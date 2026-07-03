На фоне дефицита топлива Новак поручил нефтяникам увеличить поставки в регионы. Ситуацию в Забайкалье и Приангарье признали «напряженной»

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы. Об этом сообщило правительство по итогам совещания с участием федеральных чиновников, глав регионов и представителей отраслевых компаний.

Основное внимание на совещании уделили ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где правительство признало «напряженную обстановку» с обеспечением топлива. Главы субъектов отчитались о запасах нефтепродуктов, действующих мерах и поставках, после чего Новак поручил нефтяным компаниям увеличить отгрузки, чтобы быстрее удовлетворить внутренний спрос.

В Забайкальском крае режим повышенной готовности из-за дефицита топлива ввели 25 июня. Власти ограничили продажу бензина и дизельного топлива физлицам: на АЗС Бурятской региональной компании (БРК) водителям отпускают не более 15 л бензина и 50 л дизеля, а на заправках «Нефтемаркета» и «Петровскнефтепродукта» в населенных пунктах действует лимит в 10 л. Часть АЗС временно прекратила обслуживание частных автомобилей, а отдельные заправки выделили для социально значимых предприятий.

В Чите и окрестностях водители проводят в очередях к АЗС по несколько дней. Мэр города Инна Щеглова 3 июля сообщила в мессенджере Max, что для ожидающих заправки организовали доставку горячей еды и воды, установили палатки МЧС, туалеты и контейнеры для мусора, а порядок на заправках с большими очередями обеспечивают полиция и Росгвардия. Власти также обсуждают введение электронной очереди или бумажных талонов, чтобы водителям не приходилось ждать у колонок непрерывно.

Утром 3 июля спутниковый снимок Airbus зафиксировал очередь к заправке «Роснефти» возле поселка Атамановка под Читой. Ранее опубликованное видео этой очереди, которое верифицировала служба Би-би-си Verify, показало колонну длиной около 4,5 км: в ней находились не менее 635 автомобилей. По данным Би-би-си Verify, очереди на АЗС были подтверждены уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.