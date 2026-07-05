В Нижегородской области «острый дефицит» топлива, в Забайкалье его ищут в Китае, в Госдуме связали кризис с ударами по НПЗ

В России продолжает расширяться бензиновый кризис. Власти Нижегородской области признали «острый дефицит» топлива, в Чите бензин заканчивается на ряде АЗС, а жителям Забайкалья, как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», начали предлагать заправлять автомобили в Китае. На федеральном уровне власти пытаются закрыть нехватку импортом бензина, смягчением требований к качеству топлива и изменениями в регулировании рынка.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признал, что за последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС региона снизились на 25%, а спрос вырос на 60–70%. По его словам, власти работают с правительством, Минэнерго, ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью», «Роснефтью», «Татнефтью» и другими поставщиками.
Глава региона пообещал принять «дополнительные меры», если поставки не удастся сбалансировать к завтрашнему заседанию оперативного штаба. Власти также готовят интерактивную карту наличия бензина на АЗС, чтобы водители могли видеть, где есть топливо и где образовались очереди.
Сложная ситуация сохраняется и в Забайкалье. По данным «Чита.ру», утром 5 июля бензин начал заканчиваться на ряде АЗС в Чите, часть заправок остановила продажи. В частности, на нескольких станциях сетей «Корс», БРК и «Нефтемаркет» перестали отпускать АИ-92 и АИ-95 или продавали только отдельные виды топлива. Там, где бензин закончился, водители начали формировать очереди на следующий день по спискам.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов утверждает, что сейчас по железной дороге в регион движется почти 19 тысяч тонн топлива — это, по его словам, около двух третей месячного потребления края. При этом бензина в этих поставках недостаточно, а солярки больше. Осипов объяснил это тем, что разные нефтеперерабатывающие мощности «поражены» не одинаково. Ранее в Забайкалье ввели режим повышенной готовности, а лимит продажи топлива физическим лицам ужесточили до 15 литров на автомобиль.
На фоне дефицита топлива «Осторожно, новости» обнаружили объявления в чатах Читы и Забайкальска с предложением заправлять автомобили в китайской Маньчжурии. Местные предприниматели предлагают перегнать машину в Китай, заправить ее там на ближайшей АЗС и вернуть обратно.
Цены, по данным канала, начинаются от 66 рублей за литр дизеля при оплате в юанях и доходят до 97 рублей за литр бензина АИ-95. Также местные жители обсуждают возможность заправлять в Китае канистры до 10 литров, однако их может не пропустить китайская таможня.
В Казахстане за двое суток пресекли десятки попыток незаконного вывоза бензина, дизеля и других ГСМ за рубеж. По данным Минфина Казахстана, речь идет о более чем трех тоннах топлива в дополнительных баках и канистрах. Приграничные трассы теперь круглосуточно патрулируют мобильные группы, которые проверяют бензовозы и автоцистерны. С начала года казахстанские власти пресекли около 600 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов общим объемом более 40 тыс. л. В стране действует запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, его планируют продлить еще на полгода.
В Калининградской области после вмешательства Владимира Путина частично возобновили розничную продажу топлива на 11 АЗС сети «Балтнефть». На этих заправках ввели лимиты: до 30 литров бензина АИ-92 и до 60 литров дизеля. Ранее губернатор Алексей Беспрозванных утверждал, что в регионе есть как минимум месячный запас топлива и что ситуация стабильна, однако позже признал, что на АЗС образуются очереди, бензин быстро заканчивается, а часть небольших заправок прекратила работу или обслуживает только юридических лиц.
В Госдуме в свою очередь утверждают, что активная фаза топливного кризиса может закончиться «гораздо раньше 1 сентября». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с телеканалом RTVI назвал среди причин кризиса плановые ремонты НПЗ и попадания беспилотников по некоторым нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, логистика постепенно выправляется, а Россия начала закупать нефтепродукты в других странах.
Как пишут «Ведомости», импорт белорусского бензина в июне достиг исторического максимума: с 1 по 25 июня Россия получила из Беларуси 141 тысячу тонн бензина, что в 2,4 раза больше, чем за весь май. В июне прошлого года поставки составляли лишь около 1 тысячи тонн.
Россия начала морские поставки бензина из Индии на фоне внутреннего дефицита топлива, писал Reuters. По данным агентства, из Индии уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина двумя танкерами.
Одновременно российские власти смягчают требования к топливу. Правительство разрешило до конца 2026 года выпускать в обращение бензин и дизель с характеристиками стандарта «Евро-3», то есть с более высоким содержанием серы, чем допускает современный стандарт «Евро-5». Путин также подписал закон, который должен стимулировать поставки топлива на внутренний рынок и поддержать нефтеперерабатывающие заводы.
К концу июня ограничения на продажу топлива и перебои с бензином и дизелем были зафиксированы как минимум в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. В некоторых регионах власти ввели режим повышенной готовности, в других ограничили объем топлива, который может купить один водитель.
Власти в регионах объясняют перебои по-разному: ажиотажным спросом, сезонным ростом потребления, ремонтами НПЗ и проблемами с логистикой. При этом губернаторы Иркутской и Кемеровской областей публично связывали ограничения с ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.
The Insider ранее писал, что регулярные атаки на НПЗ совпали с периодом высокого сезонного спроса и плановых ремонтов. Это усилило нехватку топлива и осложнило поставки в регионы. На фоне дефицита российские власти также обсуждают возможный импорт нефтепродуктов из-за рубежа. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок.