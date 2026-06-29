Встречные бои на запорожском направлении, атакован завод, производящий пусковые установки «Искандер». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Оценки Путина и украинских аналитиков о продвижении ВС РФ к Сумам сильно разнятся
- Российские военные заняли господствующие высоты на Северском выступе
- На запорожском направлении украинцы пытаются проникнуть в Плавни, а россияне — в Приморское
- По оценке главкома ВСУ Александра Сырского, за полгода численность ВС РФ в Украине возросла на 11 тысяч человек
- «Военный Осведомитель» — фиксируется резкий рост применения «Гераней» с дистанционным управлением
- Атакован завод «Титан-Баррикады» в Волгограде, производящий пусковые установки для ракет «Сармат», «Искандер» и других
- В Славянске-на-Кубани и под Ярославлем были атакованы НПЗ, первый загорелся
- The Insider — топливный кризис охватил уже 84 региона России, а также оккупированные территории
Обстановка на фронте
На сумском направлении оценки продвижения ВС РФ к Сумам разнятся.
В экспертной группе Black Sea Strategy Institute обратили внимание на заявление Владимира Путина, что ВС РФ якобы осталось 10,5 км до Сум. Аналитики подсчитали на основе карты DeepState, что на самом деле расстояние от зоны контроля ВС РФ до города составляет 17,8 км, а за последний год оно сократилось всего на 300 метров.
На купянском направлении украинские военные постепенно теряют позиции на левом берегу реки Оскол.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что украинцы сохраняют присутствие на левобережье реки Оскол в районе Купянска-Узлового вплоть до Петропавловки и Песчаного, а «просачивающихся» российских военных удается выявлять и уничтожать с помощью FPV-дронов. Тем не менее, исследователь признает, что СОУ теряют здесь позиции, чему способствует небольшая площадь плацдарма, которая позволяет россиянам удерживать огневой контроль над переправами через Оскол.
В Z-канале «Оперативный простор» показали удар российских ФАБ с УМПК по мосту через реку Сенек в районе Осиново к западу от Купянска-Узлового.
Говоря о ситуации на этом участке, Владимир Путин перепутал реку Оскол и город Старый Оскол на северо-востоке Белгородской области. В украинской Группировке объединенных сил, ответственной в том числе за купянское направление и границу с Белгородской областью, иронично отметили, что пока «только работают над продвижением» в район Старого Оскола и предложили считать заявление Путина анонсом.
На лиманском направлении ситуация в Лимане (до 2016 года — Красный Лиман) не меняется в течение нескольких недель.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников отвергает заявления о контроле ВС РФ над Лиманом. По его сведениям, российские военные доходят только до окраин города, где их уничтожают, а присутствие СОУ в Заречном (до 2016 года — Кировск) и Ямполе лишает россиян безопасных маршрутов для «просачивания». Тем не менее, в целом обстановку на направлении исследователь оценивает как тяжелую, а также пишет, что в Ямполе назревает «трагедия», видимо, имея в виду возможное окружение украинских позиций.
OSINT-исследователь Клеман Молен критикует неназванные аккаунты, которые выдумывают украинские контратаки, чтобы скорректировать свои же ложные «закрасы» в Лимане в пользу ВС РФ. По его оценке, на самом деле ситуация в районе Лимана не менялась в течение нескольких недель, несмотря на геопривязки «просочившихся» российских военных в различных районах города.
На Северском выступе российские военные заняли господствующие высоты.
Bloomberg пишет, что российская армия резко усилила удары по Краматорску, активно применяя КАБы, артиллерию и дроны. По словам украинских военных, цель Москвы — не столько захватить город, сколько уничтожить его и вынудить людей его покинуть.
Богдан Мирошников пишет, что ситуация на славянском направлении ухудшилась: россияне заняли господствующие высоты, а украинский гарнизон в районе Закотного оказался «зажат» без приказа на отход. По его словам, стрелковые бои уже идут практически в центре Рай-Александровки. Обозреватель призывает направить подкрепления на этот участок, который он считает направлением российского главного удара.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ ведут бои на северных окраинах Рай-Александровки, в Ореховатке и на высотах восточнее Николаевки. Указанные участки на карте DeepState обозначены как подконтрольные СОУ, а расстояние от Николаевки до «серой зоны» превышает 7 км.
