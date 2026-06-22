В Севастополе запретили ездить на мотоциклах и скутерах ночью и при воздушной тревоге. Ранее ограничение ввели в Крыму

В оккупированном Севастополе запретили движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другого легкого мототранспорта с 22:00 до 06:00, а также во время сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность». Ограничения вступили в силу в полночь 22 июня и будут действовать до особого распоряжения. Об этом сообщает оккупационная администрация.

Указ подписал глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев. Под запрет попали трициклы, квадрициклы, квадроциклы, мопеды, питбайки с объемом двигателя до 125 куб. см и мотоциклы. Контролировать соблюдение ограничений будет полиция.

Власти объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность жителей и стабильную работу городских служб. Ранее, после атаки украинских беспилотников на Керченский пролив 21 июня, в Севастополе отменили уличные массовые мероприятия, ограничили работу общественного транспорта, магазинов и кафе, а также остановили движение паромов. Уличное освещение в городе также решили не включать, а жителей предупредили о возможных временных отключениях электричества.

В аннексированном Крыму аналогичные ограничения для мототранспорта действуют с 17 июня. Там трициклам, квадрициклам, квадроциклам, мопедам, легким квадрициклам, питбайкам, мотороллерам с двигателем до 125 куб. см и мотоциклам запрещено ездить с 20:00 до 06:00. Ограничение ввели до особого распоряжения, а его соблюдение также поручили контролировать полиции.

После введения ограничений в Крыму начались рейды против водителей мототехники. В первый день, по данным местного МВД, сотрудники Госавтоинспекции выявили 181 нарушение, а 59 мотоциклов, мопедов и других транспортных средств отправили на специализированные стоянки. Среди нарушителей, как утверждают в ведомстве, были 37 водителей без прав и 28 несовершеннолетних.

Причины запрета в крымском указе не объяснялись. Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков заявлял, что шум мопедов мешает работе огневых групп: звук мототехники может быть похож на звук летящего беспилотника.

В ночь на 21 июня украинские дроны атаковали обе стороны Керченского пролива. В Керчи загорелась нефтебаза торгового порта, а на российском берегу — объекты в порту Кавказ и на нефтяном терминале в поселке Чушка. По спутниковым снимкам, на нефтебазе в Керченском порту горят не менее пяти топливных резервуаров, в порту Кавказ — как минимум один. После атаки остановили паромные перевозки через Керченскую переправу, а власти аннексированного Крыма прекратили продажу топлива гражданским.