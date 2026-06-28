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Новости

Спутники зафиксировали крупный пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани после воздушной атаки. Один человек погиб

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

Краснодарский край ночью подвергся масштабной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате падения обломков дронов повреждено несколько частных домов в хуторе Трудобеликовском, один человек травмирован. Жилые здания, линия электропередачи и газовая труба также пострадали в Славянске-на-Кубани, один человек погиб. Пожар вспыхнул на территории местного НПЗ. Другие подробности глава города не привел.

Система спутникового мониторинга NASA Firms, данные которой проанализировал The Insider, зафиксировала крупную зону тепловых аномалий в районе Славянского НПЗ. На карте сервиса виден плотный кластер очагов на территории промышленной зоны и рядом с ней. Интенсивность теплового излучения соответствует сильному горению.

NASA Firms

NASA Firms

Славянский НПЗ ООО «Славянск ЭКО»  перерабатывает порядка 4–5 млн тонн нефти в год и занимает около 9% в объеме переработки нефти в Южном федеральном округе. Предприятие выпускает, в частности, нафту, вакуумный газойль, мазут, судовое топливо и другие нефтепродукты. Значительная часть его продукции шла на экспорт, чему способствует близость к черноморским портам.

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Обновлено: президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 28 июня украинские военные поразили два нефтеперерабатывающих завода в России: в Краснодарском крае и Ярославской области. О поражении завода во втором регионе до сообщения Зеленского известно не было. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ночью предупреждал о беспилотной опасности и временном перекрытии дороги на выезде в сторону Москвы, но о последствиях атаки не сообщал.

Славянский НПЗ уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. В марте 2024 года после падения дрона на территории завода вспыхнул пожар, в апреле предприятие частично остановило работу после новой атаки. В мае того же года работа завода снова была остановлена после падения нескольких дронов на его территории.

На фоне атак на предприятии начались и кадровые проблемы: как писало издание «Вот Так», в апреле 2024 года Славянский НПЗ начал активно искать новых сотрудников, разместив более 120 вакансий, около половины из которых были связаны с техническим обеспечением завода.

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