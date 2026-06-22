Район Татарстана, где собирают боевые дроны, стал лидером региона по зарплатам

Елабужский район Татарстана, на территории которого расположены особая экономическая зона «Алабуга» и производство ударных беспилотников типа «Шахед», вышел на первое место в республике по уровню зарплат. За год средний заработок на крупных и средних предприятиях района вырос на 72% и достиг 217 тысяч рублей, следует из рейтинга муниципалитетов, составленного «БИЗНЕС Online».

Елабуга обогнала не только Казань, но и все остальные районы Татарстана. Для сравнения: средняя зарплата в столице республики по итогам 2025 года составила 110,6 тысячи рублей, что обеспечило ей лишь 5-е место. Выше также оказались Верхнеуслонский район с показателем 210,5 тысячи рублей, Лаишевский район — 120,4 тысячи рублей и Нижнекамский район — 112,6 тысячи рублей.

В целом зарплатная карта Татарстана показывает растущий разрыв между промышленными центрами и остальными районами. Если в Елабуге средняя зарплата превышает 217 тысяч рублей, то в Дрожжановском районе она составляет 59,4 тысячи рублей.

После начала полномасштабной войны против Украины особая экономическая зона «Алабуга» столкнулась с серьезными проблемами. Уход иностранных компаний и сворачивание ряда производств лишили площадку части инвесторов и источников финансирования. В частности, поддержку прекратили некоторые крупные зарубежные резиденты, ранее участвовавшие в финансировании образовательного проекта «Алабуга Политех». Дополнительные трудности создали мобилизация и дефицит кадров.

Впоследствии руководство ОЭЗ сделало ставку на оборонные заказы. На территории «Алабуги» было развернуто производство ударных беспилотников типа Shahed («Герань-2»), которые Россия использует для атак по территории Украины. К работе на производстве начали активно привлекать студентов «Алабуга Политех», которых журналисты и правозащитники неоднократно называли важной частью рабочей силы проекта.

Из-за размещенного на территории ОЭЗ производства беспилотников «Алабуга» стала одной из целей украинских атак. В апреле 2024 года беспилотники атаковали комплекс общежитий для сотрудников и студентов, связанных с производством дронов. По данным местных властей, в результате удара пострадали более десяти человек.