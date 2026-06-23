Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.77

EUR

84.59

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

366

 

 

 

 

 

Новости

Российские регионы вводят лимиты на топливо, объясняя это «искусственным ажиотажем». Таксисты жалуются на дефицит, очереди и рост цен

The Insider
«Новости Воронежа»

«Новости Воронежа»

За последние двое суток власти нескольких российских регионов объявили об ограничениях на продажу топлива, начали ручное распределение поставок или призвали жителей не закупать бензин впрок. Почти везде происходящее объясняют не дефицитом, а ажиотажным спросом, спекуляциями, попытками запастись топливом и проблемами с логистикой, следует из сообщений, которые изучил The Insider с помощью системы мониторинга IONA.

В Саратовской области с 23 по 30 июня ввели лимит на продажу бензина: не больше 30 литров на одну машину. Губернатор Роман Бусаргин назвал это вынужденной мерой для снижения «необоснованного ажиотажа» и возможных спекуляций. По его словам, в последние дни в регионе фиксировали высокий спрос на бензин всех марок, а многие покупатели брали топливо «со значительным запасом сверх реальной потребности».

В Омской области губернатор Виталий Хоценко объявил, что топливо на АЗС будут отпускать только в бак автомобиля. Для бензина установлен лимит 40 литров на машину, для дизеля — 80 литров на городских АЗС и 200 литров на трассовых. Хоценко объяснил ограничения борьбой с «искусственным ажиотажем» и спекуляциями.

В Иркутской области, по словам губернатора Игоря Кобзева, ограничения на отпуск бензина ввели отдельные АЗС, а часть заправок временно прекратила обслуживание. Кобзев заявил, что региону пришлось перейти в «ручной режим» и определять объемы топлива для каждого получателя индивидуально. По его словам, власти в первую очередь должны обеспечить топливом скорые, пожарные машины, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехнику.

В Новосибирской области губернатор Андрей Травников предупредил, что региону также придется ограничить отпуск топлива. Он объяснил это тем, что лимиты уже ввели в соседних регионах, а значит, без дополнительных мер в Новосибирской области может возникнуть «спекулятивный спрос».

В Воронежской области с 23 июня ограничения вводят на АЗС «Лукойла». В городе за один раз можно будет заправить 30 литров бензина или 60 литров дизеля, на трассе — 60 литров бензина или 200 литров дизеля. В региональном правительстве сообщили, что на федеральных сетевых АЗС запасы АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива сохраняются в достаточном объеме, а временное отсутствие топлива на отдельных заправках связано с логистикой и повышенным спросом.

В Пензенской области с 23 июня также ввели временные ограничения. Заправляться теперь можно только в бак автомобиля, для физлиц лимит составляет 100 литров бензина и 200 литров дизеля на одну машину. Губернатор Олег Мельниченко утверждает, что мера нужна, чтобы избежать «искусственного дефицита и его негативных последствий». По его словам, перебои возникли у отдельных АЗС из-за логистических проблем, а ситуацию на заправках власти будут отслеживать ежедневно.

Во Владимирской области губернатор Александр Авдеев призвал жителей по возможности сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин только в необходимых объемах. Он заявил, что у ряда компаний возникли логистические проблемы, а затем ситуацию ухудшил повышенный спрос. Из-за этого очереди появились даже на тех АЗС, где поставки шли по плану. До стабилизации ситуации приоритет при отпуске топлива власти обещают отдавать экстренным и коммунальным службам, общественному транспорту, поставщикам продукции, мусороперевозчикам и сельхозпроизводителям.

В Тамбовской области глава региона Евгений Первышов призвал жителей не скупать топливо и не создавать искусственный ажиотаж. По данным региональных властей, сетевые АЗС могут временно ограничивать продажу бензина и дизеля в канистры или другую тару, чтобы не допустить спекуляций и сдержать рост цен у несетевых заправок.

В Северной Осетии глава региона Сергей Меняйло поручил сформировать «неприкосновенный запас топлива». Власти республики также заявили, что прорабатывают дополнительные гарантированные поставки.

В Тверской области власти утверждают, что дефицита топлива на нефтебазах нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об усилении контроля за ценами и пообещал оперативно реагировать на «перекосы» и нарушения. По его словам, сельское хозяйство и промышленность будут обеспечены топливом.

На этом фоне водители и таксисты в регионах жалуются на очереди, закрытые заправки и рост цен на небольших АЗС. Издание BFM, опросившее таксистов и владельцев таксопарков в нескольких регионах, пишет, что перебои действительно есть, но ситуация отличается от региона к региону. На крупных сетевых АЗС топливо чаще остается по прежним ценам, а небольшие заправки либо не работают, либо резко поднимают стоимость.

Таксист из Калуги Павел рассказал, что в регионе образуются большие очереди, хотя тарифы на поездки пока не выросли. «Не спрос вырос, просто людям надо работать», — сказал он. По словам водителя, на «Роснефти» и «Газпром нефти» цены в основном не изменились, но на некоторых несетевых АЗС бензин уже продают по 100 рублей за литр. «Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей», — полагает он.

Сложная ситуация, по словам руководителя одного из таксопарков Евгения Ермолаева, сейчас складывается на Урале. Он назвал Екатеринбург, Пермь и Челябинск: «Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на пятой-шестой заправке можно найти бензин». По его словам, на частных АЗС цена 92-го бензина доходила до 86 рублей за литр, а у сетевых заправок иногда нет то 92-го, то 95-го.

Жители деревень в Амурской области жалуются на запрет заправки в канистры. Из-за этого они не могут набрать топливо для генераторов, газонокосилок и спецтехники.

Перебои с топливом уже отразились в поисковых запросах. «Верстка» изучила данные Google Trends и Yandex Wordstat и обнаружила, что за последние три месяца россияне стали в 10 с лишним раз чаще искать в интернете «как слить бензин». В конце марта в «Яндексе» такой запрос появлялся около 4 тысяч раз в неделю, а за неделю с 15 по 21 июня число запросов приблизилось к 44 тысячам.

В Google интерес к запросу «как слить бензин» также вырос примерно в 10 раз. В марте он составлял 8–10 баллов из 100, на прошлой неделе вырос до 43 баллов, а на начавшейся неделе достиг максимального значения.

Издание связывает рост таких запросов с лимитами на АЗС и запретом продажи топлива в канистры. Пользователи в соцсетях пишут, что некоторые водители заправляются, отъезжают, сливают бензин в емкости и снова возвращаются на АЗС. Одновременно появляются жалобы на то, что неизвестные сливают бензин из чужих автомобилей.

На федеральном уровне ситуацию с топливом обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака. По итогам встречи он поручил ведомствам подготовить меры для поддержки внутреннего топливного рынка, а ФАС — продолжить мониторинг цен.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Побег из «цифрового ГУЛАГа»: как россияне обходят блокировки интернета
  3. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  4. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  5. Черные дыры Европы. Как ЕС легализует офшорные лагеря и бесправие для мигрантов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте