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Новости

При обстреле Киева погибли 22 человека, РФ ежедневно атакует украинские АЗС, потерян российский Ка-52 с экипажем. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • ВСУ сообщили о зачистке Казачей Лопани и Гранова под Харьковом
  • Z-каналы распространили видео применения FPV-дрона, как сообщается, с химической боевой частью по укрытию с украинскими военными
  • DeepState: Прирост площади оккупированной ВС РФ территории Украины составил 84 кв. км
  • В результате массированной атаки на Киев погибли 22 человека
  • Пожар произошел в промышленной зоне завода, который производит крылатые ракеты «Фламiнго»
  • ВС РФ в июне нанесли более 70 ударов по АЗС в Украине
  • Украинские БПЛА поразили НПЗ в Нижегородской области
  • Соотношение потерь российской армии к украинской в этом году достигло 8:1 — исследование CSIS
  • «Воевода» сообщил о потере российского боевого вертолета Ка-52 с экипажем

Обстановка на фронте

На харьковском направлении украинцы сообщают о «зачистке» Казачей Лопани и Гранова.

В 425-м ОШП «Скеля» отчитались, что зачистили поселок Казачья Лопань и село Гранов к северу от Харькова. Ранее издание «Українська Правда» сообщало,что в Казачью Лопань «просачиваются» российские военные. Отметим, что на карте DeepState Гранов с 1 июля обозначается как подконтрольный ВС РФ, а в северной части Казачьей Лопани присутствует «серая зона».

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На Северском выступе ВС РФ отметились «флаговтыком» на берегу Северского Донца.

Минобороны РФ заявило о захвате Пискуновки к востоку от Славянска на правом берегу Северского Донца и опубликовало видео «флаговтыка» в населенном пункте. По данным DeepState, Пискуновка контролируется СОУ и отстоит более чем на 4 километра от «серой зоны» на правобережье.

В Z-каналах распространяется видео применения FPV-дрона, как сообщается, с химической боевой частью по укрытию с украинскими военными. Как сообщается, один из бойцов СОУ потерял сознание под воздействием газа и был добит обычным боеприпасом.

В DeepState подсчитали, что по обновлениям их карты прирост площади оккупированной ВС РФ территории Украины составил 84 кв. км, однако отметили, что если учесть известные им успехи СОУ, о которых пока нельзя сообщать из соображений безопасности, то за прошедший месяц россияне утратили контроль над несколько большей территорией, чем приобрели.

Инфографика: DeepState

Инфографика: DeepState

OSINT-исследователь Клеман Молен, в свою очередь, сообщает, что на одном из направлений украинцы освободили 50 кв. км, находившихся в оккупации более года, в том числе с применением бронетехники, и «зачистили» несколько сел. Он пока не указывает, где именно СОУ добились успехов, ожидая, пока эта информацию обнародует DeepState.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 2 июля 570 средств воздушного нападения: 496 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (476 БПЛА — 96% — были сбиты или подавлены), четырех ракет «Циркон» (о сбитии не сообщалось), 24 баллистических ракет «Искандер-М» (четыре были сбиты), 34 ракет Х-101 (32 сбиты), восьми крылатых ракет «Калибр» (все сбиты) и четырех авиационных ракет Х-59 / Х-69 (все сбиты). Зафиксированы попадания 25 баллистических ракет и 12 БПЛА в 33 локациях, а также падение обломков в 18 локациях.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины минувшей ночью.

Схема воздушного налета на территорию Украины в ночь на 2 июля 2026 года

Схема воздушного налета на территорию Украины в ночь на 2 июля 2026 года

Иллюстрация: «ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів»

Массированная атака на Киев продолжалась 11 часов. Владимир Зеленский накануне опубликовал пост с предупреждением о готовящейся атаке на Украину, после чего прервал свой визит в Ирландию. В абсолютных цифрах удар не выглядит крупнейшим, однако, как отмечают украинские военные, особенностью этой атаки стало «применение большого количества баллистики и реактивных БПЛА». По информации украинского мониторингового канала «ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів», российские военные запустили более 70 реактивных БПЛА. В результате атаки произошли обрушения четырех домов: пятиэтажки и девятиэтажки в Дарницком районе Киева, а также девятиэтажки в Печерском и пятиэтажки в Шевченковском районах. 

