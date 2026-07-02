При обстреле Киева погибли 22 человека, РФ ежедневно атакует украинские АЗС, потерян российский Ка-52 с экипажем. Что происходит на фронте

После ночной атаки часть Киева и еще четырех областей осталась без света. По информации Минэнерго Украины, наиболее сложная ситуация — в Сумской области. Также отключения фиксируют в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал множественные пожары в промышленной зоне Первого государственного киевского машиностроительного завода, обратил внимание пророссийский Telegram-канал «Осведомитель». Предприятие, производящее компоненты к крылатым ракетам «Фламiнго», уже становилось целью ракетных ударов, утверждает автор канала.

В Днепропетровской области в результате атак пострадали два человека, сообщили в ГСЧС. Под ударом находились пять районов области: в Синельниковском районе загорелась жилая четырехэтажка, в Никопольском повреждены административное здание, частный дом и автомобили, в Павлограде огонь охватил более 10 легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклы, в Криворожском районе повреждены АЗС, в Днепровском возникли пожары.

В Запорожье атакован мясокомбинат «Юбилейный». Предприятие приостановило работу. Позже четыре человека пострадали (1, 2) в Запорожье в результате удара, в зоне поражения оказался бассейн, сообщили в ОВА.

При авиаударе по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковской области погиб один человек, еще пять — пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Разрушен частный дом.

Накануне авиаударам подвергся Харьков. Всего, по сведениям мэра Игоря Терехова, в городе зафиксированы семь ударов КАБ по трем районам: Киевскому, Основянскому и Новобаварскому. Ранены 32 человека, погиб 15-летний юноша.

По информации ГСЧС, накануне вечером БПЛА атаковали Богодуховский и Харьковский районы в Харьковской области. На территории фермерских хозяйств возникли пожары. В селе Довжик в Золочевской общине огонь охватил ферму: погибли 10 телят, еще 10 ранены. Ночью были нанесены удары по Изюмскому и Харьковскому районам, а также Харькову. Возгорания возникли на территории двух АЗС. В Слободском районе города горели жилой дом, хозяйственная постройка и автомобили. Пострадали четыре человека.

«Военкор» Владимир Романов опубликовал видео пожара и фото разрушенных строений с разбросанными снарядами и гранатами. На видео слышна вторичная детонация. Утверждается, что 22 июня в Павлограде в Днепропетровской области произошла детонация на складе боеприпасов ВСУ, устроенном в жилом районе города.

Опубликовано видео с последствиями ударов по Просянскому элеватору в Днепропетровской области, который, как отмечает пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», был одним из крупнейших линейных элеваторов в Украине.