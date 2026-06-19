Зеленский поставил Лукашенко ультиматум: убрать с границы технику для коррекции ударов по Украине — «или это сделаем мы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на границе с Беларусью находится техника, которую Россия использует для корректировки ударов по украинской территории, и потребовал от Александра Лукашенко убрать ее в течение недели — иначе Украина «сделает это сама». С таким заявлением украинский президент выступил на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в Киеве 19 июня, сообщает «Суспiльне».

Зеленский сказал:

«На его вышках есть ретрансляторы: российские, белорусские — какая нам разница. На его территории, вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Может ли он это убрать? Для чего слова о том, что он не хочет быть в войне? Пусть отключат эту технику. Думаю, недели ему будет достаточно. Если он этого не сделает, сделаем мы».

Кроме того, украинский президент обвинил Беларусь в поставках нефтепродуктов для российской армии. Он сказал:

«Мы делаем всё, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и поставлять дизель и нефть своей армии, потому что всё это тратится против нас. Сегодня он один из главных поставщиков для российской армии — именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно это остановить? Я уверен, что это в его силах и что именно он это контролирует».

Зеленский также заявил, что Россия продолжает подталкивать Беларусь к войне и использует провокации, включая атаки дронами, чтобы втянуть белорусский народ в конфликт. Такой провокацией он назвал удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области 17 июня. В Генштабе ВСУ эту атаку отрицают, заявляя, что украинские беспилотники не применялись по целям в Брянской области в момент, когда, по утверждениям российской стороны, произошел удар по автобусу.

Ранее, 15 июня, Лукашенко назвал недопустимой ситуацию, при которой Беларусь будет втянута в войну России против Украины, и заявил, что обсуждал эту тему с Путиным. 26 мая командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди говорил, что Украина уже определила первые 500 целей в Беларуси на случай вступления Лукашенко в войну, на что белорусский лидер ответил угрозой удара по одной из целей в Украине, а позже допустил резкие высказывания в адрес Зеленского, за которые впоследствии извинился.