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По информации ГСЧС, погибли 22 человека, пострадали не менее 85, в том числе двое детей. Минобороны РФ назвало удар «ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России». В заявлении военного ведомства утверждается, что «поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях».

Во время массированной атаки уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве и поврежден салон Porshe в Борисполе. Сотрудники не пострадали. В Оболонском районе Киева загорелся разрушенный сервисный центр ERC и уничтожен логистический центр почтового оператора «Нова Пошта». В центре Киева после удара загорелись два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко: CityHotel Residence и Premier Palace

Уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве

Уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве

Фото: MOYO | Магазин moyo.ua

Уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве
Уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве
Уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве
Уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве

В Киевском зоопарке пострадали животные и повреждены постройки. От взрывной волны травмы получили черепахи и крокодилы. К счастью, ни одно животное не погибло.

В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек — почти 4,5 тысячи из них дети. Это самый высокий показатель за последние годы, сообщили в Киевском метрополитене.

В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек

В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек

Фото: Facebook КП «Київський метрополітен»

В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек
В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек
В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек
В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек

После ночной атаки часть Киева и еще четырех областей осталась без света. По информации Минэнерго Украины, наиболее сложная ситуация — в Сумской области. Также отключения фиксируют в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал множественные пожары в промышленной зоне Первого государственного киевского машиностроительного завода, обратил внимание пророссийский Telegram-канал «Осведомитель». Предприятие, производящее компоненты к крылатым ракетам «Фламiнго», уже становилось целью ракетных ударов, утверждает автор канала.

В Днепропетровской области в результате атак пострадали два человека, сообщили в ГСЧС. Под ударом находились пять районов области: в Синельниковском районе загорелась жилая четырехэтажка, в Никопольском повреждены административное здание, частный дом и автомобили, в Павлограде огонь охватил более 10 легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклы, в Криворожском районе повреждены АЗС, в Днепровском возникли пожары.

В Запорожье атакован мясокомбинат «Юбилейный». Предприятие приостановило работу. Позже четыре человека пострадали (12) в Запорожье в результате удара, в зоне поражения оказался бассейн, сообщили в ОВА.

При авиаударе по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковской области погиб один человек, еще пять — пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Разрушен частный дом.

Накануне авиаударам подвергся Харьков. Всего, по сведениям мэра Игоря Терехова, в городе зафиксированы семь ударов КАБ по трем районам: Киевскому, Основянскому и Новобаварскому. Ранены 32 человека, погиб 15-летний юноша.

По информации ГСЧС, накануне вечером БПЛА атаковали Богодуховский и Харьковский районы в Харьковской области. На территории фермерских хозяйств возникли пожары. В селе Довжик в Золочевской общине огонь охватил ферму: погибли 10 телят, еще 10 ранены. Ночью были нанесены удары по Изюмскому и Харьковскому районам, а также Харькову. Возгорания возникли на территории двух АЗС. В Слободском районе города горели жилой дом, хозяйственная постройка и автомобили. Пострадали четыре человека.

«Военкор» Владимир Романов опубликовал видео пожара и фото разрушенных строений с разбросанными снарядами и гранатами. На видео слышна вторичная детонация. Утверждается, что 22 июня в Павлограде в Днепропетровской области произошла детонация на складе боеприпасов ВСУ, устроенном в жилом районе города.

Опубликовано видео с последствиями ударов по Просянскому элеватору в Днепропетровской области, который, как отмечает пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», был одним из крупнейших линейных элеваторов в Украине.

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Накануне атаковано предприятие, где производят туалетную бумагу «Снежная панда», сообщили на официальной странице компании в Facebook. В результате ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть производственно-складских помещений.

Российские военные с 17 июня начали ежедневно наносить удары по АЗС в Украине, обратило внимание «Агентство». Близкий к Минобороны РФ «Рыбарь», а также Сергей «Флеш» Бескрестнов (12) оценили эти атаки как системную кампанию российских военных, которая разворачивается в ответ на продолжающиеся несколько месяцев интенсивные удары украинских беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре, которые привели к топливному кризису. Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в июне зафиксировано более 70 ударов по АЗС.

