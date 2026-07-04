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Новости

В Казахстане за два дня пресекли больше 60 попыток незаконного вывоза топлива за рубеж, приграничные дороги патрулируют мобильные группы

The Insider
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Вице-министр финансов Казахстана Ержан Бижанов сообщил на заседании правительства, посвященном ситуации на топливном рынке, что за последние двое суток на казахстанской границе была пресечена 61 попытка вывоза ГСМ из страны - в общей сложности более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах. Об этом сообщило издание Kazakhstan Today.  

По словам Бижанова, мобильные группы круглосуточно патрулируют приграничные трассы, и проверяют бензовозы и автоцистерны. Также органы государственных доходов проверяют деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мелких НПЗ, где выявили аномальный рост объемов услуг. Глава МВД Ержан Саденов заявил, что с начала года были пресечены  593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов общим объемом более 40 тысяч литров. Сейчас в Казахстане действует запрет на вывоз за границу бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, который планируется продлить еще на полгода. 

Казахстанские журналисты прямо связывают проблему с вывозом топлива из Казахстана с его дефицитом в России. Сегодня утром проект "Настоящее время" опубликовал статью и видео, в которых упоминается "топливный туризм", которым занимаются жители граничащих с Казахстаном областей, выезжая в соседнюю страну, чтобы заправить машину без очередей и по более низкой цене. 

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