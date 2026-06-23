В нескольких регионах России ввели ограничения на продажу бензина и дизеля

В ряде российских регионов были введены ограничения на продажу бензина на фоне обстрелов НПЗ и других объектов инфраструктуры.

На заправках Омской области запретили разливать бензин или дизельное топливо в канистры — можно только заправить сам автомобиль. Объем отпускаемого топлива также ограничен: 40 литров — для бензина, 80 литров — для дизельного топлива (на трассовых АЗС можно купить до 200 литров дизеля). Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале написал, что лично посетил несколько АЗС и заявил, что на отдельных из них ввели ограничения, а некоторые прекратили работу вовсе.

«Такие перебои по всей стране. На западе выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально.

Сегодня главная задача — обеспечить топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы, сельхозтехнику», — написал Кобзев.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что с 23 до 30 июня в регионе будет введен лимит отпуска бензина: «Не более 30 литров на машину в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке».

В Воронежской области на АЗС компании «Лукойл» ввели ограничения на отпуск бензина и дизеля: в бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля; на трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля, сообщило областное правительство.

Ранее Воронеж попал под масштабный обстрел, в результате которого пострадали три человека. В Генштабе ВСУ сообщили о ракетном ударе по «заводу по производству электроники для российских ракет ОТРК „Искандер“ и Х-101» в Воронеже. Издание Astra установило, что речь идет о «Воронежском заводе полупроводниковых приборов — Сборка» (АО «ВЗПП-Сборка»).

С 21 июня все АЗС в Крыму полностью прекратили продажу топлива. «Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — сказано в сообщении. «Власти» аннексированного Севастополя сообщили о прекращении продажи топлива населению 22 и 23 июня, а также о введении масштабных ограничений, которые затронут транспорт, торговлю, работу предприятий общепита и городскую инфраструктуру.