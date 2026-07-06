Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ, поражена установка первичной переработки нефти — Генштаб ВСУ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в Омской области — предприятие, которое находится почти в 2 500 км от государственной границы Украины, заявляет Генштаб ВСУ. Отмечается, что это последний из 11 крупнейших производителей бензина в России, атакованный украинскими военными. Ранее ударов украинских дронов по этому заводу не фиксировалось.

Омский НПЗ — самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие в России, его мощность превышает 21 млн тонн в год. Завод выпускает широкий спектр топлива, масел и нефтехимической продукции и имеет один из самых высоких в стране показателей глубины переработки нефти — около 99%.

На предприятии производят высокооктановые автомобильные бензины марок АИ-92, АИ-95 и G-Drive 100, дизельное топливо класса «Евро-5», а также авиационный керосин марок ТС-1 и РТ. Кроме того, завод выпускает бензол, параксилол и ортоксилол, специализированную продукцию и масла, сырье для технического углерода, моторные и индустриальные масла. Топливо с завода используется для снабжения российской армии.

По сведениям Генштаба ВСУ, после удара на территории предприятия было зафиксировано возгорание, степень повреждений уточняется. По предварительным данным, была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год.

Ранее The Insider писал, что к концу июня ограничения на продажу топлива и перебои с бензином и дизелем фиксировались как минимум в 88 из 89 подконтрольных России регионов. Сегодня в интервью RTVI губернатор Ярославской области Михаил Евраев сказал, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали «единственной причиной» перебоев с поставками бензина в стране. Ранее в правительстве объясняли дефицит «логистическими проблемами».