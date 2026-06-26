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Новости

Рядом с МГУ установили позицию ЗРК С-400

The Insider
Фото: Planet Labs

Фото: Planet Labs

Новая позиция ЗРК С-400 в Москве появилась рядом со зданием МГУ на Воробьёвых горах, сообщает «Радио Свобода». По данным спутниковых снимков, комплекс системы ПВО располагается на  территории инновационного научно-технического центра «Воробьёвы горы» (проект фонда «Иннопрактика» дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой).

В середине мая на территории центра, отдельные объекты которого продолжают строиться, появилась прямоугольная забетонированная площадка, а затем — пусковые установки С-300/400 и универсальная передвижная вышка 40В6МР. Ее форма и размер (около 4,5 га) площадки в точности совпадают с другими подобными объектами в Москве, в том числе с площадкой в парке «Москворецкий» в московском районе Кунцево, отмечает «Радио Свобода».

На сайте научно-технологичного центра опубликована схема территории, однако на месте площадки для зенитно-ракетного комплекса изображен сквер с деревьями.

Иллюстрация: sticmsu.ru

Иллюстрация: sticmsu.ru

Отмечается, что данные спутниковых снимков свидетельствуют о том, что вокруг центра Москвы сооружают еще одно кольцо ПВО — из ЗРК С-400.

В мае «Радио Свобода» сообщало, что вокруг Москвы начали строить новое, третье, кольцо из позиций ПВО, в первую очередь ЗРК «Панцирь». Первую башню нового кольца OSINT-исследователи заметили еще в середине февраля.
 

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