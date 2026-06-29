Путин признал дефицит топлива, но назвал его «не критическим». Он пообещал нарастить поставки в Крым, где сейчас «запас нескольких дней»

Владимир Путин признал, что в России наблюдается «определенный дефицит» топлива, но назвал его «не критическим». Такое заявление он сделал в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, которое опубликовано на сайте Кремля:

«Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу».

Путин сказал, что в Крыму есть запас топлива на несколько дней:

«Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность (министр мне докладывал) — 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена».

Далее Путин заявил, что удары по российской инфраструктуре наносятся в том числе «для подпитки информационной кампании»:

«[Удары наносятся] как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше — довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить, хотя бы на какое-то короткое время, наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника, условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте».

По словам Путина, для решения проблемы дефицита топлива власти планируют следующие шаги.

«Быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО».

«Быстрее выходить из ремонтов, наладить необходимый объем импорта и надежно прикрывать эти [нефтеперерабатывающие] объекты».

«Слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру».

Путин утверждает, что власти Украины якобы предлагали договориться о взаимном прекращении ударов вглубь территорий России и Украины:

«Понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение — ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны».

Отвечая на вопрос корреспондента, Путин заявил, что не верит в то, что США изменили позицию по войне в Украине под давлением Евросоюза. Путин назвал Трампа «более чем зрелым и опытным политиком» и добавил, что Москва готова «продолжить переговоры и обсуждение всех деталей». По его словам, в Кремле ждут приезда американских переговорщиков, которые не появлялись в России с января.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов к «энергетическому перемирию»: «Я еще раз подчеркиваю: если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем наносить удары по их энергетике. Мы готовы обсуждать любое прекращение огня».