Отвечать за дефицит топлива отправили губернаторов: власти минимум 42 регионов выступили с заявлениями вместо Путина

Несмотря на дефицит топлива и введение ограничений на продажу бензина в десятках регионов, Владимир Путин за время кризиса ни разу публично не прокомментировал ситуацию. Даже после того, как вице-премьер Александр Новак на совещании с правительством доложил президенту о проблемах с поставками топлива в российских регионах и аннексированном Крыму, Путин заявил, что «террористические выпады» Киева не повлияют на ситуацию на фронте, и призвал чиновников «работать ритмично».

Объяснять ситуацию населению пришлось местным властям, а губернаторы стали главным публичным лицом кризиса. Многие продолжили гнуть линию, заданную ранее Дмитрием Песковым — в нехватке бензина виноват якобы ажиотаж. The Insider зафиксировал публичные заявления губернаторов, региональных правительств и муниципальных властей по топливной ситуации как минимум в 42 российских и оккупированных регионах.

Всего The Insider отметил публичные заявления или специальные сообщения по топливной ситуации от руководителей регионов либо официальных аккаунтов органов власти в Адыгее, Вологодской, Воронежской, Владимирской областях, Дагестане, Забайкальском и Краснодарском краях, Северной Осетии, Иркутской, Калининградской, Калужской областях, Камчатском крае, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской областях, Мордовии, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Саратовской, Челябинской областях, Республике Алтай, Хабаровском крае, ХМАО, Ярославской области, Татарстане, а также в аннексированных Крыму, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях.