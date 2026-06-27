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Новости

ВСУ атаковали оборонное предприятие в Волгограде, которое производит компоненты для российских ракет

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Украинские военные в ночь на 27 июня нанесли удар по заводу ВПК «Титан-Баррикады» в Волгограде. Губернатор региона сообщает о минимум десяти пострадавших, на предприятии начался пожар. 

Повреждения «производственных объектов одного из предприятий» подтверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он также сообщает о десяти пострадавших. 

Обновлено 12:40. Количество пострадавших в ходе атаки на предприятии увеличилось до 11 человек. Бочаров также пишет, что один человек погиб. 

Глава региона также уточняет, что поврежденный завод находится в Краснооктябрьском районе Волгограда. Именно там находится предприятие ОПК АО «ФНПЦ „Титан-Баррикады“». О том, что под атаку попал именно он, пишут также OSINT-аналитики и Z-каналы (1, 2, 3). 

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На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, как над предприятием поднимается столб дыма. 

Предположительно, удар нанесли ракетами «Фламинго». Об этом, в частности, пишет глава украинской компании Fire Point Денис Штилерман.

Предприятие «Титан-Баррикады» специализируется на разработке и производстве пусковых установок и компонентов для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», самоходных пусковых установок ОТРК «Искандер», тяжелых артиллерийских систем крупного калибра, морских артиллерийских установок и береговых противокорабельных комплексов. 

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