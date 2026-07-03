ВСУ удерживают северную часть Константиновки, до 30 человек выросло число погибших после атаки на Киев накануне. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- СОУ пытаются удержать северную часть Константиновки на константиновском направлении.
- В Александровке на южно-донецком направлении зафиксирован российский «флаговтык»
- На запорожском направлении заявляется об улучшении позиций украинских военных, о части из которых нельзя сообщать
- OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту 49% из 8284 ударов планирующими авиабомбами, нанесенных ВКС РФ за прошлый месяц
- Число погибших в результате массированного удара по Киеву накануне возросло до 30 человек
- Новые российские дроны с китайскими турбореактивными двигателями развивают скорость до 500 км/ч
- В результате удара по рынку в городе Токмак в оккупированной части Запорожской области погибли пять человек
- В центре Рыльска в Курской области на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации района
Обстановка на фронте
На лиманском направлении ВС РФ пока не могут закрепиться в Лимане (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет о «качелях» на направлении: украинские военные одновременно отбрасывают россиян к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) и теряют позиции на юге у берегов Северского Донца. Обозреватель подтверждает, что российским бойцам не удается закрепиться в городе и прогнозирует, что судьба направления будет зависеть от событий на славянском участке фронта.
На константиновском направлении СОУ пытаются удержать северную часть Константиновки.
Российский военнослужащий, автор Telegram-канала «Тѣмный», сообщает, что украинцы пытаются удержаться в северной части Константиновки и даже провели неудачную механизированную атаку, а также уничтожают здания в городе планирующими авиабомбами. Тем временем российские дроноводы, по его сведениям, устанавливают огневой контроль за логистическими маршрутами, ведущими в Дружковку.
На южнодонецком направлении зафиксирован российский «флаговтык» в Александровке.
В Z-канале «Воин DV», близком к группировке войск «Восток», сообщили, что ВС РФ захватили Александровку Днепропетровской области, и опубликовали видео «флаговтыков». Согласно карте DeepState, Александровка полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 8 км.
На запорожском направлении отмечаются улучшения позиций СОУ, о части из которых украинские военные не сообщают.
В DeepState обозначили на своей карте, что ВС РФ утратили контроль над северной окраиной Плавней на берегу Днепра. Исследователь под ником Playfra сообщает, что это изменение на самом деле имело место до месяца назад, но из соображений безопасности им поделились только сейчас, и в настоящее время ситуация на участке лучше для СОУ, чем отражено на карте.
В 225-м ОШП ответили на российское видео с «флаговтыком» в селе Копани к западу от Гуляйполя. Украинские военные сняли собственный «флаговтык» в том же населенном пункте, а также показали кадры с российским военным, который, как утверждается, находился в группе, имевшей задачу по установке флага.
OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту 49% из 8284 ударов планирующими авиабомбами, предпринятых ВКС РФ за прошлый месяц. Он отмечает, что эти удары существенно прибавили в точности по сравнению с 2025 годом, однако, например, на покровском направлении на спутниковых снимках по вероятным украинским позициям приходится всего 40% попаданий, что исследователь объясняет эффективностью украинских средств РЭБ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 июля 107 средств воздушного нападения: 105 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (82 БПЛА — 78% — были сбиты или подавлены) и двух авиационных ракет Х-59 / Х-69 (одна перехвачена). Зафиксированы попадания одной ракеты и 21 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Число погибших в результате массированного удара по Киеву накануне возросло до 30 человек, сообщили в ГСЧС. Также известно о 100 пострадавших, в том числе трех детях и одном несовершеннолетнем. В украинской столице еще продолжаются аварийно-спасательные работы на трех локациях, сообщил Владимир Зеленский. Значительную часть завалов уже смогли разобрать спасатели, но еще 10 человек не выходят на связь, отметил он.
В результате атаки на Киев был полностью разрушен склад Украинского Красного Креста, сообщили в организации. Сгорело 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более $1,76 млн. Среди уничтоженной техники генераторы, тепловые насосы, медицинское оборудование (медицинские койки, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы). Также сгорел резерв стратегической гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях: одеяла, наборы постельного белья, туалетные и спальные комплекты, брезент и другие предметы первой необходимости.
Также был уничтожен центральный склад логистической компании Denka Logistics, где хранились книги издательства BookChef.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» отмечает, что спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует серьезные пожары на нескольких объектах в Киеве: «Киевском центральном конструкторском бюро арматуростроения», машиностроительном заводе «Евроформат» и «Киевской производственной компании „Рапид“», предоставляющей услуги международных автомобильных перевозок и логистики.
Накануне дрон ударил по гражданскому автомобилю в центре Херсона, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Погиб водитель. Также накануне в Херсоне был нанесен удар по больнице — погиб врач, ранения получила медсестра. Один из корпусов медучреждения получил значительные повреждения.
В поселке Молодёжное в Херсонской городской общине погиб местный житель, который наткнулся на взрывное устройство, когда косил траву возле дома.
В результате атак на Днепропетровскую область погибли два человека, в том числе ребенок. Девять человек, среди них двое детей, получили ранения, сообщил накануне глава ОВА Александр Ганжа. В Днепровском районе разрушены гимназия и многоквартирные дома, в Никопольском — повреждены частный дом и автомобили, в Синельниковском — повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и инфраструктура. Утром 3 июля Ганжа сообщил о десяти пострадавших в результате 10 атак на четыре района области. В Кривом Роге повреждения получили предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобиль, в Синельниковском районе — автомобили, в Никопольском — частный дом и хозяйственные постройки, в Каменском — автозаправка. Также утром нанесен удар по АЗС в Софиевской общине в Криворожском районе — погиб один человек, еще пять были ранены, возник пожар.
