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Новости

Россия нанесла удар по Киеву. Более 10 человек погибли, 60 пострадали

The Insider
Фото: СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Фото: СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. По последним данным, известно об 11 погибших, сообщил мэр города Виталий Кличко. 

По словам главы города, один из них скончался в больнице. Ранены были 46 человек, из них 27 госпитализировали, в том числе трое детей. 

Обновлено 10:30. Глава МВД Украины Игорь Клименко пишет, что количество погибших выросло до 14 человек, еще 60 получили ранения, среди них — пятеро детей. 

Разрушения фиксируют как минимум в четырех районах Киева: повреждены многоэтажные жилые дома. На местах падения обломков работают спасатели. 

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В российском Минобороны тем временем утверждают, что удар пришелся по расположенному в Киеве заводу «Буревестник», где производят беспилотники, а также предприятию «Нептун-МД», выпускающему ракеты.

Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен днем траура по погибшим. 

Под удар ночью 6 июля также попала Киевская область. В регионе известно об одном погибшем и по меньшей мере 15 пострадавших. Часть из них находятся в больницах. Местные власти пишут, что число погибших может увеличиться. Известно также об ударах по Одессе и Херсону

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