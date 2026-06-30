СОУ зажаты между Северским Донцом и ВС РФ, уничтожение прифронтовых АЗС, удар по центру космической связи в Дубне. Что происходит на фронте

На Северском выступе украинские бойцы оказались зажаты между рекой Северский Донец и ВС РФ.

В Краматорской городской общине сейчас остается 55 тысяч жителей (довоенное население составляло 186 тысяч), в Славянской — 41 тысяча (довоенное население — 116 тысяч) , в Дружковской — более пяти тысяч (до войны — 68 тысяч), рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что бойцы СОУ в районе Закотного и Кривой Луки оказались в тяжелом положении, будучи зажаты между россиянами и рекой Северский Донец, а в Рай-Александровке идут бои. По его мнению, если украинское командование не уплотнит боевые порядки и не отведет некоторые части, бесцельно удерживающие позиции, то дальше украинцам придется откатываться до Николаевки (пригорода Славянска), откуда до ЛБС сейчас еще 10 км (согласно карте DeepState).

На константиновском направлении российское командование рапортует о захвате Малиновки.

В Минобороны РФ заявили о захвате Малиновки к востоку от Краматорска. Согласно карте DeepState, это село практически полностью контролируется СОУ и лишь его восточная окраина находится в«серой зоне».

На запорожском направлении ЛБС на картах ВС РФ на 10–20 км отличается от той, которую показывают украинские OSINT-проекты.

В Минобороны РФ также заявили об оккупации сел Ровное и Лесное к северо-западу от Гуляйполя. По данным DeepState, оба села контролируются Украиной, причем Ровное отстоит от «серой зоны» более чем на 6 километров, а Лесное — более чем на 10 км.

Русская служба Би-би-си ознакомилась со штабными документами российских 58-й и 5-й общевойсковых армий, которые воюют на Запорожском направлении, и пришли к выводу, что ЛБС на них отличается на 10–20 км от оценок DeepState и ISW.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывает, что в ВС РФ на фоне нехватки личного состава начинают беречь бойцов, при этом продолжая наступательные действия: теперь российских военных сопровождают не только квадрокоптеры типа Mavic, но и дроны-перехватчики для защиты от украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 30 июня 154 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (138 БПЛА — 90% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 дронов в 10 локациях, а также падение обломков в двух локациях.

Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» накануне сообщил, что при атаках дронов на автомобили в Харьковской области погибли два человека, еще трое были ранены.

При падении КАБ в Холодногорском районе в Харькове накануне погибла 23-летняя девушка, десять человек получили ранения, сообщил мэр Игорь Терехов.

За прошедшие сутки по Харькову и 29 населенным пунктам Харьковской области были нанесены удары ракетами, авиабомбами и беспилотниками. В результате четыре человека погибли и 24 пострадали, в том числе двое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром.

Три человека погибли, еще 18 получили ранения в Запорожской области в результате атак за минувшие сутки, сообщили утром в ОВА.

По информации Сумской ОВА, семь человек пострадали в результате четырех ударов авиабомбами по гражданскому объекту в Сумской области.

По сведениям Сергея «Флеша» Бескрестнова, в ответ на украинские атаки на логистические объекты противник принял решение уничтожить все прифронтовые АЗС в Украине. Для этого используются как «Шахеды», так и другие БПЛА крылатого и роторного типа. Атакам подвергаются Днепропетровская, Харьковская и Сумская области. Бескрестнов отмечает, что гражданские АЗС никак не влияют на военные поставки топлива, поэтому цель атак — террор гражданского населения.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 29 июня 75 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 30 июня были перехвачены 419 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ публикует спутниковый снимок последствий атаки на Тюменский НПЗ 20 июня модернизированными беспилотниками FP-1. Утверждается, что повреждения получила установка глубокой очистки дизельного топлива.