Пять человек пострадали в Краматорске в Донецкой области за прошедшие сутки, сообщили утром местные власти. На город были сброшены две ФАБ-250, также он был многократно атакован беспилотниками.
В Роменской общине Сумской области семья из четырех человек погибла после удара по жилому дому минувшей ночью, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Погибли две женщины, пожилой мужчина и девочка, которой не было и двух лет. Трое мужчин получили ранения.
По информации ГСЧС, в городе Лозовая в Харьковской области шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате атаки. Госпитализирована 10-летняя девочка.
Канал «Военный Осведомитель» приводит кадры ударов реактивными дронами «Герань-4 Сикер» с дистанционным управлением по логистическому терминалу и АЗС в Снигирёвке в Николаевской области, локомотиву в Славном в Кировоградской области и газохранилищу в Запорожье.
The Telegraph пишет, что новые российские дроны с китайскими турбореактивными двигателями развивают скорость до 500 км/ч — против примерно 300–350 км/ч у украинских дронов-перехватчиков. Из-за этого украинские мобильные группы ПВО и дроны-перехватчики уже не всегда успевают их сбивать, поэтому всё чаще приходится расходовать дефицитные ракеты для систем ПВО.
Defense Express отмечает, что последние самые масштабные комбинированные атаки пришлись на ночи 2 июня, 15 июня и 2 июля. По мнению аналитиков, это может говорить о переходе ВС РФ к двухнедельному циклу подготовки таких ударов. Главный тревожный сигнал, что в ночь на 2 июля удалось сбить лишь четыре из 24 баллистических ракет (16,7%), тогда как месяц назад показатели были значительно выше. Аналитики допускают, что причина в критическом сокращении запаса ракет к ЗРК Patriot, на что противником и сделан расчет.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 2 июля 100 беспилотников над Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 3 июля были перехвачены 155 БПЛА над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Исследователь Джон Харди сообщает, что в ВС РФ сформирован специализированный 92-й полк по борьбе с БПЛА, который вооружен дронами-перехватчиками, автоматизированными зенитными артиллерийскими комплексами ЗАК-30 и пулеметами, установленными на пикапах.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок нефтяного терминала в Феодосии — видны разрушенные конструкции и много пустых поврежденных резервуаров.
Украинский канал Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки последствий удара по НПЗ в Славянске в ночь на 28 июня. Отметим, что часть повреждений может относиться к предыдущим атакам на тот же НПЗ.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что вверенные ему подразделения поразили в Крыму 1 и 2 июля 12 электроподстанций и одну ГРЭС. 3 июля, по данным Мадяра, СБС атаковали 48 целей, в том числе еще девять подстанций и одну газокомпрессорную станцию также в Крыму.
Издание «Мілітарний» отмечает, что на спутниковом снимке судостроительного завода в Керчи, опубликованном в канале Exilenova+, видны критические повреждения парома «Лаврентий», который, вероятно, не подлежит восстановлению.
В Лисичанске накануне при ударе беспилотника по городскому автобусу пострадали 12 человек, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
Белгород утром подвергся ракетной атаке, погибла женщина, сообщил региональный оперштаб. В городе начались перебои с электроснабжением, которые в том числе повлияли на подачу воды. Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» пишет, что также обесточены восемь округов региона. Издание Astra по открытым источникам установило, что удар пришелся по подстанции газотурбинной ТЭЦ «Мичуринская» — она уже была атакована в феврале этого года. «Пепел ➜ Белгород» добавляет, что повреждена подстанция «Фрунзенская» в Белгородском округе. По версии Supernova+, атакован и завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы для промышленности.
Также, по сведениям канала «Пепел ➜ Белгород», в результате атак на 10 населенных пунктов в четырех районах Белгородской области были ранены шесть человек.
В селе Борщово в Брянской области в результате атаки погиб мужчина, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Еще одна атака дрона-камикадзе зафиксирована в селе Чуровичи в Климовском районе по движущемуся автомобилю, ранен водитель. Также беспилотник атаковал автомобиль в Суземке, ранена женщина.
В результате удара по рынку в городе Токмак в оккупированной части Запорожской области погибли пять человек, еще 18 получили ранения, информация о пострадавших продолжает поступать, заявил «глава» региона Евгений Балицкий.
В центре Рыльска на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Взрывное устройство сработало дистанционно, уточнил он. В результате взрыва получили ранение глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, сидевший за рулем. Еще два человека, находившиеся поблизости, были ранены.
На территории ОЭЗ «Алабуга» зафиксировано начало масштабных строительных работ в южном участке зоны. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок участка. Площадь застройки охватывает около 340 га.
Накануне днем туристический автобус «Минск — Анапа» попал под удар дрона в Брянской области. В салоне находилось 19 пассажиров, три человека были ранены: двое водителей и один пассажир. Беспилотники атаковали в Брянской области не только автобус, но и белорусские грузовики, сообщило белорусское государственное телевидение. «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», — говорится в сюжете.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 июля по 20:00 2 июля стало известно как минимум о 43 погибших и 251 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Российский военный летчик и военблогер Алексей «Воевода» Земцов уточняет обстоятельства гибели российского боевого вертолета Ка-52М, о которой сам же сообщил ранее. По его сведениям, по вертолету было нанесено огневое поражение, при этом успешно катапультироваться удалось только одному из двух членов экипажа. Стоит отметить, что в посте не указано, какая именно сторона поразила российский вертолет.
О главных событиях войны 2 июля 2026 года — в предыдущей сводке:
При обстреле Киева погибли 22 человека, РФ ежедневно атакует украинские АЗС, потерян российский Ка-52 с экипажем. Что происходит на фронте
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