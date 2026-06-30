СОУ зажаты между Северским Донцом и ВС РФ, уничтожение прифронтовых АЗС, удар по центру космической связи в Дубне. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Российские военные «просачиваются» в поселок Казачья Лопань на запорожском направлении
- Украинские бойцы оказались зажаты между рекой Северский Донец и ВС РФ на Северском выступе
- ЛБС на картах ВС РФ на запорожском направлении на 10–20 км отличается от той, которую показывают украинские OSINT-проекты
- «Офiцер» — ВС РФ на фоне нехватки личного состава начинают беречь бойцов, при этом продолжая наступательные действия
- В ответ на украинские атаки по логистическим объектам российские военные уничтожают прифронтовые АЗС
- Владимир Зеленский заявил о повторном ударе по центру космической связи в подмосковной Дубне
- Штурмовые подразделения 752-го МСП укомплектованы всего на 48% из-за потерь и невозможности пополнения
- На вооружении СОУ впервые «засветился» ЗРК «Риф» украинского производства, предназначенный для борьбы с дронами
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские военные «просачиваются» в поселок Казачья Лопань.
Украинские военные рассказали изданию «Українська Правда», что бойцы ВС РФ начали «просачиваться» в поселок Казачья Лопань в 2 километрах от российской границы, где россияне фиксируются уже в течение недели. Информацию подтвердили в украинской Группировке объединенных сил, ответственной в том числе за этот участок, а также начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
На Северском выступе украинские бойцы оказались зажаты между рекой Северский Донец и ВС РФ.
В Краматорской городской общине сейчас остается 55 тысяч жителей (довоенное население составляло 186 тысяч), в Славянской — 41 тысяча (довоенное население — 116 тысяч) , в Дружковской — более пяти тысяч (до войны — 68 тысяч), рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что бойцы СОУ в районе Закотного и Кривой Луки оказались в тяжелом положении, будучи зажаты между россиянами и рекой Северский Донец, а в Рай-Александровке идут бои. По его мнению, если украинское командование не уплотнит боевые порядки и не отведет некоторые части, бесцельно удерживающие позиции, то дальше украинцам придется откатываться до Николаевки (пригорода Славянска), откуда до ЛБС сейчас еще 10 км (согласно карте DeepState).
На константиновском направлении российское командование рапортует о захвате Малиновки.
В Минобороны РФ заявили о захвате Малиновки к востоку от Краматорска. Согласно карте DeepState, это село практически полностью контролируется СОУ и лишь его восточная окраина находится в«серой зоне».
На запорожском направлении ЛБС на картах ВС РФ на 10–20 км отличается от той, которую показывают украинские OSINT-проекты.
В Минобороны РФ также заявили об оккупации сел Ровное и Лесное к северо-западу от Гуляйполя. По данным DeepState, оба села контролируются Украиной, причем Ровное отстоит от «серой зоны» более чем на 6 километров, а Лесное — более чем на 10 км.
Русская служба Би-би-си ознакомилась со штабными документами российских 58-й и 5-й общевойсковых армий, которые воюют на Запорожском направлении, и пришли к выводу, что ЛБС на них отличается на 10–20 км от оценок DeepState и ISW.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывает, что в ВС РФ на фоне нехватки личного состава начинают беречь бойцов, при этом продолжая наступательные действия: теперь российских военных сопровождают не только квадрокоптеры типа Mavic, но и дроны-перехватчики для защиты от украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 30 июня 154 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (138 БПЛА — 90% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 дронов в 10 локациях, а также падение обломков в двух локациях.
Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» накануне сообщил, что при атаках дронов на автомобили в Харьковской области погибли два человека, еще трое были ранены.
При падении КАБ в Холодногорском районе в Харькове накануне погибла 23-летняя девушка, десять человек получили ранения, сообщил мэр Игорь Терехов.
За прошедшие сутки по Харькову и 29 населенным пунктам Харьковской области были нанесены удары ракетами, авиабомбами и беспилотниками. В результате четыре человека погибли и 24 пострадали, в том числе двое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром.
Три человека погибли, еще 18 получили ранения в Запорожской области в результате атак за минувшие сутки, сообщили утром в ОВА.
По информации Сумской ОВА, семь человек пострадали в результате четырех ударов авиабомбами по гражданскому объекту в Сумской области.
По сведениям Сергея «Флеша» Бескрестнова, в ответ на украинские атаки на логистические объекты противник принял решение уничтожить все прифронтовые АЗС в Украине. Для этого используются как «Шахеды», так и другие БПЛА крылатого и роторного типа. Атакам подвергаются Днепропетровская, Харьковская и Сумская области. Бескрестнов отмечает, что гражданские АЗС никак не влияют на военные поставки топлива, поэтому цель атак — террор гражданского населения.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 29 июня 75 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 30 июня были перехвачены 419 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ публикует спутниковый снимок последствий атаки на Тюменский НПЗ 20 июня модернизированными беспилотниками FP-1. Утверждается, что повреждения получила установка глубокой очистки дизельного топлива.
