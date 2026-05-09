Вокруг Москвы начали строить еще одно кольцо из систем ПВО «Панцирь» — «Радио Свобода»

Вокруг Москвы начали строить еще одно кольцо из позиций ПВО, в первую очередь ЗРК «Панцирь», выяснило «Радио Свобода» при помощи OSINT-энтузиастов. Вывод сделан на основании спутниковых снимков московского региона и расположенных по соседству областей.

Первую башню нового кольца исследователи заметили еще в середине февраля. В настоящее время число систем ПВО, окружающих Москву, превысило 100 единиц. Ранее было известно о двух защитных кольцах вокруг российской столицы.