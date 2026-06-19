В Ольховатском округе Воронежской области ради защиты от БПЛА отключили уличное освещение

Власти Ольховатского городского округа Воронежской области решили на время отключить уличное освещение, чтобы лишить украинские беспилотники «ориентиров». Округ давно находится в зоне риска — там расположен крупный склад боеприпасов российской армии, который уже становился целью ударов ВСУ.

В местной администрации объяснили необходимость такого шага:

«При угрозе полетов БПЛА [будет] меньше световых ориентиров, что затрудняет работу беспилотников и помогает снизить риски для объектов инфраструктуры и людей».

Жителям пообещали восстановить освещение, как только обстановка стабилизируется, и попросили следить за официальными сообщениями администрации. Речь идет о территории с населением более 20 тысяч человек.

Склад боеприпасов в Ольховатке уже становился целью удара: в июне 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что после падения обломков двух беспилотников на территорию одной из промплощадок там сдетонировали взрывоопасные предметы. По данным Telegram-канала Astra, дроны попали по территории войсковой части на улице 50-летия ВЛКСМ в Ольховатке, после чего загорелись два склада, где хранилось более трех тысяч снарядов. Украинская сторона оценивала площадь пораженного объекта в 3500 м² и связывала с этим масштаб детонации. Складские объекты в Воронежской области с тех пор не раз становились целью атак — например, осенью того же года горел склад боеприпасов в Острогожском районе.

В октябре 2024 года из-за атак беспилотников власти региона начали по ночам отключать освещение еще и в Бутурлиновском районе — там находится военный аэродром, который ВСУ атаковали уже несколько раз.

Еще в декабре 2025 года похожую меру для всей страны предлагал экс-командующий зенитно-ракетными войсками Командования спецназначения ВВС Москвы Сергей Хатылев. По его мнению, одного лишь глушения мобильного интернета и связи для борьбы с дронами недостаточно. Хатылев утверждал, что современные беспилотники наводятся в том числе по оптическому и инфракрасному каналам, поэтому отключение уличных фонарей способно эффективно мешать их навигации.