Отвечать за дефицит топлива отправили губернаторов: власти минимум 42 регионов выступили с заявлениями вместо Путина

Несмотря на дефицит топлива и введение ограничений на продажу бензина в десятках регионов, Владимир Путин за время кризиса ни разу публично не прокомментировал ситуацию. Даже после того, как вице-премьер Александр Новак на совещании с правительством доложил президенту о проблемах с поставками топлива в российских регионах и аннексированном Крыму, Путин заявил, что «террористические выпады» Киева не повлияют на ситуацию на фронте, и призвал чиновников «работать ритмично».
Объяснять ситуацию населению пришлось местным властям, а губернаторы стали главным публичным лицом кризиса. Многие продолжили гнуть линию, заданную ранее Дмитрием Песковым — в нехватке бензина виноват якобы ажиотаж. The Insider зафиксировал публичные заявления губернаторов, региональных правительств и муниципальных властей по топливной ситуации как минимум в 42 российских и оккупированных регионах.
Всего The Insider отметил публичные заявления или специальные сообщения по топливной ситуации от руководителей регионов либо официальных аккаунтов органов власти в Адыгее, Вологодской, Воронежской, Владимирской областях, Дагестане, Забайкальском и Краснодарском краях, Северной Осетии, Иркутской, Калининградской, Калужской областях, Камчатском крае, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской областях, Мордовии, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Саратовской, Челябинской областях, Республике Алтай, Хабаровском крае, ХМАО, Ярославской области, Татарстане, а также в аннексированных Крыму, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях.
Список регионов и территорий, власти которых выступали с заявлениями по топливной ситуации
- Адыгея
- Вологодская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Дагестан
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Калининградская область
- Калужская область
- Камчатский край
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Курганская область
- Курская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Мордовия
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Пензенская область
- Ростовская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Северная Осетия — Алания
- Тамбовская область
- Татарстан
- Тверская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Хабаровский край
- ХМАО — Югра
- Челябинская область
- Ярославская область
Оккупированные территории:
- Крым
- Севастополь
- «ДНР»
- «ЛНР»
- Запорожская область
- Херсонская область
В Пензенской области с 23 июня официально начали действовать временные ограничения на продажу топлива. О введении временного порядка отпуска бензина объявили власти Липецкой области. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о необходимости аналогичных мер. В Севастополе назначенный Россией «губернатор» Михаил Развожаев сообщил о введении «вынужденных временных мер» и ограничений на фоне проблем с логистикой поставок топлива после атак на Крым. С аналогичным заявлением выступил и назначенный Россией «глава» Крыма Сергей Аксёнов. В Севастополе и Крыму продажа топлива для населения была остановлена полностью.
В ряде регионов власти одновременно вводят лимиты и отрицают наличие дефицита. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей не создавать искусственный дефицит на фоне ограничений на продажу топлива. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил об отсутствии дефицита бензина, одновременно сообщив о лимитах на отпуск топлива. Аналогичные заявления сделали власти Омской, Тюменской, Иркутской и Курганской областей.
Некоторые регионы ограничились опровержением сообщений о дефиците. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ограничений на продажу топлива населению нет, однако сообщил о введении лимита на поставки топлива для сельхозпредприятий. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заверил жителей, что АЗС работают в штатном режиме, а губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил о наличии достаточных запасов топлива.
Материал подготовлен на основе мониторинга сообщений системы Iona, отслеживающей публикации СМИ, городских пабликов, Telegram-каналов, каналов в Max, а также федеральных и региональных органов власти и ведомств.