Украинский флаг на Кинбурнской косе, захват ВС РФ Константиновки стал вопросом времени, удары по двум НПЗ в Уфе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении сообщается о российском продвижении с севера и юго-востока к Сумам

На константиновском направлении полный захват Константиновки подразделениями ВС РФ стал вопросом времени

На херсонском направлении зафиксирован украинский «флаговтык» на Кинбурнской косе

Зеленский — ретрансляторы на территории Беларуси для управления российскими дронами прекратили работу

За неделю с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3% — это крупнейший недельный рост за два десятилетия

Налет беспилотников на два НПЗ в Уфе — повреждения получили «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим»

Завершен разбор завалов на месте ракетного удара по предприятию в Воронеже — число погибших увеличилось до шести человек

В Украину поставлены 10 новых чешских учебно-тренировочных самолетов ALTO NG

Обстановка на фронте

На сумском направлении сообщается о российском продвижении с севера и юго-востока к Сумам.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Иволжанское и ведут бои в Новой Сечи и Писаревке к северу от Сум, а также продвигаются к Краснополью к юго-востоку от города. На карте DeepState вышеперечисленные населенные пункты показаны как подконтрольные СОУ, а восточная окраина Краснополья отстоит от зоны российского контроля на 5 км.

На константиновском направлении полный захват Константиновки подразделениями ВС РФ стал вопросом времени.

Исследователь под ником Playfra цитирует пост украинских военных о ситуации в Константиновке, написанный, по его мнению с 3 по 11 июня. Уже тогда город считался фактически потерянным, российские военные закреплялись в западной, северной и центральной его части, на оставшихся участках снабжение было возможно только с помощью дронов. Также Playfra публикует актуальный спутниковый снимок Sentinel и данные сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS, которые подтверждают масштабные российские удары по Дружковке и Алексеево-Дружковке.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что накапливание российской пехоты происходит по всей Константиновке, а СОУ фактически утратили контроль над городом, кроме разрозненных позиций. Он также рассказывает, что обе стороны наносят удары по тыловой логистике друг друга — в районе Бахмута (до 2016 года — Артёмовск) и Краматорска соответственно.