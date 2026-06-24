После атаки ВСУ Севастополь остался без света: троллейбусы не вышли на маршруты, детсады перевели на дежурный режим

После ночной атаки ВСУ Севастополь временно остался без электроснабжения. Об этом 24 июня в 4:37 по местному времени сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев. Он заявил, что удар пришелся по энергетической инфраструктуре, специалисты оценивают масштаб повреждений и пытаются восстановить подачу электричества.

Оккупационная администрация Севастополя позднее сообщила в мессенджере Max, что за ночь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 70 беспилотников. По ее данным, пострадали два человека: один мужчина получил осколочные ранения ноги, другой — баротравму уха.

В нескольких многоквартирных домах повреждены окна и балконы. В Гагаринском районе обломки беспилотника попали в стену жилого дома и вызвали возгорание приемника газового котла, которое, как утверждается, быстро потушили. Также администрация сообщила о повреждениях 7 частных домов: в них пробиты крыши, повреждены стены и фасады, произошли локальные пожары.

Из-за отсутствия напряжения в сети утром в Севастополе не вышли на линии троллейбусы. Автобусы временно заменили троллейбусы на маршрутах №№ 7 и 7А, сообщает оккупационная администрация Севастополя в мессенджере Max.

Работу также приостановили автобусные маршруты №№ 24, 33, 34, 35, 41, 72, 75, 79, 84, 126 и 129. Маршруты №№ 5, 63, 93, 98 и 120 ходят с увеличенными интервалами, у № 5 изменена схема движения в центр города, а маршрут № 92 временно курсирует между 5-м км Балаклавского шоссе и площадью Нахимова. Автобусы №№ 103, 127 и 137 направили по Лабораторному шоссе в обоих направлениях. Развожаев также сообщил о частичном перекрытии улицы Чернореченской.

Детские сады в большинстве районов города перевели на работу в режиме дежурных групп. Родителей попросили по возможности оставить детей дома. Горячее питание в таких группах организовать не смогут: детям будут выдавать сухпайки. В Северной стороне, Инкермане и Орлином детсады, по заявлению администрации, продолжат работу в обычном режиме.

Обновлено. Электроснабжение восстановили в Инкермане, Северной стороне, Каче, Орловке, Андреевке, Орлином и населенных пунктах севастопольской зоны Южного берега Крыма, сообщил Развожаев 24 июня в 9:28 по местному времени. По его словам, в ближайшее время власти планируют вернуть свет на улицы Хрусталëва и Восставших, а также в Сахарную Головку. В Ленинском и Гагаринском районах электричества, как утверждает Развожаев, не будет до вечера.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена 24 июня в 2:16 по местному времени. Развожаев утверждал, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 9 беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавского района. Позднее, во время второй тревоги, он сообщил еще о трех сбитых БПЛА в районах Парка Победы и Северной стороны.

Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фото и видео густого дыма над городом и со ссылкой на подписчиков сообщил о пожаре на электроподстанции. Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ также сообщил об атаке на одну из подстанций в Севастополе. Официально место удара и характер повреждений пока не раскрывались.