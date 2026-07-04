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Новости

Финляндия на несколько часов ограничила авиасообщение и движение судов в восточной части Финского залива на фоне атаки украинских БПЛА на РФ

The Insider
Yle

Yle

Вооруженные силы Финляндии ранним утром ограничили авиасообщение и движение судов в восточной части Финского залива. Через четыре часа запрет сняли. В ВС назвали это превентивной мерой для «обеспечения условий работы властей и безопасности посторонних». В пресс-службе уточнили, что ограничения связаны с военной операцией Украины против России.

Примерно в то же время, когда Хельсинки ввели меры безопасности, Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись налету украинских беспилотников. Как позднее отчитался Генштаб ВСУ, под удар попали нефтяной терминал в порту Петербурга и военная база Кронштадт. По данным финских военных, на территории североевропейской страны дроны не обнаружены, а меры были превентивными.

Как пишут местные СМИ, утром в районе финской Котки были слышны пролеты истребителей. За полчаса журналисты на месте насчитали около десяти таких пролетов. Из-за облачности самолеты не были видны, но их звук был отчетливо слышен. Силы обороны Финляндии подтвердили усиленное воздушное патрулирование в этом районе.

Похожее ограничение Финляндия вводила позавчера утром, 2 июля. Тогда воздушное пространство над восточной частью Финского залива закрывали примерно на полтора часа. Военные тоже назвали это превентивной мерой из-за риска появления беспилотников.

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