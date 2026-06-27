В Крыму из-за отсутствия электричества остановили троллейбусы между Симферополем, Алуштой и Перевальным

В аннексированном Крыму 27 июня временно прекратили движение троллейбусов № 21 «Симферополь — Перевальное» и № 51 «Симферополь — Алушта». На горячей линии «Крымтроллейбуса» корреспонденту «Крымской газеты» сообщили, что маршруты не работают из-за секторальных отключений электроэнергии и отсутствия напряжения в высоковольтных сетях.

Источник The Insider в Симферопольском районе сообщил, что в населенных пунктах вдоль троллейбусной линии электричества нет уже третий день. По его словам, местные жители, которые раньше ездили в Симферополь на троллейбусах, теперь пользуются более дорогими маршрутками, а часть людей ходит пешком.

Перебои с транспортом на полуострове начались еще 21 июня, после атак на Керченский пролив. В Севастополе тогда ограничили работу общественного транспорта, а на следующий день он стал ходить только до 21:00. В тот же день власти ввели веерные отключения электричества в Севастополе и сообщили о частичных отключениях в Центральном, Северо-западном и Южнобережном энергорайонах Крыма. Без электроснабжения осталась часть насосных станций предприятия «Воды Крыма».

24 июня после очередной атаки в Севастополе утром не вышли на линии троллейбусы, а часть автобусных маршрутов отменили или перевели на увеличенные интервалы. Власти также перевели большинство детских садов на работу дежурных групп. 25 июня глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры временные отключения электричества будут происходить по всему Крыму, а точные графики могут не соблюдаться «в связи с оперативной обстановкой».

26 июня российские власти аннексированных Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Аксенов и глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявили, что он необходим прежде всего для «упорядочения вопросов экономического характера» и обеспечения работы систем жизнеобеспечения. Режим ЧС ввели на фоне дефицита топлива, перебоев с электричеством и водоснабжением, а также ограничений в работе транспорта и поставках на полуостров.