Встречные бои на запорожском направлении, атакован завод, производящий пусковые установки «Искандер». Что происходит на фронте

Богдан Мирошников сообщает, что в промзонах и окрестностях Покровска и Мирнограда сохраняются украинские позиции, эвакуация с которых невозможна. По его мнению, приказы удерживать такие позиции приводят только к неоправданным потерям.

На южно-донецком направлении российские войска смогли остановить дальнейшее продвижение украинцев к дороге Гуляйполе — Великая Новосёлка.

Минобороны России заявило о захвате Писанцов, Новоскелеватого и Богодаровки Днепропетровской области. Эту информацию подтверждает Юрий Котенок (1, 2), однако на карте DeepState оба населенных пункта отмечены как подконтрольные Украине, расстояния от них до «серой зоны» превышает 6 и 7 км соответственно. Playfra пишет, что в Писанцах и Новоскелеватом имели место «одиночные инфильтрации», и россиянам не удалось закрепиться. Причем, по его сведениям, оба «флаговтыка» были сняты 15 июня, но видео были специально опубликованы в разные дни, чтобы создать иллюзию постепенного продвижения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что российские войска смогли остановить дальнейшее продвижение украинцев к дороге Гуляйполе — Великая Новосёлка, однако им не удается восстановить положение, которое имело место до начала украинских контратак. По его сведениям, сейчас на направлении идут бои малых пехотных групп с активным применением дронов, артиллерии и других средств поражения.

По сведениям Машовца, СОУ удалось освободить большую часть Березового, в то время как российские малые группы стали фиксироваться в Новониколаевке и Калиновском. Также обозреватель сообщает, что россиянам не удалось обойти российские позиции в районе Новогригорьевки, но при этом отмечает, что российские малые пехотные группы присутствуют по всей территории вплоть до Вербового. Попытки отодвинуть украинцев на север от Успеновки и Нововасильевки также, по сведениям Машовца, успеха не имели.

В целом обозреватель оценивает ситуацию на направлении как стабильную, однако отмечает, что обе стороны могут попытаться достичь оперативного успеха в случае тактического прорыва. В связи с этим он указывает, что российское командование располагает на этом направлении резервами и хотело бы предотвратить возможный украинской контрудар в условиях потери боеспособности из-за ударов по российской логистике.

На запорожском направлении украинцы пытаются проникнуть в Плавни, а россияне — в Приморское.

В МО РФ объявили о захвате Новосёловки к западу от Гуляйполя. «Военкор» Котенок подтверждает эту информацию, однако на карте DeepState село остается под контролем СОУ. В 92-й ОШБр показали кадры пленения одного из российских военных, отправленных на «флаговтык» в Новосёловке, а также допроса, как сообщается, именно этого бойца. В 61-й ОМБр сообщили, что схожая ситуация имела место и в Гуляйпольском, расположенном восточнее Новосёловки, где группа россиян, отправленных для демонстрации флага, также была ликвидирована. Playfra в связи с этим в очередной раз отмечает, что «флаговтыки» не позволяют делать выводов о контроле территории.

Playfra комментирует недавнее изменение на карте DeepState, где зона российского контроля на юге Приморского уступила место «серой зоне». По его сведениям, отраженные на карте события имели место две недели назад, а сейчас украинцы расширяют эту зону и пресекают ослабевающие российские попытки «просачиваться» в Приморское. По сведениям российского военблогера Анатолия Радова, на участке идут встречные бои — украинцы пытаются проникнуть в Плавни, россияне — в Приморское.

На херсонском направлении был уничтожен российский катер, доставлявший припасы на Тендровскую косу.

В Военно-морских силах ВСУ показали уничтожение российского катера, который пытался доставить припасы на Тендровскую косу в оккупированной части Херсонской области. В украинском проекте WarArchive предполагают, что удар по катеру нанес беспилотник Bayraktar TB2.

Издание «Мілітарний» обратило внимание на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью The Times, что численность российской группировки в Украине составляет 721 тысячу человек. Сопоставив эту цифру с оценкой, сделанной самим же Сырским в декабре прошлого года, издание пришло к выводу, что за полгода численность ВС РФ в Украине возросла на 11 тысяч человек. «Мілітарний» напоминает, что согласно предыдущим украинским оценкам, в течение первой половины 2025 года численность российской группировки возрастала на 7–9 тысяч человек в месяц, а в течение второй половины — удерживалась на «плато» в 710–711 тысяч человек.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

в ночь на 27 июня было запущено 129 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА -имитаторов (113 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в трех локациях

(включая реактивные), других типов и -имитаторов (113 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в трех локациях в ночь на 28 июня было запущено 150 средств воздушного нападения: 142 беспилотника типа «Шахед» и БПЛА-имитатора (125 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены), две ракеты «Циркон» (одна была перехвачена) и шесть баллистических ракет «Искандер-М» (все сбиты). Зафиксированы попадания одной ракеты и 14 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в 13 локациях

в ночь на 29 июня было запущено 108 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (82 БПЛА — 76% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 25 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в четырех локациях

Минобороны РФ 26 июня опубликовало видео ударов дронов-камикадзе «Герань-2 Сикер» по железнодорожным составам в Запорожье и Малиновке в Харьковской области. Как отмечает пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», в видео упоминается «режим самонаведения» — вероятно, под ним имеют в виду самостоятельное удержание дроном наведения на подтвержденные оператором цели.

В канале «Военный Осведомитель» отмечают резкий рост применения «Гераней» с дистанционным управлением и демонстрируют удары такими дронами по заводу по производству нефтепродуктов и АЗС в Запорожье, по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области и по подстанции в Сумской области.

В Никополе в Днепропетровской области 26 июня был обстрелян микроавтобус. Два человека погибли, еще 12 получили ранения, сообщили в ОВА. Среди раненых две 12-летние девочки, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В тот же день беспилотник нанес удар по частному дому в Верхнесыроватской общине в Сумской области, погиб его владелец, сообщил глава ОВА Олег Григоров.

В Запорожье в результате авиаударов в ночь на 27 июня пострадали девять человек, в том числе двое детей. Частично разрушен многоэтажный дом, из-под завалов спасли двух человек. Повреждения также получили другие жилые дома, учебное заведение и машины. В ГСЧС сообщили, что беспилотники ударили по спасателям, когда те тушили возникший после первой атаки пожар.

Утром 27 июня тремя высокоскоростными реактивными БПЛА была атакована Сумская община, 18 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Повреждены многоквартирные и частные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

28 июня российский реактивный дрон «Герань-5» нанес удар по складу в Холодногорском районе Харькова, кадрами с земли поделился «Военный Осведомитель».

В сети опубликованы кадры перехвата ракет ОТРК «Искандер» с помощью ЗРК Patriot в Киеве в ночь на 28 июня.

Авиабомбы были сброшены на Запорожье утром 28 июня. По сведениям главы ОВА Ивана Фёдорова, два человека погибли, 16 пострадали, в том числе двое детей. Пятилетний мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Авиабомба упала на жилой сектор, повреждена многоэтажка, на месте попадания возник пожар.