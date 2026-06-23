ВС РФ атакуют восточные окраины Лимана, Константиновка перешла в «серую зону», удары по энергообъектам в Крыму. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении российские военные атакуют восточные окраины Лимана
- На константиновском направлении сообщается о почти полном переходе Константиновки в «серую зону»
- На южно-донецком направлении бои на стыке Донецкой и Днепропетровской области приобрели позиционный характер
- Удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу — три человека погибли, еще 23 человека получили ранения
- Налет беспилотников на энергообъекты в Крыму — часть районов на полуострове остались без электроснабжения
- В результате ракетной атаки накануне на предприятие в Воронеже погибли пять человек, «несколько десятков» пострадали
- The Insider опубликовал материал об украинских ударах по ключевым для военной логистики ВС РФ транспортным коридорам
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 227 680 человек
Обстановка на фронте
На лиманском направлении российские военные атакуют восточные окраины Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
В DeepState рассказали о ситуации в Лимане и окрестностях. По сведениям аналитиков, российские военные регулярно фиксируются на восточной окраине Лимана и пытаются «просачиваться» в центр города, однако в проекте всё равно считают, что бóльшая часть Лимана подконтрольна СОУ. В то же время там обращают внимание на тяжелое положение украинских военных в Ямполе и Озерном, где отсутствие реакции украинского командования может привести к большим потерям с украинской стороны.
На константиновском направлении сообщается о почти полном переходе Константиновки в «серую зону».
Украинские военные рассказали Украинской службе Би-би-си, что Константиновка почти целиком перешла в «серую зону», а россияне пытаются «просочиться» в Осыково к северу от города, чтобы отрезать Константиновку от снабжения. Издание «Агентство» отмечает расширение «серой зоны» в городе на картах Black Bird Group, DeepState и ISW.
На южно-донецком направлении бои на стыке Донецкой и Днепропетровской области приобрели позиционный характер.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что бои на стыке Донецкой и Днепропетровской областей приобрели позиционный характер, из-за того, что ВС РФ обороняют этот участок всеми силами, и поэтому украинцы не имели там значимых успехов после тех, что были заявлены в конце мая.
На запорожском направлении продолжаются российские штурмы рубежа восточнее Орехова.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продвигаются по направлению к Орехову с востока, ведя бои в Любицком и Новосёловке, а также с юга — через Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку. На карте DeepState все вышеперечисленные населенные пункты отмечены как подконтрольные СОУ, за исключением Малой Токмачки, юго-восточная окраина которой контролируется российскими силами.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 15 по 21 июня ВС РФ оккупировали 23 кв. км территории Украины. Неделей ранее они заняли 17 кв. км, а еще за неделю до этого — 15 кв. км. Согласно подсчетам того же ресурса по сводкам Генштаба ВСУ, количество боестолкновений на фронте снизилось на 4% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 129 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 23 июня 135 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (118 БПЛА — 87% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 дронов в 11 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
По меньшей мере три человека погибли, еще 23 получили ранения в результате удара баллистическими ракетами утром по Кривому Рогу, сообщили местные власти. Под удар попали объекты промышленной инфраструктуры. Повреждены здание, которое не эксплуатировалось, а также экскаватор и легковой автомобиль.
Накануне в Днепропетровской области из-за атак один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщили в ГСЧС. В течение предыдущего дня регион был атакован более 50 раз.
При атаках на Донецкую область погибли три человека, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин. По его информации, два человека погибли в Дружковке, один — в Славянске; в поселке Беленькое ранения получил еще один человек.
Две женщины погибли, еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок, после ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре Запорожья накануне ночью и днем, сообщили в прокуратуре региона. Частично разрушены и повреждены жилые частные и многоквартирные дома, складские помещения, нежилые здания и хозяйственные постройки. Ночью и утром Запорожская область вновь подверглась массированной атаке. Под удары попали АЗС, станция технического обслуживания и стоянка автомобилей, известно о трех пострадавших, сообщили в ГСЧС.
В результате удара КАБ по Сумам накануне вечером пострадали три человека, в том числе водитель троллейбуса, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Один из ударов пришелся непосредственно по транспортному средству, в котором находился водитель, возник пожар.
