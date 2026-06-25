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Новости

Украинский флаг на Кинбурнской косе, захват ВС РФ Константиновки стал вопросом времени, удары по двум НПЗ в Уфе. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На сумском направлении сообщается о российском продвижении с севера и юго-востока к Сумам
  • На константиновском направлении полный захват Константиновки подразделениями ВС РФ стал вопросом времени
  • На херсонском направлении зафиксирован украинский «флаговтык» на Кинбурнской косе
  • Зеленский — ретрансляторы на территории Беларуси для управления российскими дронами прекратили работу
  • За неделю с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3% — это крупнейший недельный рост за два десятилетия
  • Налет беспилотников на два НПЗ в Уфе — повреждения получили «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим»
  • Завершен разбор завалов на месте ракетного удара по предприятию в Воронеже — число погибших увеличилось до шести человек
  • В Украину поставлены 10 новых чешских учебно-тренировочных самолетов ALTO NG

Обстановка на фронте

На сумском направлении сообщается о российском продвижении с севера и юго-востока к Сумам.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Иволжанское и ведут бои в Новой Сечи и Писаревке к северу от Сум, а также продвигаются к Краснополью к юго-востоку от города. На карте DeepState вышеперечисленные населенные пункты показаны как подконтрольные СОУ, а восточная окраина Краснополья отстоит от зоны российского контроля на 5 км.

На константиновском направлении полный захват Константиновки подразделениями ВС РФ стал вопросом времени.

Исследователь под ником Playfra цитирует пост украинских военных о ситуации в Константиновке, написанный, по его мнению с 3 по 11 июня. Уже тогда город считался фактически потерянным, российские военные закреплялись в западной, северной и центральной его части, на оставшихся участках снабжение было возможно только с помощью дронов. Также Playfra публикует актуальный спутниковый снимок Sentinel и данные сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS, которые подтверждают масштабные российские удары по Дружковке и Алексеево-Дружковке.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что накапливание российской пехоты происходит по всей Константиновке, а СОУ фактически утратили контроль над городом, кроме разрозненных позиций. Он также рассказывает, что обе стороны наносят удары по тыловой логистике друг друга — в районе Бахмута (до 2016 года — Артёмовск) и Краматорска соответственно.

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Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что в южной части Константиновки практически не осталось украинских позиций, а ВС РФ пытаются перерезать трассу на Славянск. Он указывает, что действия российских войск на востоке Константиновки скованы из-за присутствия украинских сил в Часовом Яре, но всё равно считает, что с учетом численного превосходства противника уход из Константиновки — лишь вопрос времени.

Минобороны РФ заявило, что российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов СОУ в Константиновке, однако пользователи заметили, что пост сопровождался видео от июля 2022 года, на котором удары наносятся по поселку Спартак на северной окраине Донецка (геопривязка).

На покровском направлении заявляется о российских атаках к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

Российский военблогер Анатолий Радов сообщил, что российские десантники взяли село Мирное к северо-западу от Покровска. По оценке DeepState, Мирное полностью контролируется украинскими силами, хотя к его юго-восточной окраине и примыкает «серая зона».

На херсонском направлении зафиксирован украинский «флаговтык» на Кинбурнской косе.

В региональном управлении Сил территориальной обороны «Південь» показали кадры с украинским флагом на Кинбурнской косе и заявили, что российские военные эвакуируются с полуострова. На видео не показан процесс установки флага, также на нем не присутствуют ни украинские, ни российские военные.

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Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 25 июня 91 средства воздушного нападения: 90 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (83 БПЛА — 92% — были сбиты или подавлены), а также одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и шести дронов в семи локациях, а также падение обломков в девяти локациях.

Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы для управления российскими дронами на белорусско-украинской границе перестали работать после ультиматума в адрес Лукашенко с требованием убрать их. Белорусское издание «Флагшток», в свою очередь, утверждает, что российские дроны не летают через границу с 21 июня.

