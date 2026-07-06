Россия нанесла удар по Киеву. Более 10 человек погибли, 60 пострадали

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. По последним данным, известно об 11 погибших, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По словам главы города, один из них скончался в больнице. Ранены были 46 человек, из них 27 госпитализировали, в том числе трое детей.

Обновлено 10:30. Глава МВД Украины Игорь Клименко пишет, что количество погибших выросло до 14 человек, еще 60 получили ранения, среди них — пятеро детей.

Разрушения фиксируют как минимум в четырех районах Киева: повреждены многоэтажные жилые дома. На местах падения обломков работают спасатели.