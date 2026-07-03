ВСУ удерживают северную часть Константиновки, до 30 человек выросло число погибших после атаки на Киев накануне. Что происходит на фронте

На запорожском направлении отмечаются улучшения позиций СОУ, о части из которых украинские военные не сообщают.

В DeepState обозначили на своей карте, что ВС РФ утратили контроль над северной окраиной Плавней на берегу Днепра. Исследователь под ником Playfra сообщает, что это изменение на самом деле имело место до месяца назад, но из соображений безопасности им поделились только сейчас, и в настоящее время ситуация на участке лучше для СОУ, чем отражено на карте.

В 225-м ОШП ответили на российское видео с «флаговтыком» в селе Копани к западу от Гуляйполя. Украинские военные сняли собственный «флаговтык» в том же населенном пункте, а также показали кадры с российским военным, который, как утверждается, находился в группе, имевшей задачу по установке флага.

OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту 49% из 8284 ударов планирующими авиабомбами, предпринятых ВКС РФ за прошлый месяц. Он отмечает, что эти удары существенно прибавили в точности по сравнению с 2025 годом, однако, например, на покровском направлении на спутниковых снимках по вероятным украинским позициям приходится всего 40% попаданий, что исследователь объясняет эффективностью украинских средств РЭБ.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 июля 107 средств воздушного нападения: 105 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (82 БПЛА — 78% — были сбиты или подавлены) и двух авиационных ракет Х-59 / Х-69 (одна перехвачена). Зафиксированы попадания одной ракеты и 21 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Число погибших в результате массированного удара по Киеву накануне возросло до 30 человек, сообщили в ГСЧС. Также известно о 100 пострадавших, в том числе трех детях и одном несовершеннолетнем. В украинской столице еще продолжаются аварийно-спасательные работы на трех локациях, сообщил Владимир Зеленский. Значительную часть завалов уже смогли разобрать спасатели, но еще 10 человек не выходят на связь, отметил он.

В результате атаки на Киев был полностью разрушен склад Украинского Красного Креста, сообщили в организации. Сгорело 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более $1,76 млн. Среди уничтоженной техники генераторы, тепловые насосы, медицинское оборудование (медицинские койки, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы). Также сгорел резерв стратегической гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях: одеяла, наборы постельного белья, туалетные и спальные комплекты, брезент и другие предметы первой необходимости.

Также был уничтожен центральный склад логистической компании Denka Logistics, где хранились книги издательства BookChef.

Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» отмечает, что спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует серьезные пожары на нескольких объектах в Киеве: «Киевском центральном конструкторском бюро арматуростроения», машиностроительном заводе «Евроформат» и «Киевской производственной компании „Рапид“», предоставляющей услуги международных автомобильных перевозок и логистики.

Накануне дрон ударил по гражданскому автомобилю в центре Херсона, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Погиб водитель. Также накануне в Херсоне был нанесен удар по больнице — погиб врач, ранения получила медсестра. Один из корпусов медучреждения получил значительные повреждения.