Проект также публикует спутниковый снимок Таврической ТЭЦ в Симферополе после атаки БПЛА 25 июня. Зафиксированы последствия по меньшей мере четырех промахов и трех поражений главного корпуса, где находятся первый и второй блоки газотурбинной установки.
Мост на трассе «Новороссия» в Новоазовске может пойти под снос после атаки в ночь на 29 июня, пишут «Важные истории». Глава администрации Новоазовска Василий Овчаров подтвердил, что мост получил серьезные повреждения. Это была уже вторая атака на мост. После удара в ночь на 15 июня на переправе появились сквозные повреждения, из-за чего движение по ней организовали в реверсивном режиме.
Украинский канал Exilenova+ публикует фото дыма над НПЗ в Славянске-на-Кубани, снятом на вторые сутки после атаки дронов на завод в ночь на 28 июня.
Девять населенных пунктов Белгородской области были атакованы беспилотниками и ракетами, ранены четыре человека, сообщил «Пепел ➜ Белгород» накануне. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атак, сообщил оперштаб Белгородской области утром 30 июня. Также, по информации оперштаба, в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на остановке, пострадали три человека.
Шестимесячный ребенок погиб, еще два человека пострадали в результате возникшего в частном доме пожара после «падения беспилотника» в подмосковном Егорьевске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников — в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне, Егорьевске», — написал Воробьёв. В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание, один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево в Павлово-Посадском округе, обломки БПЛА также обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна, уточнил он. Момент падения дрона на частный жилой дом в Егорьевске попал на видео.
Владимир Зеленский заявил о повторном ударе по центру космической связи в подмосковной Дубне. Кадры горения на месте атаки и геопривязку опубликовал украинский канал Supernova+.
Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА на дачный дом в Тверской области.
Канал «Пруфи🇺🇦Дніпра» поделился видео удара украинского FPV-дрона по инженерной технике на ранее пораженном мосту через реку Карачекрак в оккупированной Васильевке Запорожской области.
Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует пожар на тяговой подстанции в районе железнодорожной станции Почтовая в Крыму, заметил канал Exilnova+.
По информации «МЧС ДНР», сотрудник МЧС погиб в Донецке в результате атаки БПЛА, еще трое пострадали в ходе тушения пожара.
В беспилотном подразделении ГУР отчитались, что поразили в Крыму в течение июня РЛС, 6 топливозаправщиков, 2 грузовых локомотива, 3 цистерны с топливом и военную технику на эшелоне.
OSINT-исследователь Клеман Молен подсчитал, что с начала мая украинские беспилотные подразделения опубликовали видео 784 атак на российские грузовики и другую технику, причем если в мае в среднем публиковались кадры 7 ударов в день, то в июне — 19 в день, а в последние 10 дней — 29 в день. Исследователь делает вывод, что российские меры противодействия украинским дронам оказались неэффективными.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 28 июня по 20:00 29 июня стало известно (1, 2) как минимум о 19 погибших и 142 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Штурмовые подразделения 752-го МСП укомплектованы всего на 48%, пишет Telegram-канал «НЕ ЖДИ хорошие новости» со ссылкой на офицера из командования ГВ «Запад». Он ранее сообщал, что причиной стали нехватка личного состава, невозможность его пополнения и большие потери в подразделении. По словам офицера, именно с этим связан принудительный перевод военнослужащих из подразделений БПЛА в штурмовики.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения поразили в Крыму ЗРПК «Панцирь» и еще две РЛС, а также пять электроподстанций. Всего, по его подсчетам, в период с 1 по 29 июня группировка СБС уничтожила 31 элемент российской ПВО.
Вооружения и военная техника
В украинском канале «Соціально-Побутовий Журнал „Водограй“» обратили внимание, что на вооружении СОУ впервые «засветился» ЗРК «Риф» украинского производства, предназначенный для борьбы с дронами.
В норвежской компании Nammo сообщили, что поставили Украине «щестизначное число» кумулятивных боевых частей N7 для «скидов» и FPV-дронов.
Украина ведет переговоры с Францией о лицензии на производство крылатых ракет SCALP, сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.
Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Украина не выполнила свою часть сделки о передаче беспилотных технологий, сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Z-канал «Военный Осведомитель» поделился фотографией украинского БТР M113, заключенного в «мангал», который в канале окрестили «шаром для хомяка».
О главных событиях войны 29 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Встречные бои на запорожском направлении, атакован завод, производящий пусковые установки «Искандер». Что происходит на фронте
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