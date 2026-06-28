В Волгограде задержали как минимум трех человек, снявших ракетную атаку на город. МВД опубликовало видео с их извинениями

Силовики задержали минимум трех человек за съемку видео вчерашней ракетной атаки по Волгограду. Видеозапись с ними опубликовало областное МВД, обратило внимание издание «Говорит НеМосква». Во время допроса силовики спрашивают задержанных, кто просил их снимать видео и обещали ли им за это деньги. Все трое утверждают, что действовали по собственной инициативе, вознаграждения не получали, признают вину, извиняются и обещают «больше так не делать».

Одна из задержанных рассказала, что отправила видео с летящей ракетой в рабочий чат, другая — родственникам и подругам. Еще один молодой человек сказал, что выложил в свой Telegram-канал на 60–70 подписчиков видео с двумя ракетами и беспилотником.

Накануне украинские военные нанесли удар по оборонному предприятию «Титан-Баррикады» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Повреждение производственных объектов подтвердил губернатор Андрей Бочаров. После атаки на заводе начался пожар, один человек погиб, 11 пострадали, еще один числится пропавшим без вести.

«Титан-Баррикады» разрабатывает и производит пусковые установки и компоненты для российских ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М», «Сармат» и «Искандер», а также тяжелые артиллерийские системы и береговые противокорабельные комплексы.

Власти предупреждают, что за публикацию фото и видео последствий ударов может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы по статье о госизмене.