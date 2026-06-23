Крым вновь подвергся воздушной атаке. Жители нескольких районов остались без света

Жители Евпатории, Джанкоя и ряда других населенных пунктов на западе и севере аннексированного Крыма остались без света, сообщили в «Крымэнерго». В компании проблемы с электроснабжением объяснили технологическими нарушениями в электрических сетях и пообещали восстановить систему в течение суток.

Украинские мониторинговые Telegram-каналы тем временем сообщили об очередном массированном налете беспилотников на Крым. Аннексированная республика также фигурирует в сводке Минобороны РФ среди регионов, которые ночью подверглись воздушной атаке.

«Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей сообщил, что ночью взрывы были слышны в Феодосии, Керчи, Красноперекопске и в районе Щёлкино. По данным Supernova+, под повторным ударом оказались нефтебаза в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal, а также порт Кавказ на российской стороне Керченского пролива.