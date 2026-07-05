Украина в 11 раз увеличила число успешных ударов по российским НПЗ — Financial Times

С начала 2026 года украинские беспилотники как минимум 194 раза успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы — в 11 раз больше, чем за тот же период 2025 года. В мае число подтвержденных попаданий по НПЗ достигло рекорда — 16, пишет Financial Times со ссылкой на данные польской аналитической группы Rochan Consulting.

Financial Times связывает усиление атак с топливным кризисом в России. К 30 июня The Insider зафиксировал нехватку топлива, перебои с его продажей или ограничения на АЗС в 88 из 89 подконтрольных России регионов. В нескольких регионах власти ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке. Такие меры действовали в Иркутской области, Забайкальском крае и Пензенской области. В ряде других регионов установили лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива, запретили продажу горючего в канистры или ограничили ее. В Севастополе власти предупреждали, что перебои с бензином могут сохраниться еще как минимум месяц.

Одной из целей атак стал Московский НПЗ — крупнейший поставщик топлива для столицы. После атаки беспилотников 17 мая завод остановил переработку нефти, сообщало Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что «технология завода не нарушена», хотя при атаке были ранены 12 человек. В июне Московский НПЗ несколько раз вновь подвергался атакам: по данным Reuters, повреждения получили две основные установки первичной переработки, на которые приходится весь объем переработки предприятия.

Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти» и расположен в московской Капотне. В 2024 году он переработал 11,6 млн тонн нефти, произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума, сообщало Reuters. После июньских атак источники агентства говорили, что завод может не возобновить полноценную работу до конца года.

Российское Минобороны утверждает, что за первые 6 месяцев 2026 года сбило над Россией и оккупированными территориями Украины не менее 63 933 украинских беспилотников. Почти половину этого числа ведомство отнесло к маю и июню: 14 195 дронов, по его данным, были перехвачены в мае, еще 17 832 — в июне.

По данным Financial Times, рост числа успешных ударов связан с увеличением производства дальнобойных дронов в Украине, улучшением управления операциями и помощью американской разведки. Собеседники газеты среди украинских чиновников утверждают, что США помогают выбирать маршруты для беспилотников и обходить российскую ПВО.

Директор Rochan Consulting Конрад Музыка заявил Financial Times, что украинская кампания больше не ограничивается ударами по нефтяной инфраструктуре. По его словам, Киев пытается одновременно нарушить работу энергетики, логистики, промышленности и экспортных систем России.