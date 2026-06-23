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Новости

Крым вновь подвергся воздушной атаке. Жители нескольких районов остались без света

The Insider
«Крымский ветер» / Telegram

«Крымский ветер» / Telegram

Жители Евпатории, Джанкоя и ряда других населенных пунктов на западе и севере аннексированного Крыма остались без света, сообщили в «Крымэнерго». В компании проблемы с электроснабжением объяснили технологическими нарушениями в электрических сетях и пообещали восстановить систему в течение суток.

Украинские мониторинговые Telegram-каналы тем временем сообщили об очередном массированном налете беспилотников на Крым. Аннексированная республика также фигурирует в сводке Минобороны РФ среди регионов, которые ночью подверглись воздушной атаке.

«Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей сообщил, что ночью взрывы были слышны в Феодосии, Керчи, Красноперекопске и в районе Щёлкино. По данным Supernova+, под повторным ударом оказались нефтебаза в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal, а также порт Кавказ на российской стороне Керченского пролива.

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/54344

Telegram-каналы также сообщили о пожарах на подстанции «Насосная-2», на железнодорожной станции «Южная» в Керчи и в районе ТЭЦ в Аршинцево. The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга NASA FIRMS, которые подтверждают температурные аномалии в некоторых из этих районов. Официальных комментариев пока нет.

Telegramhttps://t.me/Crimeanwind/102845

В воскресенье, 21 июня, часть Крыма также осталась без света. Тогда, в день атаки беспилотников на полуостров, «Крымэнерго» сообщало о повреждении электросетей и частичном отключении потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Через несколько часов компания объявила о введении графиков ограничения потребления электроэнергии «в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства». Утром 22 июня частичные отключения затронули и Восточный энергорайон, куда входят Керчь, Феодосия, а также Ленинский, Кировский и Судакский районы.

После атаки 21 июня российские власти аннексированного Крыма также сообщали об отсутствии бензина в свободной продаже. Из-за ситуации на полуострове были отменены заезды детей в летние лагеря, а в Керчи вводили дополнительные ограничения, в том числе на движение транспорта в районе поврежденных объектов.

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