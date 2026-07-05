В Нижегородской области «острый дефицит» топлива, в Забайкалье его ищут в Китае, в Госдуме связали кризис с ударами по НПЗ

В России продолжает расширяться бензиновый кризис. Власти Нижегородской области признали «острый дефицит» топлива, в Чите бензин заканчивается на ряде АЗС, а жителям Забайкалья, как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», начали предлагать заправлять автомобили в Китае. На федеральном уровне власти пытаются закрыть нехватку импортом бензина, смягчением требований к качеству топлива и изменениями в регулировании рынка.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признал, что за последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС региона снизились на 25%, а спрос вырос на 60–70%. По его словам, власти работают с правительством, Минэнерго, ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью», «Роснефтью», «Татнефтью» и другими поставщиками.

Глава региона пообещал принять «дополнительные меры», если поставки не удастся сбалансировать к завтрашнему заседанию оперативного штаба. Власти также готовят интерактивную карту наличия бензина на АЗС, чтобы водители могли видеть, где есть топливо и где образовались очереди.

Сложная ситуация сохраняется и в Забайкалье. По данным «Чита.ру», утром 5 июля бензин начал заканчиваться на ряде АЗС в Чите, часть заправок остановила продажи. В частности, на нескольких станциях сетей «Корс», БРК и «Нефтемаркет» перестали отпускать АИ-92 и АИ-95 или продавали только отдельные виды топлива. Там, где бензин закончился, водители начали формировать очереди на следующий день по спискам.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов утверждает, что сейчас по железной дороге в регион движется почти 19 тысяч тонн топлива — это, по его словам, около двух третей месячного потребления края. При этом бензина в этих поставках недостаточно, а солярки больше. Осипов объяснил это тем, что разные нефтеперерабатывающие мощности «поражены» не одинаково. Ранее в Забайкалье ввели режим повышенной готовности, а лимит продажи топлива физическим лицам ужесточили до 15 литров на автомобиль.

На фоне дефицита топлива «Осторожно, новости» обнаружили объявления в чатах Читы и Забайкальска с предложением заправлять автомобили в китайской Маньчжурии. Местные предприниматели предлагают перегнать машину в Китай, заправить ее там на ближайшей АЗС и вернуть обратно.