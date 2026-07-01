Война «закрасов», возможное наступление ВС РФ на Черниговскую область, атакован НИИ физических измерений в Пензе. Что происходит на фронте

На запорожском направлении российское наступление на Орехов со стороны Гуляйполя практически остановилось.

Минобороны РФ заявило о захвате Копаней к западу от Гуляйполя. По данным DeepState, это село полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 6 км.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что россияне активно «просачиваются» к северу и югу от Зализничного, которое стало главным узлом украинской обороны к западу от Гуляйполя. Он ссылается на «ощущение» украинских бойцов на этом участке, что село лучше оставить, однако отмечает, что украинское командование до сих пор не отдало такого приказа.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что в последнее время российское наступление на Орехов со стороны Гуляйполя практически остановилось. По его сведениям, россиянам также не удалось полностью восстановить положение по реке Гайчур севернее села Зеленое после украинских контратак. Машовец пишет, что боевые действия здесь представляют собой столкновения малых групп пехоты в полосе шириной от 5,5 до 20 км по условной ЛБС, причем часто они вынуждены вести бои в отрыве от основных сил.

Хотя российские малые пехотные группы, по сведениям Машовца, наблюдались в районе Новосёловки, Воздвижевки, Заречного и Нового Запорожья, ВС РФ сейчас не могут нарастить усилия по этим направлениям. Украинские пехотинцы тем временем обороняются в окружении и полуокружении в районе Зализничного, Гуляйполя и западнее Сладкого. Машовец отмечает снижение интенсивности российских «просачиваний», несмотря на высокую концентрацию сил и активное использование КАБов. По мнению обозревателя, на наступательные возможности российской 5-й армии играет тот фактор, что практически все ее маршруты снабжения идут через трассу М-14 (она же Р-280), которую в течение последних недель атакуют украинские дроны, а маршрут через Великую Новосёлку находится под огневым контролем украинских подразделений, наступающих на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По мнению обозревателя, чтобы одновременно наступать на Орехов и отражать украинские контратаки, российской группировке войск «Восток» необходимы дополнительные резервы, которые ей не могут выделить из-за масштабных российских наступательных планов на других участках фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ могут начать наступление на Черниговскую область, а также рассказал, что один из ретрансляторов для управления украинскими дронами в белорусском приграничье недавно снова включился, и намекнул, что Украина может нанести по ним удары.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 1 июля 153 средств воздушного нападения: 151 беспилотника типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитатора (130 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), одной баллистической ракеты «Искандер-М» (информация о падении уточняется) и одной ракеты Х-59 (сбита). Зафиксированы попадания 17 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

Два человека погибли и 14 пострадали накануне в результате ударов по трем локациям в Запорожье. Повреждены административное здание, детский сад, два жилых дома, более 12 автомобилей, складские помещения и объект инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

Также накануне стало известно о гибели одного человека и о трех пострадавших при попадании беспилотника в легковой автомобиль в Херсоне.

В результате атаки на город Богодухов в Харьковской области пострадали восемь человек, сообщили в областной прокуратуре.

Минувшей ночью были атакованы пять АЗС в Днепропетровской области. По информации ОВА, один человек погиб, трое ранены.

Утром в Центральном районе Херсона дрон ударил по маршрутке, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. По его сведениям, в результате атаки погибли два человека. В том числе на глазах у матери погибла 18-летняя девушка, ехавшая подавать документы на поступление в вуз. Девять человек получили ранения.

Telegram-канал «Пепел ➜ Курск» сообщает, что в Сумах после атак накануне начались перебои с электричеством и водоснабжением. В городе снова ввели графики аварийного отключения электричества. Без электроэнергии также остались объекты водоканала, из-за чего воду в Сумах подают по графику. Также в городе не ходит электротранспорт.

Украина направила государствам — членам Международной морской организации (IMO) письмо, в котором сообщила ранее не публиковавшуюся информацию об атаке на иностранное торговое грузовое судно HELGA под флагом Либерии, пишет The Insider. Также в письме Киев предлагает IMO перестать считать танкеры «теневого флота» обычными коммерческими судами.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал обновленную инфографику по ударам «Шахедов» за июнь. Всего за месяц зафиксировано 5 749 пусков: 5 177 БПЛА были сбиты или «локационно потеряны», 572 достигли цели — эффективность работы ПВО составила 90%. Среднее число запусков — 192 в день, что на 27% меньше, чем в мае.