На покровском направлении в окрестностях Покровска и Мирнограда остаются украинские позиции.
Российский военный летчик и военблогер Алексей «Воевода» Земцов комментирует заявление Путина, что за Добропольем отсутствуют украинские ИФС. По его данным, на самом деле там есть и рвы, и колючая проволока, и бетонные заграждения. Со своей стороны отметим, что ИФС к северу от города, отмечены, например, на карте Playfra, составленной по спутниковым данным.
Богдан Мирошников сообщает, что в промзонах и окрестностях Покровска и Мирнограда сохраняются украинские позиции, эвакуация с которых невозможна. По его мнению, приказы удерживать такие позиции приводят только к неоправданным потерям.
На южно-донецком направлении российские войска смогли остановить дальнейшее продвижение украинцев к дороге Гуляйполе — Великая Новосёлка.
Минобороны России заявило о захвате Писанцов, Новоскелеватого и Богодаровки Днепропетровской области. Эту информацию подтверждает Юрий Котенок (1, 2), однако на карте DeepState оба населенных пункта отмечены как подконтрольные Украине, расстояния от них до «серой зоны» превышает 6 и 7 км соответственно. Playfra пишет, что в Писанцах и Новоскелеватом имели место «одиночные инфильтрации», и россиянам не удалось закрепиться. Причем, по его сведениям, оба «флаговтыка» были сняты 15 июня, но видео были специально опубликованы в разные дни, чтобы создать иллюзию постепенного продвижения.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что российские войска смогли остановить дальнейшее продвижение украинцев к дороге Гуляйполе — Великая Новосёлка, однако им не удается восстановить положение, которое имело место до начала украинских контратак. По его сведениям, сейчас на направлении идут бои малых пехотных групп с активным применением дронов, артиллерии и других средств поражения.
По сведениям Машовца, СОУ удалось освободить большую часть Березового, в то время как российские малые группы стали фиксироваться в Новониколаевке и Калиновском. Также обозреватель сообщает, что россиянам не удалось обойти российские позиции в районе Новогригорьевки, но при этом отмечает, что российские малые пехотные группы присутствуют по всей территории вплоть до Вербового. Попытки отодвинуть украинцев на север от Успеновки и Нововасильевки также, по сведениям Машовца, успеха не имели.
В целом обозреватель оценивает ситуацию на направлении как стабильную, однако отмечает, что обе стороны могут попытаться достичь оперативного успеха в случае тактического прорыва. В связи с этим он указывает, что российское командование располагает на этом направлении резервами и хотело бы предотвратить возможный украинской контрудар в условиях потери боеспособности из-за ударов по российской логистике.
На запорожском направлении украинцы пытаются проникнуть в Плавни, а россияне — в Приморское.
В МО РФ объявили о захвате Новосёловки к западу от Гуляйполя. «Военкор» Котенок подтверждает эту информацию, однако на карте DeepState село остается под контролем СОУ. В 92-й ОШБр показали кадры пленения одного из российских военных, отправленных на «флаговтык» в Новосёловке, а также допроса, как сообщается, именно этого бойца. В 61-й ОМБр сообщили, что схожая ситуация имела место и в Гуляйпольском, расположенном восточнее Новосёловки, где группа россиян, отправленных для демонстрации флага, также была ликвидирована. Playfra в связи с этим в очередной раз отмечает, что «флаговтыки» не позволяют делать выводов о контроле территории.
Playfra комментирует недавнее изменение на карте DeepState, где зона российского контроля на юге Приморского уступила место «серой зоне». По его сведениям, отраженные на карте события имели место две недели назад, а сейчас украинцы расширяют эту зону и пресекают ослабевающие российские попытки «просачиваться» в Приморское. По сведениям российского военблогера Анатолия Радова, на участке идут встречные бои — украинцы пытаются проникнуть в Плавни, россияне — в Приморское.
На херсонском направлении был уничтожен российский катер, доставлявший припасы на Тендровскую косу.
