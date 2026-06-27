ВСУ атаковали оборонное предприятие в Волгограде, которое производит компоненты для российских ракет

Украинские военные в ночь на 27 июня нанесли удар по заводу ВПК «Титан-Баррикады» в Волгограде. Губернатор региона сообщает о минимум десяти пострадавших, на предприятии начался пожар.

Повреждения «производственных объектов одного из предприятий» подтверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он также сообщает о десяти пострадавших.

Обновлено 12:40. Количество пострадавших в ходе атаки на предприятии увеличилось до 11 человек. Бочаров также пишет, что один человек погиб.

Глава региона также уточняет, что поврежденный завод находится в Краснооктябрьском районе Волгограда. Именно там находится предприятие ОПК АО «ФНПЦ „Титан-Баррикады“». О том, что под атаку попал именно он, пишут также OSINT-аналитики и Z-каналы (1, 2, 3).