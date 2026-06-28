Спутники зафиксировали крупный пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани после воздушной атаки. Один человек погиб

Краснодарский край ночью подвергся масштабной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате падения обломков дронов повреждено несколько частных домов в хуторе Трудобеликовском, один человек травмирован. Жилые здания, линия электропередачи и газовая труба также пострадали в Славянске-на-Кубани, один человек погиб. Пожар вспыхнул на территории местного НПЗ. Другие подробности глава города не привел.

Система спутникового мониторинга NASA Firms, данные которой проанализировал The Insider, зафиксировала крупную зону тепловых аномалий в районе Славянского НПЗ. На карте сервиса виден плотный кластер очагов на территории промышленной зоны и рядом с ней. Интенсивность теплового излучения соответствует сильному горению.