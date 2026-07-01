Война «закрасов», возможное наступление ВС РФ на Черниговскую область, атакован НИИ физических измерений в Пензе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Между украинскими OSINT-аналитиками и российскими военблогерами идет «война закрасов»
- На покровском направлении заявляется о заходе ВС РФ в Доброполье
- Российское наступление на Орехов в Запорожской области со стороны Гуляйполя практически остановилось
- Александр Сырский — ВС РФ могут начать наступление на Черниговскую область
- Украина сообщила об атаке на иностранное торговое грузовое судно HELGA под флагом Либерии
- В Пензе атаке подвергся Научно-исследовательский институт физических измерений (НИИФИ)
- В Запорожской области поражен автомобильный мост, а в Крыму — железнодорожный
- The Insider — топливный кризис охватил 88 из 89 подконтрольных России субъектов, ограничений нет только на Чукотке
Обстановка на фронте
На харьковском направлении идет война «закрасов» между украинской и российской сторонами.
Минобороны РФ заявило о захвате Украинского в Харьковской области, к югу от Волчанска. По данным DeepState, это село контролируется Украиной и отстоит от «серой зоны» почти на 6 километров. Тем не менее Юрий Котенок подтверждает захват Украинского, а также заявляет о практически полной оккупации Лосевки (до 2016 года — Пролетарское) и о боях в Земляном Яре. Оба этих населенных пункта на карте DeepState также показаны как полностью подконтрольные СОУ.
На константиновском направлении Юрий Котенок заявляет о захвате Тихоновки и Малиновки.
Юрий Котенок заявляет, что ВС РФ заняли Тихоновку и Малиновку и ведут бои за Ореховатку к востоку от Краматорска. На карте DeepState Ореховатка полностью подконтрольна СОУ, Малиновка граничит с «серой зоной», а Тихоновка практически полностью находится в ней.
На покровском направлении заявляется о заходе ВС РФ в Доброполье.
Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ заняли Новый Донбасс на Добропольском выступе, а также вошли в Анновку и само Доброполье, а южнее города ведут бои за Белицкое, Мирное и Гулево. Все эти населенные пункты отмечены на карте Deepstate как полностью подконтрольные Украине.
На запорожском направлении российское наступление на Орехов со стороны Гуляйполя практически остановилось.
Минобороны РФ заявило о захвате Копаней к западу от Гуляйполя. По данным DeepState, это село полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 6 км.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что россияне активно «просачиваются» к северу и югу от Зализничного, которое стало главным узлом украинской обороны к западу от Гуляйполя. Он ссылается на «ощущение» украинских бойцов на этом участке, что село лучше оставить, однако отмечает, что украинское командование до сих пор не отдало такого приказа.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что в последнее время российское наступление на Орехов со стороны Гуляйполя практически остановилось. По его сведениям, россиянам также не удалось полностью восстановить положение по реке Гайчур севернее села Зеленое после украинских контратак. Машовец пишет, что боевые действия здесь представляют собой столкновения малых групп пехоты в полосе шириной от 5,5 до 20 км по условной ЛБС, причем часто они вынуждены вести бои в отрыве от основных сил.
Хотя российские малые пехотные группы, по сведениям Машовца, наблюдались в районе Новосёловки, Воздвижевки, Заречного и Нового Запорожья, ВС РФ сейчас не могут нарастить усилия по этим направлениям. Украинские пехотинцы тем временем обороняются в окружении и полуокружении в районе Зализничного, Гуляйполя и западнее Сладкого. Машовец отмечает снижение интенсивности российских «просачиваний», несмотря на высокую концентрацию сил и активное использование КАБов. По мнению обозревателя, на наступательные возможности российской 5-й армии играет тот фактор, что практически все ее маршруты снабжения идут через трассу М-14 (она же Р-280), которую в течение последних недель атакуют украинские дроны, а маршрут через Великую Новосёлку находится под огневым контролем украинских подразделений, наступающих на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По мнению обозревателя, чтобы одновременно наступать на Орехов и отражать украинские контратаки, российской группировке войск «Восток» необходимы дополнительные резервы, которые ей не могут выделить из-за масштабных российских наступательных планов на других участках фронта.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ могут начать наступление на Черниговскую область, а также рассказал, что один из ретрансляторов для управления украинскими дронами в белорусском приграничье недавно снова включился, и намекнул, что Украина может нанести по ним удары.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 1 июля 153 средств воздушного нападения: 151 беспилотника типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитатора (130 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), одной баллистической ракеты «Искандер-М» (информация о падении уточняется) и одной ракеты Х-59 (сбита). Зафиксированы попадания 17 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Два человека погибли и 14 пострадали накануне в результате ударов по трем локациям в Запорожье. Повреждены административное здание, детский сад, два жилых дома, более 12 автомобилей, складские помещения и объект инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.
Также накануне стало известно о гибели одного человека и о трех пострадавших при попадании беспилотника в легковой автомобиль в Херсоне.
В результате атаки на город Богодухов в Харьковской области пострадали восемь человек, сообщили в областной прокуратуре.
Минувшей ночью были атакованы пять АЗС в Днепропетровской области. По информации ОВА, один человек погиб, трое ранены.
Утром в Центральном районе Херсона дрон ударил по маршрутке, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. По его сведениям, в результате атаки погибли два человека. В том числе на глазах у матери погибла 18-летняя девушка, ехавшая подавать документы на поступление в вуз. Девять человек получили ранения.