Пять человек получили ранения в результате ударов по населенным пунктам Херсонской области, сообщила прокуратура региона. Среди пострадавших чиновник областной администрации. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, административное здание и учреждение культуры, дошкольное учебное заведение, складское помещение, грузовик и легковой автотранспорт.
В Харьковской области из-за атак на Харьков и 16 населенных пунктов региона в течение суток один человек погиб, еще восемь пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
Украинский волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что в 4 часа утра российские силы попытались атаковать украинское побережье с помощью нескольких беспилотных штурмовых катеров. По его словам, благодаря скоординированным действиям подразделений ВСУ катера были обнаружены и уничтожены еще в море. Стерненко отметил, что на уничтоженных катерах были установлены терминалы Starlink.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» показал кадры ударов телеуправляемых дронов серии «Герань» по нефтебазе «Канцеровка» в районе поселка Высокогорное в Запорожской области. В канале обратили внимание, что система машинного зрения дрона «Герань-4» обозначила резервуары буквами V, и предположили, что она некорректно идентифицировала их как транспортные средства (vehicle) или корректно как емкости (vessel).
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 22 июня 141 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 23 июня были перехвачены 143 БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским краем, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Беспилотники во второй раз за трое суток атаковали аннексированный Крым. Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков ночью сообщал о взрывах в Феодосии, Керчи, Красноперекопске и в районе города Щёлкино. По информации канала Supernova+, беспилотники атаковали нефтебазу в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов «ТЭС-Терминал-1» и порт «Кавказ» в Краснодарском крае, на российской стороне Керченского пролива. «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на территории нефтетерминала в порту «Кавказ» появились новые очаги возгорания. Кроме того, Telegram-каналы сообщают о пожаре на подстанции «Насосная-2», на железнодорожной станции «Южная» в Керчи и в районе Камыш-Бурунской ТЭЦ в Аршинцево.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил удар по резервуарам на Камыш-Бурунской ТЭЦ и сообщил об ударах по ряду других целей на оккупированных территориях, в том числе по электроподстанции ПС 330/110 кВ «Западно-Крымская» в селе Карьерное, газовой компрессорной станции в селе Журавлёвка (геопривязка), ЗРПК «Панцирь» в поселке Багерово, пусковой установке С-300 в поселке Курортное и РЛС «Небо-У» в Керчи.
После атаки часть Крыма осталась без электричества. Как сообщили в компании «Крымэнерго», «в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей из городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов». Восстановить снабжение обещают за сутки.
Еще до этого «власти» в оккупированном Севастополе запретили движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другого легкого мототранспорта с 22:00 до 06:00, а также во время сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность». Ограничения вступили в силу в полночь 22 июня и будут действовать до особого распоряжения.
По мнению украинского военного обозревателя Константина Машовца, удары по Крыму имеют целью не столько вызвать рост недовольства среди населения, сколько снизить уровень материально-технического обеспечения (МТО) российских группировок войск «Днепр» и «Восток», действующих в южной операционной зоне. По его оценке, «дефрагментация» российской системы МТО на оперативном уровне, то есть лишение ее централизованного характера снабжения, а также существенное усложнение перевалки и распределения материально-технических средств между оперативным и тактическим уровнями могут стать решающими факторами в ходе всей летней кампании на юге Украины.
Украинские военные утверждают, что уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Раздольного в Крыму. Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил эту информацию.
В Департаменте активных действий ГУР показали удары по российским военным грузовикам на оккупированной территории, в том числе на понтонном мосту, наведенном рядом с поврежденным мостом в Крым. Пользователь под ником Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 обратил внимание на эпизод, где боец российской мобильной огневой группы вместо того, чтобы вести огонь по дрону, который целится в стоящий рядом грузовик, покидает пикап с пулеметной установкой и укрывается в «зеленке».
В Белгородской области под удар, вероятно, ракеты попал «Мелзавод ЭГА» в Алексеевке, сообщает (1, 2, 3) Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Согласно информации сервиса «СПАРК», меловой завод не функционирует почти год; что сейчас находится на его территории, неизвестно. Ранее предприятие было атаковано 2 июня 2026 года.
