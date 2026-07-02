Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Нижегородской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в ночь на 2 июля украинские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области и другим объектам.
На территории НПЗ после удара возник пожар. Предварительно, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6.
В сообщении отмечается, что завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с проектной мощностью около 17 млн тонн нефти в год. Оно выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, используемую в том числе для обеспечения российских вооруженных сил.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, в результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Кроме того, по его словам, падение обломков беспилотников вызвало «некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов». Один из поврежденных жилых домов находится на проспекте Капитана Рачкова, 17, выяснила ASTRA.
Генштаб ВСУ также сообщил о поражении склада беспилотников в районе Каменки Запорожской области, железнодорожного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской, который используется для военной логистики, а также командно-наблюдательного пункта в районе Ольшаной Харьковской области.
Российский губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при атаке БПЛА погибли двое сотрудников «Запорожьеэнерго»: слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.