Зеленский: Белорусские ретрансляторы для российских дронов перестали работать после ультиматума, выставленного в адрес Лукашенко

По словам Владимира Зеленского, с 22 июня украинская разведка и командование ВСУ зафиксировали, что оборудование, используемое для наведения российских ударных дронов, не функционирует — об этом президент рассказал журналистам:

«Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока что не знаю. Но мы работаем над этим. Я очень внимательно слежу, ежедневные доклады получаю. Факт, что ретрансляторы на сегодня не работают».

Требование убрать ретрансляторы, расположенные вблизи украинской границы, Зеленский впервые публично предъявил 19 июня в Киеве, общаясь с журналистами вместе с президентом Гондураса Насри Асфурой. По словам украинского лидера, на белорусских вышках в приграничных с Украиной регионах установлено оборудование, с помощью которого россияне наводят удары российских дронов. Украинский президент дал Александру Лукашенко неделю на демонтаж этой техники и пообещал, что иначе Украина «уберет» ее самостоятельно.

По данным белорусского издания «Флагшток», уже трое суток российские дроны не пересекают линию белорусско-украинской границы — последний подобный эпизод зафиксировали ранним утром в воскресенье, 21 июня. До этого, начиная с конца весны, такие маршруты применялись регулярно, и часть аппаратов даже оказывалась в воздушном пространстве Беларуси. Предположительно, отсутствие там дронов в последнее время объясняется как раз отключением ретрансляторов.

При этом атаки на Черниговскую область не прекратились — беспилотники просто стали заходить туда другими путями, в стороне от белорусской границы. Официального ответа на ультиматум Зеленского со стороны режима Лукашенко не поступало.