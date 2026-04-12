Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1740

 

 

 

 

 

Новости

«Радио Свобода»: вокруг резиденции Путина установили несколько новых башен с комплексами ПВО

The Insider
Семь новых башен для систем ПВО «Панцирь» появились вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучила «Радио Свобода». По данным издания, строительство началось 17 марта. Некоторые из них уже оснащены зенитно-ракетными комплексами. Общее количество башен достигло 27.

Изображение: «Радио Свобода»

Изображение: «Радио Свобода»

Такие конструкции расположены вокруг особо охраняемого загородного объекта и Москвы двумя кольцами большого и малого диаметра. Комплексы ПВО поднимают на башни для лучшего обзора местности. «Панцирь», установленный на земле, может не обнаружить некоторые цели, в том числе низколетящие дроны, из-за рельефа, леса и застройки.

Изображение: «Радио Свобода»

Изображение: «Радио Свобода»

Подобные башни строят и в других регионах. В частности, ранее «Радио Свобода» обнаружила более 20 таких сооружений с крупнокалиберными пулеметами и комплексами «Панцирь» на территории и по периметру особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Там производятся модифицированные версии иранских беспилотников «Шахед» — «Герань».

В конце прошлого года Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обвинил Украину в попытке атаковать его резиденцию в Новгородской области. Как сообщали госагентства, Путин пообещал пересмотреть позицию в переговорах с Украиной, назвав налет БПЛА «актом гостерроризма». В свою очередь Владимир Зеленский назвал фейком обвинения в атаке на резиденцию Путина. Как заявил президент Украины, отвечая на вопрос The Insider, сообщения об ударе по резиденции «Валдай» направлены на торможение мирного процесса.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте