В Казахстане за два дня пресекли больше 60 попыток незаконного вывоза топлива за рубеж, приграничные дороги патрулируют мобильные группы

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Бижанов сообщил на заседании правительства, посвященном ситуации на топливном рынке, что за последние двое суток на казахстанской границе была пресечена 61 попытка вывоза ГСМ из страны - в общей сложности более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах. Об этом сообщило издание Kazakhstan Today.

По словам Бижанова, мобильные группы круглосуточно патрулируют приграничные трассы, и проверяют бензовозы и автоцистерны. Также органы государственных доходов проверяют деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мелких НПЗ, где выявили аномальный рост объемов услуг. Глава МВД Ержан Саденов заявил, что с начала года были пресечены 593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов общим объемом более 40 тысяч литров. Сейчас в Казахстане действует запрет на вывоз за границу бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, который планируется продлить еще на полгода.

Казахстанские журналисты прямо связывают проблему с вывозом топлива из Казахстана с его дефицитом в России. Сегодня утром проект "Настоящее время" опубликовал статью и видео, в которых упоминается "топливный туризм", которым занимаются жители граничащих с Казахстаном областей, выезжая в соседнюю страну, чтобы заправить машину без очередей и по более низкой цене.