Приблизительные места ударов по АЗС за последние 10 дней (показаны не все)

Приблизительные места ударов по АЗС за последние 10 дней (показаны не все)

Карта: «Око Гора ✙ Новости и аналитика»

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 1 июля 133 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкортостаном и Калмыкией и акваторией Азовского моря. В ночь на 2 июля были перехвачены 327 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

OSINT-исследователь Крис О'Вики проанализировал удары по российским центрам космической связи. Из пяти таких объектов Украина атаковала центры в Дубне 22 и 30 июня и Гусь-Хрустальном 24 июня. По сведениям исследователя, центр в Гусь-Хрустальном получил серьезные повреждения: пострадали две антенны, главный комплекс и техническое здание. В поврежденных зданиях размещалось оборудование связи, системы охлаждения спутниковых антенн и узел связи с другими центрами. Три оставшихся центра — в Медвежьих Озерах, Железногорске и Хабаровске — считаются более сложными целями для ударов.

Центр спутниковой связи 14-го Главного центра связи Генштаба ВС РФ был поврежден в результате атаки, сообщили украинские Telegram-каналы и опубликовали накануне видео повреждений. Показанные на кадрах здания — часть комплекса спутниковой связи в поселке Белоомут в Московской области, свидетельствует анализ «Агентства».

Накануне ночью нанесен удар по стоянке с фурами на улице Чемпионов в Ленинском районе Донецка, сообщают подконтрольные российским властям СМИ. В результате сгорели 22 фуры. Пострадавших нет.

В поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина, сообщил накануне региональный оперштаб. Три человека получили ранения, их госпитализировали. Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии.

В результате массированной атаки на магистральные электросети без электричества остались Армянск и Феодосия, заявил накануне «премьер-министр» Крыма Юрий Гоцанюк. На полуострове  продолжают действовать веерные отключения электроэнергии. Ограничения введены, в том числе, в Симферополе, Ялте, Алуште, Судаке и других районах. Жителей призвали не пользоваться лифтами.

Минувшей ночью беспилотники атаковали НПЗ в Нижегородской области. Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области и другим объектам. Предварительно, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. По информации губернатора Нижегородской области, в результате удара погиб один человек и были повреждены несколько жилых домов. Аналитики издания Astra выяснили, что в Кстово в результате атаки поврежден жилой дом на проспекте Капитана Рачкова.

В Генштабе ВСУ также сообщили о поражении склада беспилотников в районе Каменки в Запорожской области, железнодорожного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской, который используется для военной логистики, а также командно-наблюдательного пункта в районе поселка Ольшаны в Харьковской области. «Губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при атаке БПЛА погибли двое сотрудников «Запорожьеэнерго»: слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.

Стоимость грузоперевозок в Крым после серии ударов украинских беспилотников по транспортной инфраструктуре выросла в 3–6 раз, выяснило издание «Вот Так». Наиболее высокие ставки предлагают за перевозку топлива. На крупнейшей российской бирже грузоперевозок ATI.SU журналисты обнаружили заявку на доставку бензина из Воронежа в Севастополь стоимостью 1,2 млн рублей — более 950 рублей за километр, что почти в шесть раз превышает обычные расценки на перевозку топлива по России.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 мск 30 июня по 20:00 мск 1 июля стало известно как минимум о 14 погибших и 180 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Соотношение потерь российской армии к украинской в этом году достигло 8:1, следует из нового исследования CSIS. В предыдущие военные годы соотношение потерь было 2–3:1. Всего с начала войны Россия потеряла около 1,4 млн убитыми, ранеными и пропавшими без вести, подсчитали в CSIS.

Российский военный летчик и военблогер Алексей «Воевода» Земцов сообщает о потере российского боевого вертолета Ка-52 с экипажем. Подробностей инцидента он не приводит.

О главных событиях войны 1 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Война «закрасов», возможное наступление ВС РФ на Черниговскую область, атакован НИИ физических измерений в Пензе. Что происходит на фронте

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