь». «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Между тем 22 июня в Московской области объявлялась ракетная опасность.

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