В Военно-морских силах ВСУ показали уничтожение российского катера, который пытался доставить припасы на Тендровскую косу в оккупированной части Херсонской области. В украинском проекте WarArchive предполагают, что удар по катеру нанес беспилотник Bayraktar TB2.
Издание «Мілітарний» обратило внимание на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью The Times, что численность российской группировки в Украине составляет 721 тысячу человек. Сопоставив эту цифру с оценкой, сделанной самим же Сырским в декабре прошлого года, издание пришло к выводу, что за полгода численность ВС РФ в Украине возросла на 11 тысяч человек. «Мілітарний» напоминает, что согласно предыдущим украинским оценкам, в течение первой половины 2025 года численность российской группировки возрастала на 7–9 тысяч человек в месяц, а в течение второй половины — удерживалась на «плато» в 710–711 тысяч человек.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 27 июня было запущено 129 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (113 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в трех локациях
- в ночь на 28 июня было запущено 150 средств воздушного нападения: 142 беспилотника типа «Шахед» и БПЛА-имитатора (125 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены), две ракеты «Циркон» (одна была перехвачена) и шесть баллистических ракет «Искандер-М» (все сбиты). Зафиксированы попадания одной ракеты и 14 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в 13 локациях
- в ночь на 29 июня было запущено 108 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (82 БПЛА — 76% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 25 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
Минобороны РФ 26 июня опубликовало видео ударов дронов-камикадзе «Герань-2 Сикер» по железнодорожным составам в Запорожье и Малиновке в Харьковской области. Как отмечает пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», в видео упоминается «режим самонаведения» — вероятно, под ним имеют в виду самостоятельное удержание дроном наведения на подтвержденные оператором цели.
В канале «Военный Осведомитель» отмечают резкий рост применения «Гераней» с дистанционным управлением и демонстрируют удары такими дронами по заводу по производству нефтепродуктов и АЗС в Запорожье, по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области и по подстанции в Сумской области.
В Никополе в Днепропетровской области 26 июня был обстрелян микроавтобус. Два человека погибли, еще 12 получили ранения, сообщили в ОВА. Среди раненых две 12-летние девочки, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В тот же день беспилотник нанес удар по частному дому в Верхнесыроватской общине в Сумской области, погиб его владелец, сообщил глава ОВА Олег Григоров.
В Запорожье в результате авиаударов в ночь на 27 июня пострадали девять человек, в том числе двое детей. Частично разрушен многоэтажный дом, из-под завалов спасли двух человек. Повреждения также получили другие жилые дома, учебное заведение и машины. В ГСЧС сообщили, что беспилотники ударили по спасателям, когда те тушили возникший после первой атаки пожар.
Утром 27 июня тремя высокоскоростными реактивными БПЛА была атакована Сумская община, 18 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Повреждены многоквартирные и частные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.
28 июня российский реактивный дрон «Герань-5» нанес удар по складу в Холодногорском районе Харькова, кадрами с земли поделился «Военный Осведомитель».
В сети опубликованы кадры перехвата ракет ОТРК «Искандер» с помощью ЗРК Patriot в Киеве в ночь на 28 июня.
Авиабомбы были сброшены на Запорожье утром 28 июня. По сведениям главы ОВА Ивана Фёдорова, два человека погибли, 16 пострадали, в том числе двое детей. Пятилетний мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Авиабомба упала на жилой сектор, повреждена многоэтажка, на месте попадания возник пожар.
Позже в тот же день три человека были ранены в результате удара авиабомбой по селу Шевченковское в Запорожском районе. Разрушен частный дом, уничтожен автомобиль, на месте возник пожар.
Всего в результате атак за сутки четыре человека погибли, 28 получили ранения в Запорожье, Запорожском и Пологовском районах, сообщил Фёдоров утром 29 июня. Было нанесено 973 удара по 45 населенным пунктам области. Поступило 249 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Как сообщили в Сумской ОВА утром 29 июня, за сутки в области от обстрелов два человека погибли и девять пострадали. Зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.
Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» утром 29 июня сообщил, что за минувшие сутки в Харьковской области при атаках три человека погибли и 29 пострадали.
