На сайте «Алабуги» появилось сообщение о взломе внутренней инфраструктуры ОЭЗ. Подпольщики утверждают, что выгрузили всю базу данных

Неизвестные взломали сайт особой экономической зоны «Алабуга», расположенной в Татарстане, свидетельствует одна из архивных копий официальной страницы от 27 июня, которую обнаружил The Insider. На ней временно появилось сообщение от имени подпольной организации «Черная искра», которая утверждает, что «проникла на производство БПЛА»:

«Несколько месяцев мы работали внутри системы. За это время выгрузили базу данных всех сотрудников, их родственников, места проживания, цепочки поставок и прочее».

Как утверждают неизвестные, они также оставили «сотни сюрпризов в свежих партиях „гераней“», в том числе при подготовке к запуску эти беспилотники будут «взрываться», говорится в сообщении: