В Крыму из-за дефицита топлива начали отменять подвоз пассажиров к поездам, им приходится ехать 200 км на такси

Пассажиры поезда № 184 Севастополь — Мурманск были вынуждены самостоятельно добираться до станции отправления в Керчи после того, как перевозчик не предоставил обещанный автобус. Как сообщает севастопольское издание ForPost, причиной отмены рейса стало отсутствие топлива.

После недавних атак украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру в Крыму схема движения поездов была изменена. Поезда «Таврия», следующие в Крым и из Крыма, временно начинают и заканчивают маршрут в Керчи, а пассажиров между городами должны доставлять автобусами.

Однако в ночь на 22 июня эта схема дала сбой. Автобус, который должен был отправиться из Севастополя в Керчь (около 200 км) в 1:15, не прибыл. За два часа до отправления пассажирам сообщили, что транспорта не будет, и предложили либо самостоятельно добираться до Керчи, либо сдавать билеты на поезд.

По словам пассажиров, поездка на такси обошлась примерно в 12 тысяч рублей за автомобиль. При этом поезд № 184 является одним из немногих маршрутов, следующих дальше Москвы без пересадок, и ходит только раз в неделю. «Сказать, что все находящиеся в зале ожидания были в шоке, — это ничего не сказать. Никакой дополнительной информации не сказали», — уточнила одна из пассажирок.

В ФГУП «Крымская железная дорога» журналистам пояснили, что подвоз пассажиров и информирование об изменениях — это зона ответственности АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». В самой компании в ответ на запрос журналистов сообщили, что автобус не был подан из-за проблем с топливом. В компании заявили, что подвоз пассажиров осуществляется сторонним автоперевозчиком, который не смог выполнить рейс из-за отсутствия топлива на крымских заправках. Перевозчик также не исключил повторения подобных ситуаций в будущем. Как следует из ответа компании, организация автобусного подвоза зависит от возможностей автоперевозчиков и внешних обстоятельств. Пассажирам в компании посоветовали жаловаться автоперевозчику (название компании не уточняется) и у него же требовать компенсацию за такси.

Это первый известный случай, когда введенные на полуострове ограничения на продажу топлива напрямую затронули пассажирские перевозки. Ранее власти Крыма и Севастополя полностью прекратили продажу бензина и дизельного топлива населению, объяснив решение необходимостью экономии ресурсов после серии украинских ударов по объектам в районе Керченского пролива и топливной инфраструктуре полуострова.

Даже во время блэкаута 2015–2016 годов, когда Крым полгода по несколько часов в день оставался без электричества, власти не останавливали продажу топлива населению и не сообщалось о срыве пассажирских перевозок из-за нехватки бензина.