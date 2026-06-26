Рядом с МГУ установили позицию ЗРК С-400

Новая позиция ЗРК С-400 в Москве появилась рядом со зданием МГУ на Воробьёвых горах, сообщает «Радио Свобода». По данным спутниковых снимков, комплекс системы ПВО располагается на территории инновационного научно-технического центра «Воробьёвы горы» (проект фонда «Иннопрактика» дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой).

В середине мая на территории центра, отдельные объекты которого продолжают строиться, появилась прямоугольная забетонированная площадка, а затем — пусковые установки С-300/400 и универсальная передвижная вышка 40В6МР. Ее форма и размер (около 4,5 га) площадки в точности совпадают с другими подобными объектами в Москве, в том числе с площадкой в парке «Москворецкий» в московском районе Кунцево, отмечает «Радио Свобода».

На сайте научно-технологичного центра опубликована схема территории, однако на месте площадки для зенитно-ракетного комплекса изображен сквер с деревьями.