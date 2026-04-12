«Радио Свобода»: вокруг резиденции Путина установили несколько новых башен с комплексами ПВО

Подобные башни строят и в других регионах. В частности, ранее «Радио Свобода» обнаружила более 20 таких сооружений с крупнокалиберными пулеметами и комплексами «Панцирь» на территории и по периметру особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Там производятся модифицированные версии иранских беспилотников «Шахед» — «Герань».

В конце прошлого года Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обвинил Украину в попытке атаковать его резиденцию в Новгородской области. Как сообщали госагентства, Путин пообещал пересмотреть позицию в переговорах с Украиной, назвав налет БПЛА «актом гостерроризма». В свою очередь Владимир Зеленский назвал фейком обвинения в атаке на резиденцию Путина. Как заявил президент Украины, отвечая на вопрос The Insider, сообщения об ударе по резиденции «Валдай» направлены на торможение мирного процесса.