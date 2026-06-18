В Крыму начались рейды против водителей мопедов и мотоциклов. В первый день поймали 181 человека, технику изымают

В первый же день после введения ограничений на движение мототехники в Крыму сотрудники Госавтоинспекции выявили 181 нарушение правил дорожного движения. На специализированные стоянки отправили 59 мотоциклов, мопедов и других транспортных средств.

Как сообщили в «МВД по Республике Крым», среди нарушителей оказались 37 человек, управлявших мототехникой без водительских прав. «28 из выявленных нарушителей — несовершеннолетние водители мототранспорта». Составлены административные протоколы. Изъятая техника помещена на спецплощадки.

«В свою очередь законные представители подростков также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей».

Масштабные проверки начались после введения на полуострове ограничений на использование мототехники в ночное время. Соответствующий указ подписал «глава Крыма» Сергей Аксёнов. Аналогичный рейд прошел в Крыму еще до введения ограничений — 16 июня. Тогда инспекторы выявили 115 нарушений, связанных с использованием мототранспорта, и отправили на штрафстоянки 41 транспортное средство.

Документ вступил в силу 17 июня. Первоначально он запрещал передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники с 20:00 до 06:00. Позже власти смягчили ограничения, сократив время действия запрета: теперь он действует с 22:00 до 06:00.

Причины введения ограничений в указе не пояснялись. Однако решение было принято на фоне продолжающихся атак беспилотников на полуостров — звук летящего беспилотника похож на звук мототехники. Как пояснил советник главы Крыма Олег Крючков, звуки мопедов мешают работе огневых групп.