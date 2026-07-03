Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.93

EUR

88.71

OIL

71.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

166

 

 

 

 

 

Новости

На фоне дефицита топлива Новак поручил нефтяникам увеличить поставки в регионы. Ситуацию в Забайкалье и Приангарье признали «напряженной»

The Insider
Фото: РБК

Фото: РБК

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы. Об этом сообщило правительство по итогам совещания с участием федеральных чиновников, глав регионов и представителей отраслевых компаний.

Основное внимание на совещании уделили ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где правительство признало «напряженную обстановку» с обеспечением топлива. Главы субъектов отчитались о запасах нефтепродуктов, действующих мерах и поставках, после чего Новак поручил нефтяным компаниям увеличить отгрузки, чтобы быстрее удовлетворить внутренний спрос.

В Забайкальском крае режим повышенной готовности из-за дефицита топлива ввели 25 июня. Власти ограничили продажу бензина и дизельного топлива физлицам: на АЗС Бурятской региональной компании (БРК) водителям отпускают не более 15 л бензина и 50 л дизеля, а на заправках «Нефтемаркета» и «Петровскнефтепродукта» в населенных пунктах действует лимит в 10 л. Часть АЗС временно прекратила обслуживание частных автомобилей, а отдельные заправки выделили для социально значимых предприятий.

В Чите и окрестностях водители проводят в очередях к АЗС по несколько дней. Мэр города Инна Щеглова 3 июля сообщила в мессенджере Max, что для ожидающих заправки организовали доставку горячей еды и воды, установили палатки МЧС, туалеты и контейнеры для мусора, а порядок на заправках с большими очередями обеспечивают полиция и Росгвардия. Власти также обсуждают введение электронной очереди или бумажных талонов, чтобы водителям не приходилось ждать у колонок непрерывно.

Утром 3 июля спутниковый снимок Airbus зафиксировал очередь к заправке «Роснефти» возле поселка Атамановка под Читой. Ранее опубликованное видео этой очереди, которое верифицировала служба Би-би-си Verify, показало колонну длиной около 4,5 км: в ней находились не менее 635 автомобилей. По данным Би-би-си Verify, очереди на АЗС были подтверждены уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.

X (Twitter)https://twitter.com/JayinKyiv/status/2072623543234269687



Топливные ограничения и перебои с продажей бензина и дизельного топлива к концу июня были зафиксированы как минимум в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. Режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке, помимо Забайкальского края и Иркутской области, ввели в Пензенской области, а в ряде других регионов власти ограничили объем топлива, продаваемого одному водителю. В Севастополе бензин отпускают по QR-кодам не более 20 л на автомобиль, а глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев говорил, что ограничения могут сохраниться еще около месяца.

Региональные власти по-разному объясняют кризис: часть чиновников связывают его с ажиотажным спросом, сезонным ростом потребления, ремонтами НПЗ и логистическими сбоями. Однако губернаторы Иркутской и Кемеровской областей публично говорили, что ограничения стали следствием ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В октябре 2025 года The Insider писал, что регулярные атаки на НПЗ совпали с периодом высокого сезонного спроса и плановыми ремонтами, что усилило нехватку топлива и затруднило его поставки в регионы. На фоне дефицита российские власти также ведут переговоры о возможном импорте нефтепродуктов из-за рубежа.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  5. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте