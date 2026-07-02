Стоимость грузоперевозок в Крым выросла до 1,2 млн рублей из-за украинских ударов — «Вот Так»

Стоимость грузоперевозок в аннексированный Крым после серии ударов украинских беспилотников по транспортной инфраструктуре выросла в 3–6 раз, выяснило издание «Вот Так».

Наиболее высокие ставки предлагают за перевозку топлива. На крупнейшей российской бирже грузоперевозок ATI.SU журналисты обнаружили заявку на доставку бензина из Воронежа в Севастополь стоимостью 1,2 млн рублей — более 950 рублей за километр, что почти в шесть раз превышает обычные расценки на перевозку топлива по России.

Дальнобойщик из Краснодарского края рассказал изданию, что многие перевозчики отказываются работать на крымском направлении из-за риска атак беспилотников. По его словам, некоторые компании уже прекратили перевозки грузов Wildberries в Крым, объясняя это нежеланием «посылать машины и людей на смерть».

Согласно данным ATI.SU, доставка 20-тонного груза из Москвы в Крым сейчас оценивается в 600–700 тысяч рублей, тогда как перевозка на сопоставимое расстояние, например в Пермь, стоит около 200 тысяч рублей.

По словам собеседника «Вот Так», за доставку грузов Wildberries из Краснодара в Крым еще недавно предлагали 400 тысяч рублей вместо прежних 70 тысяч, а рейс из Москвы в Симферополь теперь оплачивается примерно в 500 тысяч рублей.

Кроме того, с 7 июля Wildberries изменит условия оферты и перестанет компенсировать утрату или повреждение товаров, если они произошли в результате военных действий.