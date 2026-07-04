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Новости

В Новосибирской области из-за топливного кризиса не работает значительная часть АЗС — власти

The Insider
Александр Ощепков / NGS.RU

Александр Ощепков / NGS.RU

Власти Новосибирской области признали, что значительная часть АЗС в регионе не работает на фоне дефицита бензина и дизеля. Вице-губернатор Олег Клемешов назвал ситуацию с топливообеспечением «напряженной». По его словам, на тех заправках, которые еще остаются открытыми, скапливаются очереди:

«Сегодня с 3 до 5 часов утра была обеспечена приоритетная заправка общественных, специальных, коммунальных служб, автомобилей скорой помощи, общественного транспорта на АЗС сети „Газпромнефть“».

Как утверждают чиновники, общественный транспорт в регионе работает в штатном режиме. Для экстренных служб, выезжающих на вызовы круглосуточно, власти объявили трехчасовую приоритетную заправку сегодня на девяти АЗС сети «Газпромнефть» в Новосибирске, Искитиме и Бердске. В области также возобновили работу нескольких безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений, добавил Клемешов.

К концу июня ограничения на продажу топлива и перебои с бензином и дизелем были зафиксированы как минимум в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. В некоторых регионах власти ввели режим повышенной готовности, в других ограничили объем топлива, который может купить один водитель.

Режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке, помимо Забайкальского края и Иркутской области, действует в Пензенской области. В Севастополе бензин отпускают по QR-кодам и не более 20 литров на автомобиль. Глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев говорил, что ограничения могут сохраняться еще около месяца.

Власти в регионах объясняют перебои по-разному: ажиотажным спросом, сезонным ростом потребления, ремонтами НПЗ и проблемами с логистикой. При этом губернаторы Иркутской и Кемеровской областей публично связывали ограничения с ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

The Insider ранее писал, что регулярные атаки на НПЗ совпали с периодом высокого сезонного спроса и плановых ремонтов. Это усилило нехватку топлива и осложнило поставки в регионы. На фоне дефицита российские власти также обсуждают возможный импорт нефтепродуктов из-за рубежа. Накануне вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок.

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