566

 

 

 

 

 

Вокруг Москвы начали строить еще одно кольцо из систем ПВО «Панцирь» — «Радио Свобода»

The Insider
Карта расположения систем ПВО «Панцирь» вокруг Москвы. Источник: «Радио Свобода»

Вокруг Москвы начали строить еще одно кольцо из позиций ПВО, в первую очередь ЗРК «Панцирь», выяснило «Радио Свобода» при помощи OSINT-энтузиастов. Вывод сделан на основании спутниковых снимков московского региона и расположенных по соседству областей. 

Первую башню нового кольца исследователи заметили еще в середине февраля. В настоящее время число систем ПВО, окружающих Москву, превысило 100 единиц. Ранее было известно о двух защитных кольцах вокруг российской столицы.

Между тем, как заметило «Радио Свобода», в преддверии 9 мая резиденцию Владимира Путина на Валдае заблюрили на «Яндекс Картах» — ранее так поступали только с военными объектами и предприятиями ВПК. Вокруг резиденции, где живут младшие дети Путина, установлено не менее 27 систем «Панцирь».

Анализ спутниковых данных, проведенный летом 2025 года, показал, что Минобороны России фактически воссоздает советскую систему эшелонированной ПВО Москвы. Часть новых позиций размещена рядом с заброшенными базами комплексов С-25 «Беркут», которые в 1950–60-х годах составляли основу московской системы противовоздушной обороны.

