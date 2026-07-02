При обстреле Киева погибли 22 человека, РФ ежедневно атакует украинские АЗС, потерян российский Ка-52 с экипажем. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- ВСУ сообщили о зачистке Казачей Лопани и Гранова под Харьковом
- Z-каналы распространили видео применения FPV-дрона, как сообщается, с химической боевой частью по укрытию с украинскими военными
- DeepState: Прирост площади оккупированной ВС РФ территории Украины составил 84 кв. км
- В результате массированной атаки на Киев погибли 22 человека
- Пожар произошел в промышленной зоне завода, который производит крылатые ракеты «Фламiнго»
- ВС РФ в июне нанесли более 70 ударов по АЗС в Украине
- Украинские БПЛА поразили НПЗ в Нижегородской области
- Соотношение потерь российской армии к украинской в этом году достигло 8:1 — исследование CSIS
- «Воевода» сообщил о потере российского боевого вертолета Ка-52 с экипажем
Обстановка на фронте
На харьковском направлении украинцы сообщают о «зачистке» Казачей Лопани и Гранова.
В 425-м ОШП «Скеля» отчитались, что зачистили поселок Казачья Лопань и село Гранов к северу от Харькова. Ранее издание «Українська Правда» сообщало,что в Казачью Лопань «просачиваются» российские военные. Отметим, что на карте DeepState Гранов с 1 июля обозначается как подконтрольный ВС РФ, а в северной части Казачьей Лопани присутствует «серая зона».
На Северском выступе ВС РФ отметились «флаговтыком» на берегу Северского Донца.
Минобороны РФ заявило о захвате Пискуновки к востоку от Славянска на правом берегу Северского Донца и опубликовало видео «флаговтыка» в населенном пункте. По данным DeepState, Пискуновка контролируется СОУ и отстоит более чем на 4 километра от «серой зоны» на правобережье.
В Z-каналах распространяется видео применения FPV-дрона, как сообщается, с химической боевой частью по укрытию с украинскими военными. Как сообщается, один из бойцов СОУ потерял сознание под воздействием газа и был добит обычным боеприпасом.
В DeepState подсчитали, что по обновлениям их карты прирост площади оккупированной ВС РФ территории Украины составил 84 кв. км, однако отметили, что если учесть известные им успехи СОУ, о которых пока нельзя сообщать из соображений безопасности, то за прошедший месяц россияне утратили контроль над несколько большей территорией, чем приобрели.
OSINT-исследователь Клеман Молен, в свою очередь, сообщает, что на одном из направлений украинцы освободили 50 кв. км, находившихся в оккупации более года, в том числе с применением бронетехники, и «зачистили» несколько сел. Он пока не указывает, где именно СОУ добились успехов, ожидая, пока эта информацию обнародует DeepState.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 2 июля 570 средств воздушного нападения: 496 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (476 БПЛА — 96% — были сбиты или подавлены), четырех ракет «Циркон» (о сбитии не сообщалось), 24 баллистических ракет «Искандер-М» (четыре были сбиты), 34 ракет Х-101 (32 сбиты), восьми крылатых ракет «Калибр» (все сбиты) и четырех авиационных ракет Х-59 / Х-69 (все сбиты). Зафиксированы попадания 25 баллистических ракет и 12 БПЛА в 33 локациях, а также падение обломков в 18 локациях.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины минувшей ночью.
Массированная атака на Киев продолжалась 11 часов. Владимир Зеленский накануне опубликовал пост с предупреждением о готовящейся атаке на Украину, после чего прервал свой визит в Ирландию. В абсолютных цифрах удар не выглядит крупнейшим, однако, как отмечают украинские военные, особенностью этой атаки стало «применение большого количества баллистики и реактивных БПЛА». По информации украинского мониторингового канала «ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів», российские военные запустили более 70 реактивных БПЛА. В результате атаки произошли обрушения четырех домов: пятиэтажки и девятиэтажки в Дарницком районе Киева, а также девятиэтажки в Печерском и пятиэтажки в Шевченковском районах.
