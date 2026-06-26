Стабилизация ситуации в районе Степногорска, российские войска сохраняют присутствие на Кинбурнской косе. Что происходит на фронте

Атаке также подверглась Полтавская область, где в Кременчугском районе дроны и ракеты попали по промышленным объектам, сообщил глава местной ОВА Виталий Дякивнич. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» утверждает, что баллистическая ракета нанесла удар по ТЭЦ в Кременчуге.

По информации Минэнерго Украины, в результате атак на энергетические объекты часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Полтавской и Херсонской областях временно остались без электроснабжения.

Накануне вечером сообщалось об атаке баллистическими ракетами на Киев — в результате загорелись складские помещения в Дарницком районе. По сведениям пророссийского Telegram-канала «Осведомитель», спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал очаги возгорания на территории микрорайона «Рембаза», где расположены предприятия ремонтно-транспортного профиля.

Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» накануне опубликовал видео удара управляемыми «Шахедами» по АЗС в Николаевской области.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 24 июня 28 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 25 июня были перехвачены 660 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ночной налет БПЛА стал самым массированным за год, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны.

Беспилотники атаковали российский химкомбинат «Азот» в Новомосковске в Тульской области, среди прочего производящий компоненты для взрывчатки, сообщили Telegram-канал Exilenova+ и издание Astra. «В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы», — написал утром губернатор Дмитрий Миляев. По его словам (1, 2, 3), в течение утра регион был атакован 176 БПЛА. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, пострадала женщина. Местные жители сообщали о запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением. Губернатор заверил, что по результатам мониторинга окружающей среды «показатели в норме». Спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал возгорание на Новомосковской ГРЭС, расположенной возле химзавода. Ранее завод был атакован в ночь на 14 июня 2026 года.

В СБУ сообщили, что ночью был атакован судостроительный завод в Керчи, поражены два корабля проекта 15310 «Волга» и Вятка», а также грузопассажирский паром «Петропавловск». Кроме того, в районе Керчи под удар попала РЛС С-400.

Атака стала частью 40-дневной операции влияния на РФ, которую накануне утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Главы» аннексированных Крыма и Севастополя Сергей Аксёнов и Михаил Развожаев объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. «Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», — пояснил Аксёнов. Между тем к 10 утра на въездах на Керченский мост образовались многокилометровые очереди. По информации Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», со стороны Тамани в ожидании досмотра находились 980 автомобилей, со стороны Керчи — 1780. Время ожидания в очереди на ручной досмотр достигало 3–4 часов.

В селе Плоское Корочанского округа «при взрыве боеприпаса» погиб мужчина, сообщили в оперштабе Белгородской области. Взрывом разрушен соцобъект, в четырех частных домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады, осколками посечены три автомобиля. Какой боеприпас взорвался и при каких обстоятельствах, власти не сообщили. В Telegram-канале «Пепел ➜ Белгород» предположили, что речь идет о «нештатно сошедшей» российской авиабомбе.

Опубликованы кадры установки очередного ЗРПК «Панцирь» на крышу жилого дома в Москве. На кадрах видно, как вертолет с подвешенным на тросах предметом завис над ЖК «Авеню 77» — самым высоким зданием в районе Чертаново, где на прошлой неделе уже устанавливали платформу для ПВО.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 25 июня вверенные ему подразделения поразили в Крыму 38 целей, в том числе три РЛС, две газокомпрессорные станции, две электроподстанции, ТЭС, нефтебазу и зенитную установку ЗУ-23-2.

НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово в Нижегородской области остановил переработку нефти после атаки БПЛА, совершенной в ночь на 24 июня, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Это четвертый по мощности российский НПЗ и второй по объему производства бензина. Собеседники агентства рассказали о повреждении установки первичной переработки нефти АВТ-5 на заводе.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 июня по 20:00 25 июня стало известно как минимум о 12 погибших и 89 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160», сообщили в Минобороны РФ. Позднее информацию об обмене подтвердил Владимир Зеленский.

Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 229 254 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. Журналисты отмечают, что половину всех погибших составляют люди, имевшие гражданские профессии и подписавшие контракт с Минобороны РФ после начала вторжения.

Вооружения и военная техника

Минобороны Норвегии отчиталось, что в прошлом году поставило Украине 92 единицы различной бронетехники, в том числе БТР, бронеавтомобили, самоходные минометы и БРЭМ.

О главных событиях войны 25 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Украинский флаг на Кинбурнской косе, захват ВС РФ Константиновки стал вопросом времени, удары по двум НПЗ в Уфе. Что происходит на фронте

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