Telegram-канал «Пепел ➜ Курск» сообщает, что в Сумах после атак накануне начались перебои с электричеством и водоснабжением. В городе снова ввели графики аварийного отключения электричества. Без электроэнергии также остались объекты водоканала, из-за чего воду в Сумах подают по графику. Также в городе не ходит электротранспорт.
Украина направила государствам — членам Международной морской организации (IMO) письмо, в котором сообщила ранее не публиковавшуюся информацию об атаке на иностранное торговое грузовое судно HELGA под флагом Либерии, пишет The Insider. Также в письме Киев предлагает IMO перестать считать танкеры «теневого флота» обычными коммерческими судами.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал обновленную инфографику по ударам «Шахедов» за июнь. Всего за месяц зафиксировано 5 749 пусков: 5 177 БПЛА были сбиты или «локационно потеряны», 572 достигли цели — эффективность работы ПВО составила 90%. Среднее число запусков — 192 в день, что на 27% меньше, чем в мае.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 30 июня 121 беспилотника над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 30 июня были перехвачены 179 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
В сети появилось видео момента ударов двух ракет FP-5 «Фламинго» по военному заводу «Титан-Баррикады» в Волгограде 27 июня.
Канал Exilenova+ публикует спутниковый снимок последствий удара по заводу, на котором видны масштабные разрушения двух цехов.
Согласно OSINT-анализу Аstra, в Новороссийской бухте накануне ночью произошел как минимум один взрыв во время атаки БЭК. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко около полуночи заявил о беспилотной опасности в городе, а позже той же ночью предупредил жителей об атаке безэкипажных катеров и сообщил о запрете на прогулки по набережной. В городе звучала сирена. Также Кравченко сообщил о перекрытии движения транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской.
Минувшей ночью атаке беспилотников подверглась Пенза. По утверждению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, никто не пострадал. Каналы Supernova+, Exilenova+ и Astra утверждают, что поражен Научно-исследовательский институт физических измерений (НИИФИ), входящий в холдинг «Российские космические системы». Кроме того, сообщалось об атаке на Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (НИИЭМП), Пензенский подшипниковый завод и ОАО «Маяк». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по предприятию ВПК в Пензе, не уточнив его название. По словам Зеленского, оно занимается разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения. По сведениям Exilenova+, НИИФИ производит датчики, используемые для оснащения самолетов и вертолетов, а также компоненты для ракетных комплексов и крылатых ракет.
«Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что за последние 10 дней атакованы три предприятия в РФ, которые так или иначе связаны с производством ОТРК «Искандер-М»: АО «ВЗПП-Сборка» в Воронеже, ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде и АО «НИИФИ» в Пензе.
OSINT-каналы со ссылкой на спутниковые снимки сообщили утром о пожаре на территории электроподстанции «Западно-Крымская» 330 кВ в Сакском районе Крыма и мобильной газотурбинной электростанции. По информации Telegram-канала «Крымский ветер», горит электроподстанция на Керченском шоссе в Феодосии, в большей части города нет света.
В СБУ отчитались об ударе по военному аэродрому «Саки» в Крыму. О том, когда был нанесен удар, в спецслужбе не сообщили. Заявлено о пяти попаданиях беспилотников по ангарам, где хранилась авиационная техника. По предварительной информации СБУ, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар.
По сведениям Telegram-канала «Пепел ➜ Курск», утром власти перекрыли центр Рыльска для разминирования. О дистанционном минировании города сообщил глава Рыльского района Владимир Ковальчук.
Издание Astra пишет о задымлении на территории ПАО «Туланефтепродукт» в Туле. Причина задымления на данный момент неизвестна. Российские власти не комментировали информацию. Ранее в регионе была объявлена угроза воздушной опасности. ПАО «Туланефтепродукт» — ключевой оператор розничного и мелкооптового рынка нефтепродуктов в Тульской области, входящий в структуру ПАО «НК «Роснефть» и управляющий сетью АЗС.
Вместо разрушенного Чонгарского моста в Крыму достраивают насыпь шириной около 40 м для проезда автотранспорта, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Поражены автомобильный мост в районе Азовского в Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе поселка Ички в Крыму, сообщили в Генштабе ВСУ накануне. Они используются ВС РФ для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, уточнили в ведомстве.
Утром в подмосковных Люберцах горела электроподстанция 110 кВ № 540 «Красково» (филиал ПАО «Россети Московский регион» — Южные электрические сети). Некоторые местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением, сообщила Astra.
Exilenova+ публикует (1, 2) фотографии моста на трассе Мариуполь — Донецк, разрушенного в результате украинского удара.
Исследователь под ником IgorGirkin (не имеет отношения к Игорю «Стрелкову» Гиркину) обратил внимание на комментарий в Telegram-канале назначенного Россией главы Севастополя Михаила Развожаева, где утверждается, что российские военные, которые приезжают в Крым на частных автомобилях за волонтерской помощью, не могут заправиться, чтобы вернуться на позиции.
The Insider обновил карту топливного кризиса в России. Без топливных ограничений осталась только Чукотка — кризис охватил уже 88 из 89 подконтрольных России субъектов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 июня по 20:00 30 июня стало известно как минимум о 14 погибших и 135 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
О главных событиях войны 30 июня 2026 года — в предыдущей сводке:
СОУ зажаты между Северским Донцом и ВС РФ, уничтожение прифронтовых АЗС, удар по центру космической связи в Дубне. Что происходит на фронте
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