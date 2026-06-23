ВС РФ атакуют восточные окраины Лимана, Константиновка перешла в «серую зону», удары по энергообъектам в Крыму. Что происходит на фронте

Накануне в Днепропетровской области из-за атак один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщили в ГСЧС. В течение предыдущего дня регион был атакован более 50 раз.

При атаках на Донецкую область погибли три человека, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин. По его информации, два человека погибли в Дружковке, один — в Славянске; в поселке Беленькое ранения получил еще один человек.

Две женщины погибли, еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок, после ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре Запорожья накануне ночью и днем, сообщили в прокуратуре региона. Частично разрушены и повреждены жилые частные и многоквартирные дома, складские помещения, нежилые здания и хозяйственные постройки. Ночью и утром Запорожская область вновь подверглась массированной атаке. Под удары попали АЗС, станция технического обслуживания и стоянка автомобилей, известно о трех пострадавших, сообщили в ГСЧС.

В результате удара КАБ по Сумам накануне вечером пострадали три человека, в том числе водитель троллейбуса, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Один из ударов пришелся непосредственно по транспортному средству, в котором находился водитель, возник пожар.

Пять человек получили ранения в результате ударов по населенным пунктам Херсонской области, сообщила прокуратура региона. Среди пострадавших чиновник областной администрации. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, административное здание и учреждение культуры, дошкольное учебное заведение, складское помещение, грузовик и легковой автотранспорт.

В Харьковской области из-за атак на Харьков и 16 населенных пунктов региона в течение суток один человек погиб, еще восемь пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

Украинский волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что в 4 часа утра российские силы попытались атаковать украинское побережье с помощью нескольких беспилотных штурмовых катеров. По его словам, благодаря скоординированным действиям подразделений ВСУ катера были обнаружены и уничтожены еще в море. Стерненко отметил, что на уничтоженных катерах были установлены терминалы Starlink.

Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» показал кадры ударов телеуправляемых дронов серии «Герань» по нефтебазе «Канцеровка» в районе поселка Высокогорное в Запорожской области. В канале обратили внимание, что система машинного зрения дрона «Герань-4» обозначила резервуары буквами V, и предположили, что она некорректно идентифицировала их как транспортные средства (vehicle) или корректно как емкости (vessel).