По информации ГСЧС, погибли 22 человека, пострадали не менее 85, в том числе двое детей. Минобороны РФ назвало удар «ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России». В заявлении военного ведомства утверждается, что «поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях».
Во время массированной атаки уничтожен склад сети электроники MOYO в Киеве и поврежден салон Porshe в Борисполе. Сотрудники не пострадали. В Оболонском районе Киева загорелся разрушенный сервисный центр ERC и уничтожен логистический центр почтового оператора «Нова Пошта». В центре Киева после удара загорелись два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко: CityHotel Residence и Premier Palace.
В Киевском зоопарке пострадали животные и повреждены постройки. От взрывной волны травмы получили черепахи и крокодилы. К счастью, ни одно животное не погибло.
В ночь на 2 июля в метро Киева укрывались рекордные 52,5 тысячи человек — почти 4,5 тысячи из них дети. Это самый высокий показатель за последние годы, сообщили в Киевском метрополитене.
После ночной атаки часть Киева и еще четырех областей осталась без света. По информации Минэнерго Украины, наиболее сложная ситуация — в Сумской области. Также отключения фиксируют в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал множественные пожары в промышленной зоне Первого государственного киевского машиностроительного завода, обратил внимание пророссийский Telegram-канал «Осведомитель». Предприятие, производящее компоненты к крылатым ракетам «Фламiнго», уже становилось целью ракетных ударов, утверждает автор канала.
В Днепропетровской области в результате атак пострадали два человека, сообщили в ГСЧС. Под ударом находились пять районов области: в Синельниковском районе загорелась жилая четырехэтажка, в Никопольском повреждены административное здание, частный дом и автомобили, в Павлограде огонь охватил более 10 легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклы, в Криворожском районе повреждены АЗС, в Днепровском возникли пожары.
В Запорожье атакован мясокомбинат «Юбилейный». Предприятие приостановило работу. Позже четыре человека пострадали (1, 2) в Запорожье в результате удара, в зоне поражения оказался бассейн, сообщили в ОВА.
При авиаударе по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковской области погиб один человек, еще пять — пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Разрушен частный дом.
Накануне авиаударам подвергся Харьков. Всего, по сведениям мэра Игоря Терехова, в городе зафиксированы семь ударов КАБ по трем районам: Киевскому, Основянскому и Новобаварскому. Ранены 32 человека, погиб 15-летний юноша.
По информации ГСЧС, накануне вечером БПЛА атаковали Богодуховский и Харьковский районы в Харьковской области. На территории фермерских хозяйств возникли пожары. В селе Довжик в Золочевской общине огонь охватил ферму: погибли 10 телят, еще 10 ранены. Ночью были нанесены удары по Изюмскому и Харьковскому районам, а также Харькову. Возгорания возникли на территории двух АЗС. В Слободском районе города горели жилой дом, хозяйственная постройка и автомобили. Пострадали четыре человека.
«Военкор» Владимир Романов опубликовал видео пожара и фото разрушенных строений с разбросанными снарядами и гранатами. На видео слышна вторичная детонация. Утверждается, что 22 июня в Павлограде в Днепропетровской области произошла детонация на складе боеприпасов ВСУ, устроенном в жилом районе города.
Опубликовано видео с последствиями ударов по Просянскому элеватору в Днепропетровской области, который, как отмечает пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», был одним из крупнейших линейных элеваторов в Украине.
Накануне атаковано предприятие, где производят туалетную бумагу «Снежная панда», сообщили на официальной странице компании в Facebook. В результате ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть производственно-складских помещений.