Утром 29 июня в результате ракетного удара по предприятию в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) погибли пять человек и 29 пострадали.
Этим же утром в Запорожье дроном была атакована маршрутка. По информации ОВА, три человека погибли, пять пострадали, в том числе ребенок.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 26 июня были перехвачены (1, 2, 3) 175 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 27 июня были уничтожены 175 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 28 июня были уничтожены 213 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 28 июня были перехвачены 72 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в ночь на 29 июня были уничтожены 209 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом, акваториями Азовского и Чёрного морей
Генштаб ВСУ сообщил о результатах удара, нанесенного в ночь на 22 июня по Центру космической связи «Владимир» возле города Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Утверждается, что были повреждены две антенны, центральная часть главного аппаратно-программного комплекса, где находятся залы со спутниковыми модемами и мультиплексорами, а также центральный коммутационный узел, к которому подведены волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами. Кроме того, критически поврежден аппаратно-технический корпус № 1, где располагаются передающие и приемные комплексы, центральная система коммутации кабельных трасс антенных постов центра и оборудование для охлаждения передатчиков и электроники главной антенны комплекса.
В распоряжении издания Astra появились новые кадры частично разрушенного после атаки 22 июня завода полупроводников АО «ВЗПП — Сборка» в Воронеже. По словам подписчика издания, «три производственных этажа и один административный практически полностью разрушены». На одном из полученных Astra кадров — доска памяти погибших сотрудников, на которой размещены фотографии пяти женщин и одного мужчины.
Также опубликован спутниковый снимок последствий удара по АО «ВЗПП — Сборка» в высоком разрешении. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» отметил, что на нем видны попадания 5–6 ракет Storm Shadow / SCALP-EG по главному корпусу и соседнему производственному цеху, что вызвало значительные разрушения.
Украинский канал Exilenova+ опубликовал (1, 2) спутниковые снимки последствий атаки на Оренбургский гелиевый завод в ночь на 24 июня. Зафиксировано поражение ключевых установок.
Марк Крутов с «Радио Свобода» считает, что могло быть создано еще одно кольцо зенитной обороны Москвы — внутреннее, с ЗРК С-400 на вооружении. В частности, он обнаружил уже пять позиций С-400, самая близкая к Кремлю расположена от него в 10 км. Крутов предполагает, что это кольцо ПВО стало ответом на продолжающуюся украинскую программу разработки баллистических ракет.
В Крыму временно остановлено движение пригородных поездов на участке разъезд 30 км — Краснофлотская, сообщили в «Южной пригородной пассажирской компании» 26 июля. Telegram-канал «Крымский ветер» уточнил, что причина — взорванные пути. 27 июля из-за отсутствия электричества прекратили движение троллейбусы между Симферополем, Алуштой и Перевальным.
В ночь на 27 июня в Волгограде атакован завод ВПК «Титан-Баррикады». Повреждения «производственных объектов одного из предприятий» подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он также сообщил о двух погибших и 11 пострадавших. О том, что атаке подвергся именно «Титан-Баррикады», писали OSINT-аналитики и Z-каналы (1, 2, 3). На видео очевидцев зафиксировано, как над заводом поднимается столб дыма. Украинский канал Exilenova+ опубликовал фото последствий удара ракетой по производственному корпусу цеха № 38 завода.
В Волгограде задержали как минимум трех человек, снявших ракетную атаку на город. Видеозапись с ними опубликовало областное МВД, обратило внимание издание «Говорит НеМосква». Во время допроса силовики спрашивают задержанных, кто просил их снимать видео и обещали ли им за это деньги. Все трое утверждают, что действовали по собственной инициативе, вознаграждения не получали, признают вину, извиняются и обещают «больше так не делать».
Предприятие «Титан-Баррикады» специализируется на разработке и производстве пусковых установок и компонентов для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», а также пусковых установок ОТРК «Искандер» и других.
