Украина сообщила IMO о новой атаке России на иностранное торговое судно и поставила под вопрос гражданский статус «теневого флота»

Украина направила государствам — членам Международной морской организации (IMO) письмо (есть в распоряжении The Insider), в котором сообщила ранее не публиковавшуюся информацию об атаке на иностранное торговое грузовое судно HELGA под флагом Либерии. Документ датирован 23 июня, а 26 июня был распространен Секретариатом IMO среди государств — членов организации.

Также в письме Киев предлагает IMO перестать считать танкеры «теневого флота» обычными коммерческими судами.

HELGA

Как говорится в обращении, 22 июня беспилотник, который, по утверждению Украины, был запущен Россией, атаковал судно HELGA (IMO 9444912), направлявшееся в порт Черноморск для погрузки 25 тысяч тонн кукурузы. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди экипажа не было.

Судя по данным Starboard Maritime Intelligence, судно HELGA, вероятно, было атаковано около 20:00 мск 22 июня в Чёрном море — примерно в 21 морской миле (39,7 км) от побережья Румынии, в пределах ее исключительной экономической зоны. После этого судно перестало передавать сигнал AIS. Передача данных возобновилась только 29 июня: судно HELGA вернулось через Босфор и сейчас находится у турецкого побережья рядом с портом Бандырма.

Примечательно, что HELGA активно использовалось и для торговли с Россией. Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, за последние 4,5 года судно совершило 46 заходов в российские порты — Мурманск, Санкт-Петербург, Туапсе, Высоцк и Вистино. Больше визитов было только в порты Польши (49).

VICTRESS

В том же письме Украина сообщила также об атаке на второе судно — VICTRESS (IMO 9030498) под флагом Панамы, которое следовало по украинскому морскому коридору в Черноморск. По данным Киева, в результате удара возник пожар, судно потеряло мореходные качества, погиб судовой повар — гражданин Египта, а остальные восемь членов экипажа были вынуждены покинуть судно на спасательном плоту. Отмечается, что VICTRESS перевозило стальную продукцию из Турции и груз не имел военного или двойного назначения.

Автор письма — вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Ранее он сообщал об этих двух атаках 22 июня, однако раскрывал только название судна VICTRESS.

Украина заявляет, что эти нападения свидетельствуют о продолжающихся атаках России на международное торговое судоходство в Чёрном море и создают угрозу мировой продовольственной безопасности, поскольку значительная часть перевозимых грузов представляет собой сельскохозяйственную продукцию и другие товары, имеющие важное значение для мировых рынков.

В письме также приводится статистика, согласно которой, по данным Украины, в 2026 году Россия атаковала:

в январе — 5 торговых судов

в марте — 5

в апреле — 24

в мае — 14

по состоянию на 22 июня — 11.

С февраля 2022 года, по данным Киева:

967 объектов портовой инфраструктуры повреждены или частично разрушены

206 торговых судов повреждены

264 гражданских лица получили ранения или погибли.

Кроме того, Киев вновь призвал государства — члены IMO обратить внимание на использование Россией закрытых украинских портов на оккупированных территориях, а также на деятельность «теневого флота». В документе утверждается, что перевозки российской нефти такими судами помогают формировать доходы российского бюджета и поддерживать военные действия. В связи с этим Украина ставит вопрос о том, можно ли считать подобные перевозки исключительно коммерческой деятельностью.