Российские военные с 17 июня начали ежедневно наносить удары по АЗС в Украине, обратило внимание «Агентство». Близкий к Минобороны РФ «Рыбарь», а также Сергей «Флеш» Бескрестнов (1, 2) оценили эти атаки как системную кампанию российских военных, которая разворачивается в ответ на продолжающиеся несколько месяцев интенсивные удары украинских беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре, которые привели к топливному кризису. Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в июне зафиксировано более 70 ударов по АЗС.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 1 июля 133 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкортостаном и Калмыкией и акваторией Азовского моря. В ночь на 2 июля были перехвачены 327 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
OSINT-исследователь Крис О'Вики проанализировал удары по российским центрам космической связи. Из пяти таких объектов Украина атаковала центры в Дубне 22 и 30 июня и Гусь-Хрустальном 24 июня. По сведениям исследователя, центр в Гусь-Хрустальном получил серьезные повреждения: пострадали две антенны, главный комплекс и техническое здание. В поврежденных зданиях размещалось оборудование связи, системы охлаждения спутниковых антенн и узел связи с другими центрами. Три оставшихся центра — в Медвежьих Озерах, Железногорске и Хабаровске — считаются более сложными целями для ударов.
Центр спутниковой связи 14-го Главного центра связи Генштаба ВС РФ был поврежден в результате атаки, сообщили украинские Telegram-каналы и опубликовали накануне видео повреждений. Показанные на кадрах здания — часть комплекса спутниковой связи в поселке Белоомут в Московской области, свидетельствует анализ «Агентства».
Накануне ночью нанесен удар по стоянке с фурами на улице Чемпионов в Ленинском районе Донецка, сообщают подконтрольные российским властям СМИ. В результате сгорели 22 фуры. Пострадавших нет.
В поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина, сообщил накануне региональный оперштаб. Три человека получили ранения, их госпитализировали. Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии.
В результате массированной атаки на магистральные электросети без электричества остались Армянск и Феодосия, заявил накануне «премьер-министр» Крыма Юрий Гоцанюк. На полуострове продолжают действовать веерные отключения электроэнергии. Ограничения введены, в том числе, в Симферополе, Ялте, Алуште, Судаке и других районах. Жителей призвали не пользоваться лифтами.
Минувшей ночью беспилотники атаковали НПЗ в Нижегородской области. Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области и другим объектам. Предварительно, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. По информации губернатора Нижегородской области, в результате удара погиб один человек и были повреждены несколько жилых домов. Аналитики издания Astra выяснили, что в Кстово в результате атаки поврежден жилой дом на проспекте Капитана Рачкова.
В Генштабе ВСУ также сообщили о поражении склада беспилотников в районе Каменки в Запорожской области, железнодорожного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской, который используется для военной логистики, а также командно-наблюдательного пункта в районе поселка Ольшаны в Харьковской области. «Губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при атаке БПЛА погибли двое сотрудников «Запорожьеэнерго»: слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.
Стоимость грузоперевозок в Крым после серии ударов украинских беспилотников по транспортной инфраструктуре выросла в 3–6 раз, выяснило издание «Вот Так». Наиболее высокие ставки предлагают за перевозку топлива. На крупнейшей российской бирже грузоперевозок ATI.SU журналисты обнаружили заявку на доставку бензина из Воронежа в Севастополь стоимостью 1,2 млн рублей — более 950 рублей за километр, что почти в шесть раз превышает обычные расценки на перевозку топлива по России.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 мск 30 июня по 20:00 мск 1 июля стало известно как минимум о 14 погибших и 180 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Соотношение потерь российской армии к украинской в этом году достигло 8:1, следует из нового исследования CSIS. В предыдущие военные годы соотношение потерь было 2–3:1. Всего с начала войны Россия потеряла около 1,4 млн убитыми, ранеными и пропавшими без вести, подсчитали в CSIS.
Российский военный летчик и военблогер Алексей «Воевода» Земцов сообщает о потере российского боевого вертолета Ка-52 с экипажем. Подробностей инцидента он не приводит.
О главных событиях войны 1 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Война «закрасов», возможное наступление ВС РФ на Черниговскую область, атакован НИИ физических измерений в Пензе. Что происходит на фронте
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