Владимир Зеленский сообщил, что в атаке использовались крылатые ракеты «Фламiнго», и опубликовал видео запуска. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ привязал к местности удары и отметил, что из пяти запущенных по заводу ракет как минимум три достигли цели.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» проанализировал полет ракет «Фламiнго» в Волгоград на основе информации российских чатов, где появлялись сообщения о фиксации ракет. Согласно заключениям аналитиков, ракеты прошли через оккупированные территории Украины в Ростовскую область, затем — на северо-восток к Саратовской области, а затем завернули на юг, к Волгограду. Такой маневр был вызван необходимостью обхода природных препятствий и средств радиолокационной разведки. Также отмечается пролет украинских ракет на предельно низких высотах для уменьшения вероятности обнаружения. В «КіберБорошно» также предполагают, что две из пяти ракет могли быть перехвачены российской ПВО.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что все успешные прилеты «Фламінго» за 2026 год имели место у водохранилищ и рек, и предполагает, что пролеты над реками позволяют ракетам следовать к цели на низкой высоте, ориентируясь на местности без карты высот.
Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ отмечает, что если по состоянию на конец апреля было публично известно о попадании в цель 2 из 24 запущенных «Фламінго», то после удара по Волгограду эти показатели составляют 6 из 39.
СБУ в тот же день заявила об ударе по нефтеперекачивающей станции «Второво» во Владимирской области второй раз за месяц. Предыдущая атака была 10 июня. Станция входит в структуру АО «Транснефть-Верхняя Волга» и считается логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива к Московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, а оттуда — на крупные нефтебазы вокруг Москвы.
Беспилотник ударил по территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области 27 июня, сообщил губернатор. В результате атаки пострадали 12 человек. Удар пришелся по основному зданию музея. Экспозиция не пострадала.
Водитель погиб, пассажирка пострадала в результате атаки дрона на припаркованный автомобиль в деревне Петрянинка Злынковского района, сообщил в тот же день врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В селе Ржевка в Белгородской области беспилотники ударили по предприятию, погиб мужчина. По информации оперштаба региона, на территории производственного предприятия загорелись здание и материалы. Что за предприятие было атаковано, власти не уточнили.
На сайте «Алабуги» 27 июня появилось сообщение о взломе внутренней инфраструктуры ОЭЗ, пишет The Insider. Подпольная организация «Чёрная искра» утверждает, что «проникла на производство БПЛА». «Несколько месяцев мы работали внутри системы. За это время выгрузили базу данных всех сотрудников, их родственников, места проживания, цепочки поставок и прочее», — заявили члены организации. Как утверждают неизвестные, они также оставили «сотни сюрпризов в свежих партиях „Гераней“», в том числе при подготовке к запуску эти беспилотники будут взрываться, говорится в сообщении.
В Крыму 28 июня после ночной атаки возник пожар на Сакской ТЭЦ, сообщил Telegram-канал «Крымский ветер», сославшись на спутниковые снимки. Произошло возгорание в районе резервуаров с топливом.
Украинский журналист Денис Казанский приводит кадры удара украинского дрона-камикадзе по российской мобильной огневой группе, сопровождавшей бензовозы.
В сети опубликованы фото последствий ударов дронов ВСУ по мосту через реку Корсак возле села Владимировка в Запорожской области на трассе Р-280, по которой проходит «сухопутный коридор» в Крым. Также опубликованы фото разрушенного железнодорожного моста у села Сабовка к западу от Луганска и автомобильного моста, обрушившегося на железнодорожные пути в районе Раздольного в Крыму. «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что мосты в Крыму были атакованы 22 раза за 22 дня.
«Военный Осведомитель» публикует видео, на котором новейшая российская зенитная установка ЗАК-30 «Цитадель» ведет огонь по украинским дронам снарядами с дистанционным подрывом.
В результате атаки дронов в ночь на 28 июня загорелся нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека. Также стало известно об одном пострадавшем в соседнем от Славянска-на-Кубани хуторе Трудобеликовском. По словам Кондратьева, были повреждены линия электропередачи и газовая труба. Украинские каналы опубликовали (1, 2) кадры густого дыма над НПЗ.
Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS, данные которого проанализировал The Insider, зафиксировал крупную зону тепловых аномалий в районе Славянского НПЗ. Спутниковые снимки после ночной атаки опубликовал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. СБУ сообщила о разрушениях на Славянском НПЗ после атаки: зафиксировано возгорание в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти. СБУ заявила также, что удар по предприятию был нанесен в рамках 40-дневной операции по оказанию влияния на РФ.