17 человек получили ранения в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в оккупированной Горловке в Донецкой области накануне вечером, сообщили (1, 2) местные «власти».
Пять человек погибли, еще «несколько десятков» были ранены в результате удара по Воронежу накануне, сообщил губернатор Александр Гусев. В регионе объявлен трехдневный траур. По словам Гусева, «наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16:30». Гусев уточнил, что из-за пожара на атакованном предприятии не фиксируется превышение допустимых концентраций опасных веществ. В результате атаки повреждения фасадов и окон получили 10 многоквартирных домов и еще шесть домов в частном секторе. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.
Удар пришелся по предприятию, делящему здание с компанией АО «ВЗПП-Микрон». Об этой компании The Insider писал в расследовании о поставках тайваньского кремния для российских военных микросхем. Издание Astra сообщало, что атаке подверглось АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка». Оба предприятия зарегистрированы по одному адресу.
Кадры прилета по заводу публикует Telegram-канал Exilenova+. Пророссийские каналы «Военный Осведомитель» и «Осведомитель» уверены (1, 2), что для атаки применялись ракеты Storm Shadow / SCALP-EG. Утверждается, что на месте удара найден носовой обтекатель такой ракеты.
Атаку БПЛА на Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье, совершенную накануне, подтвердили в пресс-службе центра. «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — говорится в сообщении.
«Военкор» Александр Коц пишет, что ЦКС «Дубна» — крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Центр обеспечивает трансляцию более 200 теле- и радиоканалов, работу президентской и правительственной спутниковой связи, управление спутниками серии «Экспресс», а также поддержку ведомственных и корпоративных сетей связи.
Появилось видео последствий удара по мосту через реку Карачекрак в оккупированной Васильевке в Запорожской области.
Опубликован спутниковый снимок результатов атаки на нефтебазу комбината «Темп» Росрезерва в Рыбинске в Ярославской области, совершенной 14 июня 2026 года. Сообщается, что повреждения получили 19 топливных резервуаров.
Издание The War Zone установило по спутниковым снимкам, что на аэродроме российской стратегической авиации «Энгельс-2» в Саратовской области, который Украина регулярно атаковала, начиная с 2022 года, строится не менее 17 огромных ангаров, способных вместить базирующиеся там бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
Тем временем российские регионы вводят лимиты на топливо, объясняя это «искусственным ажиотажем». Таксисты жалуются на дефицит, очереди и рост цен.
Эффективность украинских дальнобойных ударных дронов стабильно держится на уровне 20–30%. При этом абсолютное количество запущенных беспилотников растет.
The Insider опубликовал материал об украинских ударах по ключевым для военной логистики России транспортным коридорам. Стратегическая программа «Логистический локдаун», о запуске которой министр обороны Украины Михаил Фёдоров объявил в конце мая, предусматривает масштабирование «миддлстрайк»-ударов по российскому оперативному тылу, чтобы еще больше усилить давление на армию противника и ограничить ее возможности по ведению активных наступательных действий.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 21 июня по 20:00 22 июня стало известно (1, 2) как минимум о 20 погибших и 100 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 227 680 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. Анализ показывает устойчивую сезонность потерь в этой войне: каждый декабрь становился рекордным по погибшим, тогда как летом обычно наблюдалось снижение их числа.
В Департаменте активных действий ГУР показали кадры поражения ЗРПК «Панцирь-С2» на оккупированной территории Запорожской области. Судя по видео, россияне пытались спрятать «Панцирь» в подземное укрытие, однако украинский БПЛА залетел прямо в него.
Вооружения и военная техника
Германия поставит Украине 600 ракет для систем Patriot, рассказал Владимир Зеленский в интервью программе «ТСН. Тиждень». Президент Украины признал, что их поставка — «достаточно продолжительный процесс».
Kyodo News сообщает со ссылкой на источник в украинской военной разведке, что точность северокорейских ракет KN-23, которые ВС РФ запускают по Украине, существенно улучшилась с 2024 года: если тогда их отклонение от цели могло составлять до 1 км, то сейчас — 1–5 м.
О главных событиях войны 22 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Российские военные «просачиваются» в Константиновку, удары по паромам в Керченском проливе, налет на Воронеж. Что происходит на фронте
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