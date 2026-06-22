Генштаб ВСУ заявил об ударах по заводу в Воронеже и Центру космической связи «Дубна» в Подмосковье

Генштаб ВСУ заявил об ударах по заводу в Воронеже, где производят компоненты для ракет ОТРК «Искандер» и Х-101, используемых для атак на Украину. Как следует из сообщения, удар по предприятию был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования. Вероятнее всего, речь идет о Storm Shadow.

Генштаб не уточняет название завода, но отмечает, что там производятся электроника для российских ракет и детали для боевых машин ЗРПК «Панцирь-С1». Ранее 22 июня Telegram-канал Astra писал, что атаковано здание, в котором находится АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» («ВЗПП‑С»). Украинский мониторинговый канал Supernova+ опубликовал сделанные очевидцами видеозаписи пожара в здании предприятия.