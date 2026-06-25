Топливный кризис охватил уже 83 российских региона и оккупированные территории. Сводка на 25 июня

Топливный кризис в России продолжает расширяться. По состоянию на 25 июня официальные ограничения на продажу топлива в масштабах всего региона введены уже в 32 субъектах РФ и оккупированных территориях. Если учитывать локальные решения — в отдельных городах, районах и населенных пунктах — официальные ограничения действуют уже в 43 регионах и оккупированных территориях. Всего же The Insider зафиксировал как официальные, так и неофициальные ограничения на продажу топлива как минимум в 83 регионах и оккупированных территориях.

Самая тяжелая ситуация

Самые распространенные ограничения — запрет на продажу топлива в канистры, а также лимит до 20–40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на автомобиль. В ряде регионов для грузового транспорта установлен лимит в 200 литров дизеля вдоль трасс, а отдельные субъекты ввели приоритетное снабжение государственных служб, сельхозпредприятий и критической инфраструктуры.

Хуже всего ситуация с топливом — на оккупированных территориях Украины.

В Крыму и Севастополе действует полный запрет на продажу топлива населению.

В оккупированной Донецкой области бензин отсутствует на многих АЗС. Там, где он есть, отпускают не более 20 литров в одни руки. Продажа топлива в канистры запрещена, дизель выдается по талонам для специальных служб.

В оккупированной Луганской области бензин также отпускают не более чем по 20 литров в одни руки.

В оккупированной части Запорожской области действует лимит в 50 литров топлива на одну заправку.

В оккупированной части Херсонской области топливо отпускается по талонам, его хронически не хватает, а перебои с поставками приводят к остановке общественного транспорта.

Что говорят власти

Практически никто из региональных руководителей не называет причиной кризиса украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Вместо этого губернаторы и правительства регионов объясняют происходящее «перестраиванием логистики», изменением маршрутов поставок, высоким сезонным спросом или вовсе возлагают ответственность на сами сети АЗС.

Во многих официальных сообщениях используется формулировка, что «ограничения введены на АЗС», создавая впечатление, будто решение приняли сами владельцы заправок. При этом речь зачастую идет об одинаковых лимитах, одновременно введенных сразу несколькими крупнейшими сетями в пределах одного региона, что указывает на централизованную координацию таких мер.

Но самое распространенное объяснение — «ажиотажный спрос». Губернаторы нескольких регионов утверждают, что в ситуации виновато население, так как жители сами провоцируют дефицит массовой скупкой топлива, — чиновники сравнивают происходящее с ажиотажем вокруг гречки в предыдущие годы. Аргумент про гречку внезапно стали повторять власти сразу нескольких регионов, фактически повторяя за Дмитрием Песковым, который 8 июня первым упомянул гречку и обвинил население в создании искусственного ажиотажа. В ряде субъектов власти объясняют ситуацию «высоким спросом в сезон отпусков». Наиболее необычные объяснения прозвучали в Бурятии, где причиной ограничений назвали сложности «с биржевыми торгами», и в Башкортостане — там всё объясняют «дачным сезоном».

Где официально объявили ограничения

Официально о введении ограничений или специальных правил отпуска топлива сообщили власти Адыгеи, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Алтайского, Забайкальского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского краев, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской (город Стрежевое), Тульской, Тюменской и Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Помимо регионов с официально объявленными ограничениями, перебои с поставками топлива, локальные лимиты или закрытие отдельных АЗС зафиксированы еще в десятках субъектов России. Власти этих регионов, как правило, признают отдельные проблемы с поставками, однако продолжают утверждать, что дефицита топлива нет и ситуация находится под контролем.