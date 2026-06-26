В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС для «упорядочения вопросов экономического характера»

Российские власти аннексированных Крыма и Севастополя объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил «глава» Крыма Сергей Аксëнов, он принял такое решение совместно с «губернатором» Севастополя Михаилом Развожаевым:

«Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения».

В результате постоянных обстрелов ВСУ по объектам в Крыму и логистическим путям на полуострове возник острый дефицит топлива и продуктов. Продажа бензина населению в Крыму и Севастополе полностью прекращена.

В Севастополе и других населенных пунктах наблюдаются перебои с электричеством. Сокращено количество поездов, идущих в Крым. Выручка гостиниц и ресторанов Севастополя сократилась вдвое. Лагерь «Артек» отказался принимать детей, уже прибывших на смену.

Как пишет 26 июня «Коммерсантъ», количество бронирований в отелях Севастополя на июль–август сократилось на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Крыму падение составило 30,9%.