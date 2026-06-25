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Новости

В Крыму сократили число поездов «Таврия» до семи в сутки, в Севастополе продолжаются отключения электроэнергии

The Insider
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По решению Оперативного штаба Республики Крым перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» вместе с крымским Минтрансом и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает число поездов «Таврия», которые ходят на полуостров и обратно, сообщается в Telegram-канале российского «главы» полуострова Сергея Аксёнова.

Ежедневно будут работать только семь поездов. Все они теперь начинают и заканчивают маршрут на станции «Керчь-Южная», остальные составы туда переведут постепенно, в течение двух недель.

Логистические проблемы на полуострове в последние дни уже сказываются на пассажирах. Так, в ночь с 21 на 22 июня автобус не подали к поезду № 184 Севастополь — Мурманск, и людям пришлось добираться до станции отправления в Керчи самостоятельно, поездка на такси обошлась пассажирам в 12 тысяч рублей за машину. В «Гранд Сервис Экспресс» изданию Forpost ответили, что за автобусную доставку отвечает сторонний автоперевозчик, у которого не было топлива, а сама компания занимается только железнодорожными перевозками и не исключает повторения подобных ситуаций.

Дополнительно ситуацию осложняют перебои с электричеством в Севастополе. Вечером 24 июня там частично восстановили подачу света после атаки БПЛА на энергоподстанцию, однако уже 25 июня «губернатор» Михаил Развожаев объявил о новом режиме ограничения электроснабжения — без четкого почасового графика, отключения будут проводить «точечно и по необходимости» из-за перегруза сетей за пределами региона.

Ночью в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе из-за падения сбитых дронов погибли два человека, среди них ребенок, еще двое пострадали.

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