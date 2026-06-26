Беспилотники поразили электростанцию и химкомбинат в Тульской области

Украинские БПЛА в ночь на 26 июня атаковали Тульскую область. «Зафиксированы повреждения на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске», — написал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, в Щëкинском районе поврежден жилой дом, пострадала женщина.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что целью атаки был химический комбинат «Азот» в Новомосковске. Также сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории Новомосковской ГРЭС. Местные жители сообщают об отключениях электричества.

Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Новомосковске ночью были слышны многочисленные взрывы. «Азот» уже атаковали в ночь на 14 июня, в результате чего там начался пожар.

По данным с сайта предприятия, новомосковская акционерная компания «Азот» — крупнейший в стране производитель аммиака и азотных удобрений. Завод производит минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особой чистоты азотную кислоту, аргон, метанол. Предприятие входит в состав холдинга «Еврохим».

Новомосковская ГРЭС — филиал НАК «Азот». Установленная электрическая мощность — 233,7 МВт, тепловая мощность — 302,4 Гкал/ч. ГРЭС обеспечивает теплом и горячей водой 60 % жилых домов города и социальные объекты.

В утренней сводке Минобороны России сообщается, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей и Московского региона, а также над аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.