Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.77

EUR

84.59

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

994

 

 

 

 

 

Новости

В Крыму из-за дефицита топлива начали отменять подвоз пассажиров к поездам, им приходится ехать 200 км на такси

The Insider
Иллюстрация к материалу

Пассажиры поезда № 184 Севастополь — Мурманск были вынуждены самостоятельно добираться до станции отправления в Керчи после того, как перевозчик не предоставил обещанный автобус. Как сообщает севастопольское издание ForPost, причиной отмены рейса стало отсутствие топлива.

После недавних атак украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру в Крыму схема движения поездов была изменена. Поезда «Таврия», следующие в Крым и из Крыма, временно начинают и заканчивают маршрут в Керчи, а пассажиров между городами должны доставлять автобусами.

Однако в ночь на 22 июня эта схема дала сбой. Автобус, который должен был отправиться из Севастополя в Керчь (около 200 км) в 1:15, не прибыл. За два часа до отправления пассажирам сообщили, что транспорта не будет, и предложили либо самостоятельно добираться до Керчи, либо сдавать билеты на поезд.

По словам пассажиров, поездка на такси обошлась примерно в 12 тысяч рублей за автомобиль. При этом поезд № 184 является одним из немногих маршрутов, следующих дальше Москвы без пересадок, и ходит только раз в неделю. «Сказать, что все находящиеся в зале ожидания были в шоке, — это ничего не сказать. Никакой дополнительной информации не сказали», — уточнила одна из пассажирок.

В ФГУП «Крымская железная дорога» журналистам пояснили, что подвоз пассажиров и информирование об изменениях — это зона ответственности АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». В самой компании в ответ на запрос журналистов сообщили, что автобус не был подан из-за проблем с топливом. В компании заявили, что подвоз пассажиров осуществляется сторонним автоперевозчиком, который не смог выполнить рейс из-за отсутствия топлива на крымских заправках. Перевозчик также не исключил повторения подобных ситуаций в будущем. Как следует из ответа компании, организация автобусного подвоза зависит от возможностей автоперевозчиков и внешних обстоятельств. Пассажирам в компании посоветовали жаловаться автоперевозчику (название компании не уточняется) и у него же требовать компенсацию за такси. 

Это первый известный случай, когда введенные на полуострове ограничения на продажу топлива напрямую затронули пассажирские перевозки. Ранее власти Крыма и Севастополя полностью прекратили продажу бензина и дизельного топлива населению, объяснив решение необходимостью экономии ресурсов после серии украинских ударов по объектам в районе Керченского пролива и топливной инфраструктуре полуострова.

Даже во время блэкаута 2015–2016 годов, когда Крым полгода по несколько часов в день оставался без электричества, власти не останавливали продажу топлива населению и не сообщалось о срыве пассажирских перевозок из-за нехватки бензина. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Побег из «цифрового ГУЛАГа»: как россияне обходят блокировки интернета
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  5. Черные дыры Европы. Как ЕС легализует офшорные лагеря и бесправие для мигрантов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте