Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Нижегородской области

В сообщении отмечается, что завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с проектной мощностью около 17 млн тонн нефти в год. Оно выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, используемую в том числе для обеспечения российских вооруженных сил.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, в результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Кроме того, по его словам, падение обломков беспилотников вызвало «некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов». Один из поврежденных жилых домов находится на проспекте Капитана Рачкова, 17, выяснила ASTRA.

Генштаб ВСУ также сообщил о поражении склада беспилотников в районе Каменки Запорожской области, железнодорожного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской, который используется для военной логистики, а также командно-наблюдательного пункта в районе Ольшаной Харьковской области.

Российский губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при атаке БПЛА погибли двое сотрудников «Запорожьеэнерго»: слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.