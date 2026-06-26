Топливный кризис дошел до Ингушетии, в регионах продолжают винить во всем ажиотаж. Сводка на 26 июня

География топливного кризиса продолжает расширяться. За последние сутки подтверждение ограничений появилось еще по одному региону — Ингушетии. Итого ограничения коснулись уже 84 регионов и оккупированных территорий. Одновременно власти ряда субъектов продолжают объяснять перебои не дефицитом топлива, а ажиотажным спросом, фейками или логистическими сложностями.

Новые регионы

Ингушетия

В Ингушетии начали закрываться автозаправочные станции. По данным местного издания «Фортанга», часть АЗС «Роснефти» и других сетей 26 июня прекратили работу. На дороге из Назрани в Кантышево не работают как минимум три из пяти заправок, одна из АЗС «Роснефти» обнесена сигнальной лентой. Сеть АЗС «Нарус» отпускает топливо только по талонам.

Таким образом, Ингушетия перестает быть «серой зоной» и переходит в перечень регионов, где зафиксированы реальные ограничения на продажу топлива.

Новые заявления властей

Свердловская область

В правительстве Свердловской области объяснили очереди на заправках не нехваткой топлива, а «многочисленными вбросами недостоверной информации».

Губернатор Денис Паслер заявил, что основные поставщики располагают достаточными запасами бензина, а всплеск спроса связан с поведением автомобилистов. При этом он признал, что проблемы наблюдаются у независимых сетей АЗС, и допустил вмешательство властей, если выяснится, что владельцы заправок самостоятельно ограничивают продажи, пытаясь заработать на ситуации.

Ранее отдельные сети АЗС в Свердловской области уже вводили лимиты на отпуск топлива, а на части заправок бензин временно исчезал.

Общая картина

Практически ни один губернатор по-прежнему не связывает топливный кризис напрямую с ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Наиболее распространенные объяснения, которые используют региональные власти:

«перестраивание логистики»;

высокий сезонный спрос;

ажиотаж среди автомобилистов;

распространение недостоверной информации;

в отдельных случаях — проблемы с биржевыми торгами.

При этом многие официальные сообщения сформулированы таким образом, будто ограничения вводят сами сети АЗС, хотя одинаковые лимиты одновременно появляются сразу у нескольких операторов в пределах одного региона.

Что остается неясным

По-прежнему недостаточно подтвержденной информации о ситуации в:

Чечне;

Республике Алтай;

Еврейской автономной области;

Ненецком автономном округе;

Чукотском автономном округе.

При этом в Чечне продолжают фиксировать один из самых высоких темпов роста цен на бензин в стране, что может говорить о проблемах с поставками, даже если власти об этом не заявляют.