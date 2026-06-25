Выручка гостиниц и ресторанов Севастополя сократилась вдвое, начали закрываться заведения. Бизнес просит власти о масштабной помощи

Представители туристической и ресторанной отрасли Севастополя обратились к региональным и федеральным властям с просьбой предоставить масштабные меры поддержки на фоне топливного, логистического и энергетического кризиса. Об этом пишут местные СМИ.

Предприниматели просят ввести субсидии на зарплаты, льготное кредитование, налоговые послабления и отсрочки по платежам, предупреждая, что без помощи под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест.

Предложения были подготовлены Союзом рестораторов Севастополя и Союзом гостеприимства и туризма после внеочередного совещания представителей отрасли. Двадцатого июня организации направили «губернатору» Севастополя и федеральным ведомствам так называемую «дорожную карту» с одиннадцатью мерами поддержки.

В частности бизнес предлагает выплачивать работодателям субсидии в размере МРОТ на каждого сотрудника при сохранении большей части персонала, предоставить кредитные каникулы сроком до двух лет, запустить льготное кредитование и региональную программу займов под два–пять процентов годовых, снизить ставки по налогу на имущество, земельному налогу и упрощенной системе налогообложения, отсрочить арендные и пенсионные платежи, вернуть программу туристического кешбэка и снизить стоимость железнодорожных билетов в Севастополь на 30–50%.

По оценке отраслевых объединений, в туристической сфере Севастополя под угрозой увольнения находятся около тридцати пяти тысяч человек. Предприниматели утверждают, что выручка гостиниц и ресторанов в июне сократилась примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а загрузка отелей упала до 80%. Многие предприятия, по их словам, брали кредиты для подготовки к летнему сезону и уплаты налогов, рассчитывая компенсировать расходы за счет высокого туристического потока, однако эти планы не оправдались.

По словам председателя Союза рестораторов Севастополя Марии Флоринской, только в ресторанной отрасли города работают около пятнадцати тысяч человек, а государство в случае массовых увольнений не сможет быстро обеспечить их сопоставимой по уровню оплаты работой.

Дополнительным ударом для отрасли стали ограничения, введенные с двадцать второго июня: предприятиям общественного питания запретили работать после двадцати часов. Представители ресторанного бизнеса утверждают, что именно вечернее время приносило до 60% ежедневной выручки. По словам управляющей ресторанами Дарьи Сагиной, только в первый день после введения новых правил в городе закрылись три заведения.

Помимо финансовой помощи, предприниматели просят вернуть прежний режим работы ресторанов — до 22–23 часов. Они утверждают, что готовы самостоятельно адаптироваться к новым условиям, в том числе оплачивать сотрудникам такси, чтобы соблюдать действующие ограничения, однако считают полный запрет вечерней работы чрезмерным. В качестве примера бизнес приводит оккупированную часть Донецкой области, где, по их словам, заведения работают дольше, а также соседний регион Крым, где аналогичные ограничения не вводились.

Предприниматели предупреждают, что без государственной поддержки значительная часть предприятий туристической отрасли Севастополя может прекратить работу уже в ближайшее время.