Россия нанесла удар по Киеву. Более 10 человек погибли, 60 пострадали

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. По последним данным, известно об 11 погибших, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По словам главы города, один из них скончался в больнице. Ранены были 46 человек, из них 27 госпитализировали, в том числе трое детей.
Обновлено 10:30. Глава МВД Украины Игорь Клименко пишет, что количество погибших выросло до 14 человек, еще 60 получили ранения, среди них — пятеро детей.
Разрушения фиксируют как минимум в четырех районах Киева: повреждены многоэтажные жилые дома. На местах падения обломков работают спасатели.
В российском Минобороны тем временем утверждают, что удар пришелся по расположенному в Киеве заводу «Буревестник», где производят беспилотники, а также предприятию «Нептун-МД», выпускающему ракеты.
Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен днем траура по погибшим.
Под удар ночью 6 июля также попала Киевская область. В регионе известно об одном погибшем и по меньшей мере 15 пострадавших. Часть из них находятся в больницах. Местные власти пишут, что число погибших может увеличиться. Известно также об ударах по Одессе и Херсону.