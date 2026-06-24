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Россия собирается импортировать бензин из Казахстана и Индии

The Insider
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Россия ведет переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92, чтобы закрыть дефицит топлива, возникший после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

По данным агентства, поставки бензина в Россию могут быть организованы в обмен на российское авиационное топливо. При этом министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ранее заявлял, что Астана пока не получала официального запроса от Москвы.

Reuters отмечает, что перебои в работе крупных НПЗ в центральной части России привели к сокращению производства бензина примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне власти рассматривают ряд экстренных мер по стабилизации рынка, включая ограничения на экспорт топлива, увеличение субсидий нефтепереработчикам и импорт бензина — необычный шаг для одного из крупнейших мировых экспортеров нефтепродуктов.

Кроме того, Россия планирует импортировать бензин из Индии. 23 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственные поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие корректировку демпферного механизма для импортного бензина. 

Из документа следует, что размер компенсаций за топливо, произведенное за пределами Евразийского экономического союза, будет рассчитываться исходя из индикативной цены бензина на индийском рынке и стоимости его доставки из индийских портов. 

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