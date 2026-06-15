Лукашенко заявил, что участие Беларуси в войне против Украины недопустимо

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал абсолютно недопустимой ситуацию, в которой Беларусь будет втянута в войну России против Украины. БЕЛТА приводит его слова из интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным возможность втягивания Беларуси в войну на фоне сообщений о потенциальном новом наступлении на Украину с белорусской территории.

«Мне сказал президент России: „Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт — неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы“», — заявил Лукашенко.

Лукашенко объяснил, что Беларусь «очень уязвима» для ударов со стороны Украины, а белорусское общество «не приемлет войн».

Кроме того, он заявил, что в случае наступления на Киев с территории Беларуси линия фронта увеличилась бы на 1,5 тысячи километров, а Россия и Беларусь «не смогут обеспечить защиту этого участка».

Он добавил, что вступление Беларуси в войну будет означать «войну Беларуси и России против блока НАТО».

Белорусский президент уверил, что у Украины «абсолютно нет причин» опасаться нападения со стороны Беларуси, а разговоры об этом связаны с «политическими амбициями».



Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина продолжает фиксировать российские попытки втянуть Беларусь в войну.