«Радио Свобода»: вокруг резиденции Путина установили несколько новых башен с комплексами ПВО

Семь новых башен для систем ПВО «Панцирь» появились вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучила «Радио Свобода». По данным издания, строительство началось 17 марта. Некоторые из них уже оснащены зенитно-ракетными комплексами. Общее количество башен достигло 27.
Такие конструкции расположены вокруг особо охраняемого загородного объекта и Москвы двумя кольцами большого и малого диаметра. Комплексы ПВО поднимают на башни для лучшего обзора местности. «Панцирь», установленный на земле, может не обнаружить некоторые цели, в том числе низколетящие дроны, из-за рельефа, леса и застройки.
Подобные башни строят и в других регионах. В частности, ранее «Радио Свобода» обнаружила более 20 таких сооружений с крупнокалиберными пулеметами и комплексами «Панцирь» на территории и по периметру особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Там производятся модифицированные версии иранских беспилотников «Шахед» — «Герань».
В конце прошлого года Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обвинил Украину в попытке атаковать его резиденцию в Новгородской области. Как сообщали госагентства, Путин пообещал пересмотреть позицию в переговорах с Украиной, назвав налет БПЛА «актом гостерроризма». В свою очередь Владимир Зеленский назвал фейком обвинения в атаке на резиденцию Путина. Как заявил президент Украины, отвечая на вопрос The Insider, сообщения об ударе по резиденции «Валдай» направлены на торможение мирного процесса.