Накануне были атакованы заправки и газовые объекты компании «Нафтогаз України» в четырех областях, заявил глава правления Сергей Корецкий. Под ударом оказались сразу несколько автозаправочных комплексов «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Во время одной из атак серьезно ранена работница. Кроме того, по словам Корецкого, накануне ночью и утром нанесены удары дронами по газовым объектам в Полтавской области. «Есть существенные повреждения объектов добычи и хранения газа. Работа части активов остановлена», — признал Корецкий.

Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» накануне опубликовал видео поражения управляемыми «Шахедами» локомотива в городе Лозовая в Харьковской области. Также канал опубликовал (12) кадры авиаударов ФАБ с УМПК по Славянской ТЭС в городе Николаевка на востоке от Славянска. На текущий момент ТЭС уже не работает, отметили авторы канала.

Авиаудары ФАБ с УМПК по Славянской ТЭС к востоку от Славянска в Донецкой области

Авиаудары ФАБ с УМПК по Славянской ТЭС к востоку от Славянска в Донецкой области

Военный Осведомитель

В Запорожской и Сумской областях нанесены удары по железнодорожным локомотивам, сообщил утром глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский. По его словам, в двух случаях бригады, обслуживавшие локомотивы, успели эвакуироваться в безопасное место, но один из ударов у Запорожья повлек за собой смерть помощника машиниста.

В Запорожье накануне из-за атаки пострадали шесть человек, в том числе три ребенка, сообщили (12) местные власти. Повреждены автомобили и заведение общественного питания, которое в настоящее время не функционирует. В утренней суточной сводке глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров сообщил о гибели двух и ранении 22 человек в результате ударов по области. Позже Фёдоров написал, что при атаке на Запорожье утром погиб мужчина и ранена женщина, удару подверглась автостоянка.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3889

В Херсоне три человека получили ранения в результате удара беспилотника по объекту критической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько накануне. Повреждены многоэтажные дома и автомобили, находившиеся рядом.

Накануне скончался еще один сотрудник гуманитарной организации Norwegian People’s Aid, получивший ранения в результате обстрела села Новопетровка в Херсонской области, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.

Утром нанесен удар по больнице в Центральном районе Херсона. По сведениям ОВА, пострадали пять сотрудников медучреждения. Всего за минувшие сутки в регионе погибли два человека, 16 были ранены. Обстрелам и налетам подверглись 44 населенных пункта области.

Четыре человека пострадали утром в результате атаки беспилотника на автозаправочную станцию в Сумах. В Глуховской общине в Сумской области был нанесен повторный удар по спасателям, устранявшим последствия ночной атаки в складском помещении. Весь личный состав успел отойти в безопасное место, никто не пострадал.

Видео, на котором подростки прыгают через воронку от бомбы рядом со зданием Городского дворца детского и юношеского творчества в Запорожье, опубликовал украинский фотограф Дмитрий Смольенко. Дворец был сильно поврежден 20 июня авиабомбой.

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Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 24 июня 245 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 25 июня были перехвачены 269 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.

Появились снимки результатов атаки на Камыш-Бурунскую ТЭЦ в Крыму, совершенной 23 июня, — выгорели два резервуара с мазутом.

The Insider зафиксировал заявления по поводу ситуации на топливном рынке от властей 42 регионов РФ и оккупированных территорий — от Калининградской области до Хабаровского края, а также в аннексированных Крыму, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях. Многие из них утверждали, что причина проблем — не дефицит, а «ажиотажный спрос». Во многих регионах власти одновременно вводят лимиты и заявляют об отсутствии дефицита.

Согласно подсчетам издания «Вот Так», ограничения на продажу бензина и дизеля уже объявили власти 14 регионов России, а также аннексированных Крыма и Севастополя. Еще в 48 регионах ограничения на свободную покупку топлива ввели отдельные АЗС.

За неделю с 16 по 22 июня бензин в России подорожал сразу на 3% и достиг 71,2 рубля за литр. Bloomberg отмечает, что это крупнейший недельный рост как минимум за последние два десятилетия.

Россия ведет переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92, чтобы закрыть дефицит топлива, возникший после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

В Краснодарском крае минувшей ночью загорелась Полтавская нефтебаза после падения обломков дрона, сообщают СМИ со ссылкой на заявление главы района Александра Харитонова в мессенджере Max. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому было временно перекрыто. Украинский канал Exilenova+ пишет, что загорелись три резервуара.

Беспилотники ночью вновь атаковали энергетические объекты в Крыму, в частности в Симферополе. В Ялте и других населенных пунктах, по сведениям Supernova+, после атак было нарушено энергоснабжение. По сообщениям, была атакована Таврическая ТЭС под Симферополем. Два человека, включая ребенка, погибли в результате обстрела в селе Денисовка в Симферопольском районе и в Красногвардейском районе, рассказал «глава» Крыма Сергей Аксёнов. Еще двое пострадали. На территории Крыма и Севастополя введены (1234) ограничения энергоснабжения.

Два человека погибли и четверо пострадали в результате удара дрона по автомобилю в Стародубском районе в Брянской области, сообщил утром врио главы региона Егор Ковальчук. В других населенных пунктах пострадали еще четыре человека.

Один человек погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области, заявили утром в оперштабе региона.

Беспилотники нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Башкортостанесообщили украинские каналы. Эту же информацию подтвердил OSINT-анализ издания Astra: в результате ударов повреждения получили предприятия «Башнефть-Уфанефтехим» и, предположительно, «Башнефть-УНПЗ», принадлежащие нефтяной компании «Башнефть». Появление БПЛА в регионе подтвердил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он утверждает, что предприятия работают в штатном режиме, никто не пострадал.

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В результате налета были повреждены нефтеперерабатывающие заводы «Башнефть-Новойл» (мощность — 7,3 млн тонн в год) и «Башнефть-Уфанефтехим» (9 млн тонн в год), заявили в СБУ, чьи дроны осуществляли атаку. По сведениям СБУ, на заводах загорелись установки АВТ, обеспечивающие первичную переработку нефти.

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебазы «Полтавская» в Краснодарском крае РФ и двух нефтеперерабатывающих заводов в Уфе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром написал о завершении поисковых работ на месте ракетной атаки 22 июня по предприятию «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» в Воронеже. Общее число пострадавших — 68 человек, погибших — шесть человек. Ранее власти сообщали о пяти погибших. По словам Гусева, под завалами нашли тело пропавшей без вести женщины.

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Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику с классификацией ударов по территории РФ по месяцам. Отмечается, что в мае 2026 года количество ударов возросло на 23% в сравнении с апрелем. 67% ударов пришлись по нефтегазовым объектам.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 23 июня по 20:00 24 июня стало известно (12) как минимум о 17 погибших и 98 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Вооружения и военная техника

В Z-канале «Северный Ветер», близком к российской группировке войск «Север», показали кадры удара FPV-дроном по украинскому ЗРК MAAWLR американского производства в Харьковской области. Это видео заодно стало первым свидетельством наличия на вооружении СОУ этих ЗРК, представленных публике только в 2025 году.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис лично передал в 3-й армейский корпус ВСУ 14 бронемашин CVR(T), рассказали в канале корпуса.

Дания поставит Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстреловрассказал министр обороны Михаил Фёдоров, добавив, что такие боеприпасы особо актуальны в условиях постоянного расширения «киллзоны».

Украина получила 10 новых учебно-тренировочных самолетов ALTO NG благодаря международной коалиции возможностей Воздушных сил, правительству Чехии и благотворительному фонду Dárek pro Putina (чешск. «подарок для Путина»), рассказали в Минобороны страны.

О главных событиях войны 24 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Проблемы с набором добровольцев в ВС РФ, российские войска перешли к активной обороне на южно-донецком направлении. Что происходит на фронте

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