Губернатор Ярославской области сообщил об атаке беспилотников на регион той же ночью, не уточнив последствия. При этом он упоминал перекрытие движения транспорта «на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной» — в этом районе расположен Ярославский НПЗ, который уже не раз атаковали дроны. Ограничения действовали около часа.
Владимир Зеленский подтвердил удары по Славянскому и Ярославскому НПЗ.
«Военкор» Владимир Романов сообщает, что стоимость одного рейса длинномерной фуры в Крым по трассе Р-280 «Новороссия» достигла 500 тысяч рублей. По данным Astra, ставки на перевозку груза от Ростова-на-Дону до Симферополя варьируются от 260 до 480 тысяч рублей.
Цены на перевозки грузов по России также возросли на 5–10% из-за дефицита топлива. По подсчетам экономического обозревателя Станимира Добрева, перебои с топливом уже фиксируются в 90% российских регионов, в которых проживает 95% населения РФ.
The Insider обновил карту топливного кризиса. Ограничения на продажу топлива зафиксированы уже в 84 российских регионах и оккупированных территориях. Дефицит топлива признал и Владимир Путин, но назвал его «не критическим», а также пообещал нарастить поставки в Крым.
Издание «Агентство» подсчитало, что Украина в июне нанесла как минимум 13 ударов по объектам российской оборонной промышленности. Это стало рекордом за этот год (в марте стало известно об ударах по 11 таким целям).
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 25 июня по 20:00 26 июня стало известно (1, 2) как минимум об 11 погибших мирных жителях и 109 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 18 мирных жителей погибли (1, 2), еще 202 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Полтавской области в ночь на 27 июня был потерян истребитель Миг-29. Как сообщается, пилот успешно катапультировался, причины и обстоятельства инцидента уточняются. Как минимум еще один МиГ-29 был потерян в результате удара российского БПЛА по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, тогда же был нанесен удар по железобетонному укрытию с еще одним МиГ-29 (последствия попадания неизвестны).
В Пентагоне отчитались о ремонте и обслуживании в первом квартале 2026 года за пределами Украины 106 единиц ранее поставленной военной техники, в том числе 5 машин из состава ЗРК Patriot и 6 установок HIMARS.
Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами по формуле «семь на семь». Как сообщила омбудсмен Яна Лантратова, из плена вернулись пять жителей Курской области и два человека из других регионов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о возвращении на родину украинцев в возрасте от 35 до 66 лет, которые были задержаны российской стороной в 2022 году.
Волонтер проекта Oryx Якуб Яновский попробовал экстраполировать цифры российских потерь, чтобы оценить возможные потери регионов. За основу подсчетов он взял количество погибших российских военных, чья смерть подтверждена подсчетами издания «Медиазона». Затем он предположил, что реально количество убитых российских военных может быть больше в 2,5 раза, то есть — около 550 тысяч. Он также предположил, что количество ставших инвалидами военных может примерно равняться количеству убитых. Затем он разделил потери по российским регионам, на основе их населения, а также известных данных о том, откуда происходит наибольшее количество военных. Исходя из его подсчетов, Тыва могла потерять 10,9% трудоспособного мужского населения, Бурятия — 8,2%, Забайкальский край — 7,7%, Алтай — 6,8%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 5,3%, Чукотка — 5,1%, Магаданская, Псковская, Костромская области и Сахалин — от 4,2 до 4,9%.
Вооружения и военная техника
С октября 2025 по март 2026 года Украина получила от США военную помощь на сумму $8,2 млрд, выделенную в рамках программы USAI в период работы администрации Байдена, следует из отчета Пентагона об операции Atlantic Resolve. Из того же отчета стало известно, что Минобоороны США своевременно не распределило $910 млн из числа ассигнованных по программе USAI, которые таким образом фактически «сгорели».
О главных событиях войны 26 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Стабилизация ситуации в районе Степногорска, российские войска сохраняют присутствие на Кинбурнской косе. Что происходит на фронте
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